Пятилетка дорогого мяса
В России стало меньше коров, но больше свиней
№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]
Российские мясопроизводители начинают теснить импортеров зарубежного мяса. Надолго ли?
«Скороспелые» отрасли
Благодаря квотам, ограничивающим поставки мяса в Россию, его импорт почти не растет. По данным агентства СовЭкон, в 2006 году он увеличился лишь на 3,5%. Но если перевести килограммы в доллары, окажется, что импортеры поставили рекорд. Стоимость мяса, ввезенного в Россию в прошлом году, была на 69% выше, чем годом ранее. В денежном выражении получается прибавка в 1,2 млрд. долларов.
То же подтверждают и данные Федеральной таможенной службы. В 2006 году средняя цена на говядину из стран дальнего зарубежья была в 1,7 раза выше, чем в 2005 году. Свинина подскочила в цене в 1,5 раза. «Это мировая тенденция. Замечено, что цены на мясо существенно поднимаются и падают каждые пять лет. Сейчас – пятилетка высоких цен, и мы находимся на пике», – объясняет эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Сергей Севастьянов.
Кончено, покупателям от этого мало приятного. Зато агрофирмам на руку. Если мясо дорожает, производить его становится выгоднее. И российские аграрии воспользовались ситуацией. По данным Института аграрного маркетинга, российские крестьяне в прошлом году мяса птицы произвели почти на 20% больше, свинины – на 9%. Проблемы остаются лишь с говядиной. Производство сократилось почти на 8%. Уменьшается поголовье коров.
Почему в рост пошли именно куры и свиньи? Иван Стариков, семь лет проработавший агрономом в совхозе «Елбанский», экс-председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, объясняет, что это «скороспелые отрасли». «Скороспелые» – специальный животноводческий термин, означающий, что скот быстро дорастает до «товарной кондиции». Чтобы попасть на стол, свиньям достаточно 3–4 месяца, курам – 45 дней. А вот новорожденный бычок достигает зрелости лишь через 1,5 года.
Жирность не та
Однако вновь завоевать место под солнцем российскому мясу не так-то просто. По словам аналитика ИК «Ренессанс Капитал» Натальи Загвоздиной, в 2006 году доля российских производителей увеличилась по курице на 2%, по свинине – на 1%. По говядине пока осталась неизменной.
Крупные мясоперерабатывающие заводы предпочитают работать на импортном сырье. «Непатриотичность» ингредиентов, из которых состоит российская колбаса, во многом вынужденная. «2/3 российского мяса нельзя использовать в промышленной переработке, – объясняет первый заместитель директора Союза потребителей и переработчиков мясной продукции Андрей Зырянов. – Большинство откормочных хозяйств – мелкие, они не могут снабдить свой товар ветеринарными документами. Перерабатывающие предприятия закупать у них мясо не имеют права».
Кроме того, по словам директоров мясоперерабатывающих заводов, российские поставщики не всегда могут обеспечить ровное качество сырья. «Для завода важно, чтобы параметры всех закупленных полутуш соответствовали определенным стандартам. У них должны быть примерно одинаковыми вес, объем костной массы и жирность. Иначе приходится постоянно перестраивать технологический процесс», – объясняет директор по закупкам компании Протвинский мясокомбинат Сергей Листовой. Например, вес коров, выращенных в российских совхозах, даже если они родились в один день и стояли в соседних яслях, может отличаться в полтора раза и более. Украинские и белорусские партнеры такого себе не позволяют, работать с ними проще.
Есть и другая проблема. По словам Зырянова, хотя в целом качество отечественного мяса неплохое, но по сравнению с импортным оно слишком «зажиренное». Это означает, что из килограмма отечественной говядины можно сделать меньше колбасы и сарделек, чем из того же килограмма мяса импортного.
Аграрии объединяются
Чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции, российским аграриям нужно отлаживать технологии и доводить их до мирового уровня. Первопроходцами, скорее всего, станут крупные агропромышленные холдинги. Ставка на фермеров не оправдалась. Предварительные итоги сельхозпереписи показывают, что за последние 11 лет в России прекратили деятельность 49% таких хозяйств. По данным начальника управления статистики сельского хозяйства Росстата Александры Епихиной, сейчас более 60% угодий в стране принадлежат всего 18% сельхозорганизаций.
Тенденция к укрупнению бизнеса особенно заметна в области животноводства. Большие проекты часто финансируют мясоперерабатывающие предприятия, стремящиеся работать на собственном сырье. Но на этом пути их поджидает немало подводных камней.
Бывший директор Микояновского завода Александр Ковригин в 1997 году открыл собственный колбасный завод. Вскоре приобрел ближайший колхоз-миллионер. Для обновления стада новый хозяин закупил в Германии племенных коров по 1,5 тыс. евро за голову. Как рассказывает предприниматель, буквально на следующий день нескольких украли. Пришлось купить в Германии еще и специальные радиоклипсы, которые вешаются на ухо животному. «Сам ездил со специальным радиоприемником по хозяйству, вылавливая воров», – рассказывает он.
Впрочем, болезни роста индустрии пройдут. Доля российских производителей на рынке мяса уже стала расти. А стараться агрохолдингам есть ради чего. Рынок мяса оценивается в 27,5 млрд. долл.
Cправка
По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта продовольственных товаров в 2006 году достиг 20,3 млрд. долларов. 3 млрд. из них приходятся на мясо. Сама Россия мало экспортирует продовольствия: в 2006 году его объем составил около 5 млрд. долл.
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