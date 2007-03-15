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Пятилетка дорогого мяса

В России стало меньше коров, но больше свиней

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Пятилетка дорогого мяса
Свинья откармливается за 3–4 месяца

Российские мясопроизводители начинают теснить импортеров зарубежного мяса. Надолго ли?

«Скороспелые» отрасли

Благодаря квотам, ограничивающим поставки мяса в Россию, его импорт почти не растет. По данным агентства ­СовЭкон, в 2006 году он увеличился лишь на 3,5%. Но если перевести килограммы в доллары, окажется, что импортеры поставили рекорд. Стоимость мяса, ввезенного в Россию в прошлом году, была на 69% выше, чем годом ранее. В денежном выражении получается прибавка в 1,2 млрд. долларов.

То же подтверждают и данные Федеральной таможенной службы. В 2006 году средняя цена на говядину из стран дальнего зарубежья была в 1,7 раза выше, чем в 2005 году. Свинина подскочила в цене в 1,5 раза. «Это мировая тенденция. Замечено, что цены на мясо сущест­венно поднимаются и падают каждые пять лет. Сейчас – пятилетка высоких цен, и мы находимся на пике», – объясняет эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Сергей Севастьянов.

Кончено, покупателям от этого мало приятного. Зато агрофирмам на руку. Если мясо дорожает, производить его становится выгоднее. И российские аграрии воспользовались ситуацией. По данным Института аграрного маркетинга, российские крестьяне в прошлом году мяса птицы произвели почти на 20% больше, свинины – на 9%. Проб­лемы остаются лишь с говядиной. Производство сократилось почти на 8%. Уменьшается поголовье коров.

Почему в рост пошли именно куры и свиньи? Иван Стариков, семь лет проработавший агрономом в совхозе «Елбанский»,  экс-председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, объясняет, что это «скороспелые отрасли». «Скороспелые» – специальный животноводческий термин, означающий, что скот быстро дорастает до «товарной кондиции». Чтобы попасть на стол, свиньям достаточно 3–4 месяца, курам – 45 дней. А вот новорожденный бычок достигает зрелости лишь через 1,5 года.

Жирность не та

Однако вновь завоевать место под солнцем российскому мясу не так-то просто. По словам аналитика ИК «Ренессанс Капитал» Натальи Загвоздиной, в 2006 году доля российских производителей увеличилась по курице на 2%, по свинине – на 1%. По говядине пока осталась неизменной.

Крупные мясоперерабатывающие заводы предпочитают работать на импортном сырье. «Непатриотичность» ингредиентов, из которых состоит российская колбаса, во многом вынужденная. «2/3 российского мяса нельзя использовать в промышленной переработке, – объясняет первый заместитель директора Союза потребителей и переработчиков мясной продукции Андрей Зырянов. – Большинство откормочных хозяйств – мелкие, они не могут снабдить свой товар ветеринарными документами. Перерабатывающие предприятия закупать у них мясо не имеют права».

Кроме того, по словам директоров мясоперерабатывающих заводов, россий­ские поставщики не всегда могут обеспечить ровное качество сырья. «Для завода важно, чтобы параметры всех закупленных полутуш соответствовали определенным стандартам. У них должны быть примерно одинаковыми вес, объем костной массы и жирность. Иначе приходится постоянно перестраивать технологический процесс», – объясняет директор по закупкам компании Протвинский мясокомбинат Сергей Листовой. Например, вес коров, выращенных в российских совхозах, даже если они родились в один день и стояли в соседних яслях, может отличаться в полтора раза и более. Украин­ские и белорусские партнеры такого себе не позволяют, работать с ними проще.

Есть и другая проблема. По словам Зырянова, хотя в целом качество отечественного мяса неплохое, но по сравнению с импортным оно слишком «зажиренное». Это означает, что из килограмма отечественной говядины можно сделать меньше колбасы и сарделек, чем из того же килограмма мяса импортного.

Аграрии объединяются

Чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции, российским аграриям нужно отлаживать технологии и доводить их до мирового уровня. Первопроходцами, скорее всего, станут крупные агропромышленные холдинги. Ставка на фермеров не оправдалась. Предварительные итоги сельхозпереписи показывают, что за последние 11 лет в России прекратили деятельность 49% таких хозяйств. По данным начальника управления статистики сельского хозяйства Росстата Александры Епихиной, сейчас более 60% угодий в стране принадлежат всего 18% сельхозорганизаций.

Тенденция к укрупнению бизнеса особенно заметна в области животноводства. Большие проекты часто финансируют мясоперерабатывающие предприятия, стремящиеся работать на собственном сырье. Но на этом пути их поджидает немало подводных камней.

Бывший директор Мико­яновского завода Александр Ковригин в 1997 году открыл собст­венный колбасный завод. Вскоре приобрел ближайший колхоз-миллионер. Для обновления стада новый хозяин закупил в Германии племенных коров по 1,5 тыс. евро за голову. Как рассказывает предприниматель, буквально на следующий день нескольких украли. Пришлось купить в Германии еще и специальные радиоклипсы, которые вешаются на ухо животному. «Сам ездил со специальным радиоприемником по хозяйству, вылавливая воров», – рассказывает он.

Впрочем, болезни роста индустрии пройдут. Доля российских производителей на рынке мяса уже стала расти. А стараться агрохолдингам есть ради чего. Рынок мяса оценивается в 27,5 млрд. долл.

Cправка

По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта продовольственных товаров в 2006 году достиг 20,3 млрд. долларов. 3 млрд. из них приходятся на мясо. Сама Россия мало экспортирует продовольствия: в 2006 году его объем составил около 5 млрд. долл.

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