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Не преследует и не амнистирует

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Не преследует и не амнистирует

Один из авторов закона, зампред Комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров утверждает, что новый порядок декларирования доходов - никакое не прощение и уж тем более не амнистия.

-  Это возможность самостоятельно погасить свою неисполненную перед государст­вом обязанность по уплате налогов, - пояснил депутат.

Макаров напомнил, что изначально закон был внесен в Госдуму правительством, а депутаты его дорабатывали. Доработка оказалась масштабной. Особенно если учесть, что принять закон пытались аж с начала 90-х. И теперь он выглядит следующим образом. Клиент приходит в банк и перечисляет на счет федерального казначейства 13% от сокрытых доходов. После этого человеку выдадут квитанцию об уплате декларационного платежа, которая окончательно снимет с него налоговую нагрузку прош­лого. И разумеется, бремя ответственности за нее. Раскрыть можно любую (в количественном отношении) сумму, полученную до 1 января 2006 года. (Этот порог, по информации Макарова, выбран потому, что кампания по сборам за 2006 год - удел года текущего, и здесь работают привычные меры декларирования).

По заверениям г-на Макарова, если гражданин в долговой отчетности «указал не все, что нажито непосильным трудом», это не считается административно наказуемым проступком. «Это его личное дело», - подчеркнул депутат.

- Вообще потенциальные налогопла­тельщики сегодня испытывают дискомфорт от того, что к ним завтра могут прийти и спросить: «Откуда у тебя этот дом, квартира, машина, и где ты взял на это деньги?» Строго говоря, этот закон дает возможность людям избавиться от этого дискомфорта.

Об обеспечении законом безопасности граждан говорят представители обеих (законодательной и исполнительной) ветвей власти. Так, замминист­ра финансов Сергей Шаталов в унисон думским коллегам подчеркнул, что новые налоговые меры не повлекут за собой проверок доходов физических лиц и контроля за их крупными расходами. Андрей Макаров рассказал, что при внесении закона в Думу человеку, по существу, предлагалось «донести в госорганы на самого себя, а потом ждать, придут за ним или нет». Задача власти в том, чтобы подобные страхи исключить. Чтобы, в свою очередь, свести к минимуму еще одну проблему - недоверие налогоплательщиков и государ­ства друг к другу.

Между тем опасения, связанные с возможным преследованием выявленных неплательщиков, высказывались рядом юристов и экспертов. Некоторые из них даже выражали намерение создать специальные консультации по вопросам следования или неследования этому закону. 

Андрей Макаров считает эти высказывания спекулятивными. Он успокаивает граждан, обращая их внимание на три дейст­вующие нормы, страхующие положения. Во-первых, банк не вправе никому сообщать информацию о соответст­вующих платежах. Во-вторых, никакой орган не вправе требовать у банка такую информацию. В-третьих, даже если эта информация попала в органы правопорядка, она не может быть принята в качестве доказательной ни в уголовном, ни в административном процессе. Да и для того чтобы «поймать» налогового неплательщика, не нужно прибегать к новой схеме декларирования. У правоохранителей и налоговиков и без того достаточно средств их выявления.

Все россияне на крючке

Потенциальные участники налоговой амнистии - все, кто зарабатывает больше 21 тыс. руб. в месяц и не платит с них налогов. Как говорят в юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», уголовное дело можно возбудить против любого человека, за три года утаившего от государства доход больше 770 тыс. рублей.

 

 

 

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