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Страховка при банкротстве

80% вкладчиков банков не спешат получить компенсации

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Страховка при банкротстве
Александр Турбанов считает, что в нынешнем году вклады населения вырастут еще на 1 трлн. рублей
  - Александр Владимирович, почему выбрана цифра в 400 тыс. рублей?

 - Депутаты руководствовались расчетами Агентства по страхованию вкладов, которое предложило повысить сумму страхового возмещения до 300-400 тыс. рублей. Законодатели выбрали верх­ний предел.

 Почему такая сумма? В Агентстве применяется система показателей. Первый показатель - экономический. Зависит от уровня экономического развития страны и доходов населения. В мире сумма страховки по вкладам обычно составляет 1-2% ВВП на душу населения. Со старым размером компенсации она находилась у нас на нижней границе диапазона.

 Второй, пожалуй, самый важный для клиентов банков показатель - социальный. Он показывает долю вкладчиков, чьи сбережения полностью покрываются страховкой. Сейчас он снизился до 88%, в то время как мировая практика рекомендует держать его на уровне 90%. Когда страховка станет равной 400 тыс. рублей, количество вкладчиков, максимально защищенных системой страхования, увеличится до 95%. Это дополнительно 1,6 млн. человек.

  - Я бы сказал, компенсация в 400 тыс. рублей стала осязаемой для населения. По-бытовому, это стоимость машины.

 - Прежняя страховка была сориентирована на мелкого вкладчика. Новая - на нарождающийся средний слой.

 - Правильно я понимаю, что по-преж­нему действует двухступенчатая система выплат? До 100 тыс. рублей вклад возвращается полностью, а сумма от 100 до 300 тыс. рублей - на 90%. Иными словами, при банкротст­ве банка от вклада, скажем, в 400 тыс. рублей человек получит компенсацию в размере 370 тыс. рублей.

 - Именно так. Ступенчатая шкала действует с августа прошлого года. Все участ­ники системы страхования должны брать часть рисков на себя. Часть - банки, которые регулярно отчисляют взносы в систему. А часть ложится на вкладчиков. Чтобы люди обращали внимание не только на высокий процент, но и на финансовую устойчивость банка.

 - Когда страховка только появилась, люди стали оформ­лять вклады на жену, мужа, детей, разносили деньги по разным банкам. Делали все, чтобы увеличить размер компенсации. Сейчас вкладчики тоже идут на эти легальные уловки? Или предпочитают хранить деньги одним куском?

 - Сам факт ограничительного размера страхового возмещения стимулирует граждан дробить вклад на несколько сумм. Однако наши данные не подтверждают, что это превратилось в массовую тенденцию.

 Наоборот, все чаще вклад превышает размер страховки. Например, судя по данным 2‑го и 3-го кварталов прошлого года, наибольшими темпами росли депозиты от 200 до 300 тыс. руб. Их количе­ство увеличилось на 25%, в то время как вкладов до 200 тыс. руб. стало всего на 2% больше.

А если кризис

 - Недавно случился обвал на фондовых рынках. Началось все с Китая, но волна продаж акций захлестнула и Россию. Говорить о том, что это угрожает нашей банковской системе, конечно, не стоит. Но люди испугались за свои сбережения. Случись кризис покрепче, хватит ли денег в фонде страхования вкладов для выплаты компенсаций клиентам лопнувших банков?

 - На начало года объем фонда составлял 41,2 млрд. рублей, к концу года сумма вырастет до 68 млрд. рублей. Этих денег достаточно, чтобы ответить по обязательствам перед вкладчиками при отсутствии системного кризиса.

 - А что значит системный? Это когда лопнет десять, сто банков или достаточно одного крупного?

 - Можно вспомнить 1998 год. 20 крупных банков - это уже системный кризис. Тут ни один фонд не справится. По­этому у нас в законе прописан механизм экстренной помощи со стороны государ­ства.

 - Сколько денег Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам обанкротившихся банков?

 - За время существования системы произошло 10 страховых случаев. Это были некрупные банки, вкладчиков у них было немного - 2,5 тыс. человек. Наши обязательства составили 37 млн. рублей, из которых 32 млн. рублей уже выплачено.

 Как показала практика, за вкладами до 1000 рублей пострадавшие не приходят. Поэтому из общего количества вкладчиков только 20% обратились за день­гами.

 - Может быть, проблема в том, что нужно собрать огромное количество справок? Как со страховыми компаниями, которые обещают выплатить компенсацию в любом случае, а когда доходит до дела, то страховщики придумывают уйму ухищрений.

