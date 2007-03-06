Распродажа продолжается

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№ 10(44) от 06.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Продажи лавиной захлестнули российский рынок. Больше всех пострадали нефтянка, энергетика и металлургические компании. «Татнефть» потеряла 5,7%, «Сургутнефтегаз» - 6,5%, «Норильский никель» - 2%, «Якутскэнерго» - 9,2%, «Мосэнерго» - 6,7%, РАО «ЕЭС» - 4,9%. Более-менее стойко выглядел Сбербанк (+0,3%).

Главная причина - новый обвал азиатских фондовых рынков, считает управляющий активами ИК «Финам» Алексей Бутенко. Китайский индекс упал на 1,63%, малазийский - на 4,6%, корейский - на 2,7%. За ними последовали и рынки других развивающихся стран: Индия (-3,6%), Аргентина
(-3,8%), Турция (-2%). Также снижению подверглись цены на промышленные металлы, золото. Кругом негативный новостной фон, отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова.

По мнению аналитиков, нисходящий тренд на этой неделе продолжится до уровня 1600-1650 пунктов по индексу РТС. «Фундаментально российские акции выглядят привлекательно, но сейчас главную роль играет психология», - говорит Надежда Утенкова.

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