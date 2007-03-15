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Во всю Путиловскую

«Кировец» стремится быть не только самым мощным трактором в России

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО ]

Во всю Путиловскую
М. Фрадков оценил новый «Кировец»
«На «мерсе» не лучше!»

 По Кировскому заводу перемещаться пешком - и ноги сотрешь, и заблудиться можно. Он занимает столько места, сколько иной провинциальный городок. Строгие коробки производственных корпусов, широкие дороги между ними усиливают сходство. На самом деле здесь целый промышленный комплекс. И где-то в самом его центре - сборочный цех ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ), одного из дочерних предприятий ОАО «Кировский завод». Начальник цеха Геннадий Мельников сразу ведет показывать конвейер:

 - В советские времена мы собирали 22 000 тракторов К-701 мощностью
250-300 лошадиных сил в год. Коллектив был 1200 человек - в основном после армии, молодые ребята. Из них остался костяк - 43 человека. Но с тех пор и техника усложнилась. Сейчас на этом конвейере мы собираем 26 модификаций тракторов и выпускаем где-то 1000 в год.

 Мы проходим через цех вдоль длинного ряда машин серии К-740 (до 390 «лошадок»!), напоминающего наглядное пособие к дарвиновской теории эволюции.
У входа - голая рама на больших ребристых колесах, на дальнем конце - уже почти готовый трактор-гигант.

 «Кировцы»  различаются еще и цветом. Желтые тракторы - промышленные. Это погрузчики, универсальные дорожные машины,  передвижные сварочные установки для «Газпрома» - трубопроводы «тянуть» в тундре.

 Красные машины - для сельского хозяйства. «Опции» для них делают на заводе.

 - Сильные хозяйства покупают универсальные комплекты навесной техники, - рассказывает Мельников, - один трактор делает все - и пашет, и сеет, и рыхлит... Работаем под предоплату. Крупные заказы приходят по линии «Росагролизинга», в основном от губернаторов. А вообще, мы - сезонные ребята: пик заказов с февраля по апрель.

 Здесь собирают трактора мощностью от 200 до 420 л.с. На двигателе одной из машин вижу знакомую надпись Mersedes Benz. Выясняется, что большинство узлов в конструкции - европейские и американские. Рулевое с гидравликой такое, что этим трактором «легче управлять, чем шестисотым «мерседесом». Даже кабины спроектированы заводским КБ совместно с немцами. Сплошное тонированное стекло, внутри бортовой компьютер, мягкое водительское сиденье, кондиционер - хоть тольяттинского производства, но из импортных деталей: «На легковом «мерсе» не лучше», - уверяет Мельников. Хрупкость стеклянной кабины обманчива: она укреплена каркасом безопасности. Трактор весит от 17 до 22 тонн, если перевернется... Кабины и рамы изготавливают здесь же, на заводе.

 Но есть и более «простой» вариант - комплектация двигателями Тутаевского завода (Ярославль). По экономичности не уступают «мерседесовским» - дешевле в обслуживании. Кстати, «ярославский» двигатель мощнее «мерседесовского». Серь­езный минус, как мне приходилось слышать от знакомых фермеров, - часто ломается.

 Мельников возражает:

 - В Тутаево производство новых двигателей начали с осени прошлого года. Были раньше жалобы, но сейчас они серьезно подняли качество: работают по стандарту «Евро-3», переходят на «Евро-4».

 Ярославские двигатели ставят и на машины для Севера. Кабины этих тракторов снабжены специальными отопителями и системой дополнительного подогрева топливных баков, насоса, кабины.

 Рядом - новый конвейер для сборки К-3180 (180 л.с.), признанного в 2006 году «лучшим российским трактором». К-3180 состоит из импортных комплектующих - кроме кабины и рамы. Собирают здесь два «трехтысячника» в день. Но при полной загрузке конвейер сможет обеспечить выпуск 6000 тракторов в год.

 Корреспондент «Аргументов неделi» не мог удержаться от соблазна посидеть в кабине «современного европейского трактора российского производства». Хоть это был серийный экземпляр, трудно было представить здесь водителя в грязной спецовке. А кабину не назвать «салоном»...

 На новом конвейере будут собирать и более мощные К-5280 (280 л.с.). В конце января на выставке «Зеленая неделя» в Берлине за рулем этой машины с удовольствием «отметились» министры сельского хозяйства России и Германии.