 - Это не так. Для получения страховки требуется всего два документа - паспорт и заявление о выплате возмещения. Причем в большинстве случаев пострадавшему выплачиваются деньги в окошке, в которое он предъявил бумаги. Имеется реестр обязательств банка, и мы сами знаем, кому столько причитается.

 У нас не было ни одного отказа в выплате, ни одного случая судебного разбирательства. Всего лишь дважды возникла необходимость уточнить размер выплат, что было сделано в течение суток.

 - И где находится это окошко?

 - Мы привлекаем банки-агенты, через которые проводятся выплаты. У них процедуры работы с вкладчиками отлажены. Они получают аккредитацию при агентстве.

 Скажем, если страховой случай произошел в Саратовской области, то мы поручим выплаты саратовскому банку или региональному филиалу крупного московского банка. О месте проведения выплат всегда можно узнать по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-08-05.

 - В течение какого времени вкладчик может обратиться за компенсацией?

 - Пока идут процедуры конкурсного производства, и банк не исключен из книги государственной регистрации. Обычно это занимает 1,5 года.

 А начинаются выплаты через 2 недели после наступления страхового случая.

Знак качества

 - Является ли отметка «допущен в систему страхования вкладов» гарантией надежности банка? Помнится, когда система только внедрялась, некоторые банки бравировали тем, что первыми попали в нее.

 - Скорее, это не знак качества, а «маркировка» принадлежности банка к системе страхования вкладов и того, что его вклады застрахованы.

 Тем не менее есть основания говорить, что банки, вошедшие в систему, отличаются большей надежностью. Система объединяет 935 банков, и за 2 года ее полноценного существования лишь у 10 банков-участников были отозваны лицензии. Для сравнения, в прошлом году из 270 банков, не входящих в систему, у 50 были отозваны лицензии.

 - А как вы относитесь к заявлениям банкира Александ­ра Френкеля, обвиняемого в убийстве заместителя председателя Центробанка, о том, что в систему страхования некоторые банки попадали за взятки?

 - Мне не известен ни один случай такого рода. Мне не известно ни одно заявление, направленное в правоохранительные органы. Мне не известно ни одно уголовное дело, возбужденное по таким фактам. Поэтому я не вижу конкретного предмета для разговора.

 Другое дело, что потенциальная возможность коррупции имеется всегда и во всех государственных органах. И должны существовать механизмы, препятст­вующие этому.

 - В прошлом году люди активно понесли деньги в банки. Объем вкладов вырос на 1 трлн. руб. Чем вы это объясняете? Неужели российский банковский сектор становится полноценной системой, обеспечивающей переток сбережений населения в экономику?..

 - Банковская система дейст­вительно такой становится. Это очевидный факт. Каковы причины интереса населения к банкам? Во-первых, растет экономика. Во-вторых, увеличивается сумма страхового возмещения. К слову, основной прирост вкладов произошел во второй половине прошлого года, после того как в августе был поднят размер компенсации со 100 до 190 тыс. рублей.

 Вы удивитесь, но свою лепту внес и неудовлетворенный спрос на автомобили. Гражданам приходится месяцами дожидаться выбранной модели. А пока время идет, деньги лежат в банке.

 И наконец, «матрасные» накопления населения, составляющие, по нашим оценкам, 22-25 млрд. долл. Они тоже стали «перетекать» в цивилизованный вид сбережений, которые затем трансформируются в кредиты и инвестиции для экономики.

 - А чего ждете от нынешнего года? Скоро ли мы достигнем по объему вкладов развитые страны? Население держит в банках уже свыше 3,8 трлн. рублей.

 - Планируем, что прирост составит 30%, население принесет еще 1 трлн. рублей. Но, несмотря на столь значительные темпы, Россия пока еще сильно отстает от развитых стран. Там объем вкладов нередко превышает ВВП. У нас он - 14%.

 - Какой вы видите систему страхования лет через 5-10?

 - Первое направление развития - увеличение суммы страхового возмещения. Ориентиром для нас является европейский уровень в 20 тыс. евро. По нашим расчетам, мы сможем на него выйти в 2010-2012 годах.

 Второе - расширение сферы страхования. Распространение компенсаций на банковские счета малых предприятий, некоммерческих организаций, а впоследствии всех юридических лиц. В част­ности, такая система есть в США. Размер страховки составляет 100 тысяч долларов.

 Третье - выход за пределы банковской системы. Речь идет о негосударственных пенсионных фондах, паевых инвестиционных фондах. Уже сейчас Федеральная служба по финансовым рынкам работает над предложением по защите пайщиков ПИФов.

 

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