«Денег не надо!»

 По словам Александра Крикунова, генерального директора ПТЗ и председателя Совета директоров ОАО «Кировский завод», глава Минсельхоза Алексей Гордеев «может считать наши новые тракторы и своим детищем».

 - Александр Николаевич, откуда у Гордеева такой интерес к ПТЗ?

 - Интерес этот, как я полагаю, особый, государственный. Кировский завод всегда был первопроходцем в создании новой техники. Зная об этом, министр на одном из заседаний совета директоров «Росагролизинга» прямо спросил - почему у нас нет новых тракторов, аналогов западных моделей мощностью от 150 до 200 лошадиных сил? Вот взялся бы Кировский завод, мы бы ему помогли. Так пять лет назад начали расширять модельный ряд своих машин. Мы поняли, что с одним «Кировцем» ни с кем конкурировать не сможем.

 - А кто конкуренты?

 - В нашем сегменте - западные производители. Чтобы конкурировать с ними, мы должны обеспечить ряд обязательных условий. Во-первых, качество - все наши машины сертифицированы по западным стандартам. Во-вторых, мы не должны проигрывать по техническим характеристикам. В-третьих, по экономическим параметрам. У нас цена на 25-27% ниже, зап­части доступнее. У нас широкая сервисная сеть - 50 дилеров и 47 пунктов технического обслуживания по России.

 - То есть продукцию покупают?

 - Мы выпустили уже более 300 машин серии К-3000. Сейчас ставим на производство «пятитысячники», продолжаем модернизацию нашей традиционной 744-й модели. И готовимся перейти на новые серии 7000 и 9000, это трактора мощностью до 500 л.с.

 - Государство заводу помогает?

 - Конечно, ведь новая техника всегда нуждается в продвижении на рынок.  Поддержка именно в продвижении, а не в финансировании создания и выпуска техники. Государство не должно финансировать частные компании, каковой является Кировский завод. Мы можем брать кредиты, находить партнеров... Поэтому никогда не  просили Минсельхоз: помогите деньгами.

 - Тогда - чем?

 - Нужно, чтобы государство продвигало отечественного производителя. Мы просили министерство оказать нам информационную поддержку и получаем ее. Кстати, очень правильно, когда российский министр пропагандирует технику, которая выпускается в России. Государст­венная компания «Росагролизинг» помогает находить потребителей, которые покупают наши машины.

 - А как государство поддерживает тех, кто покупает отечественную технику?

 - Через систему «Росагролизинга» и Рос­сельхозбанк, местные власти - через собст­венные лизинговые компании. Сельхоз­предприятия могут брать льготные кредиты на закупку новой техники, 2/3 ставки рефинансирования по которым берет на себя государство. Это общемировая практика, в ряде российских  регионов она уже применяется. Убежден, единственно реальный способ поддержки предприятий, имеющих потенциал к развитию, это субсидирование процентной ставки по кредитам.

 С завода уезжаю уже впотьмах, с чувст­вом, что увидел лишь часть этой промышленной махины, что зовется Кировский завод. Но уже судя по увиденному, мог заключить: «Путиловская» предприимчивость и размах здесь себя еще покажут.

Музейная редкость

 Официальной датой рождения завода считают 1801 год, когда указом императора Павла I чугунолитейный завод, располагавшийся до этого на острове Котлин, был перенесен в Санкт-Петербург, на восьмую версту Петергофского шоссе. Первой продукцией Казенного чугунолитейного завода были пушечные ядра. Но уже в середине XIX века завод приобрел особый статус в российской промышленности благодаря талантливому инженеру, ученому, предпринимателю Николаю Путилову. Он же впервые акционировал предприятие в «Общество Путиловских заводов». «Кировским» завод стал в 1934 году после убийства Сергея Кирова.

Значительный вклад в сохранение производственного потенциала завода в 90-е годы внес Петр Семененко, возглавлявший предприятие в 1987-2005 гг. Он же акционировал завод в 1994 году. Сегодня ОАО «Кировский завод» объединяет более 2 десятков дочерних предприятий, в число которых входят объекты социальной сферы, которые, несмотря на экономический кризис, удалось сохранить с совет­ских времен. Продукция предприятий Кировского завода: оборудование для АЭС, машиностроение, металлургия, промышленная автоматика.

 

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