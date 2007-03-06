Тайные закрома Родины

Статистика - мать инвестиций

В аграрном секторе России насчитывается 28 тыс. крупных и средних хозяйств. Вроде бы много. Ну и что?

А вот для Константина Лайкама, заместителя руководителя Росстата, эта цифра - всего лишь отправная точка: «Мы теперь знаем не просто количество хозяйств, а их точные характеристики. Перепись уточняет текущую статистику.

У нас наконец есть возможность формировать максимально достоверную выборку для постоянного мониторинга дел на селе».

И соответственно, государство получает возможность оперативно реагировать на процессы, неважно, позитивные они либо негативные. Снижать и повышать налоговые ставки, предоставлять льготы, оказывать целевую помощь или компенсировать затраты. Рычагов воздействия множество.

Виртуальное пространство

Перепись дала удивительные данные. В стране 30% крупных сельскохозяйственных организаций не осуществляют свою деятельность. Вообще. Колхоз на бумаге еще числится, а в реальности его давно нет. Малых еще больше - 38%. Почти половина фермерских хозяйств пребывает в виртуальном пространстве. Зарегистрировались - и трудовой запал кончился. Есть регионы, где не работают более 80% крестьян­ских и фермерских хозяйств. Совсем, казалось бы, грустные цифры.

Но, как ни странно, они укладываются в русло общемировых тенденций. В соответствии с прогнозом, разработанным Департаментом земледелия США, из 2,2 млн. фермерских хозяйств и в американской глубинке к 2017 году останется лишь 55 тыс. наиболее крупных и преуспевающих. В годы образования Соединенных Штатов 90% американцев жили на фермах и кормили сами себя. Сейчас 1% населения, или 2 млн. человек, обеспечивают абсолютно все потребности США в продукции сельского хозяйства. Чем заняты остальные сельские жители? Все просто: 21 млн. человек обеспечивает переработку и доведение продукции до потребителя!

И России этого не избежать. Мы уже прочно встали на этот путь - уменьшения количества занятых в отрасли людей. История говорит - только при создании хозяйств с многотысячным поголовьем и огромными посевными площадями каждый житель страны получит дешевый и изобильный стол. Здесь таятся резервы улучшения качества жизни. Чем меньше мы истратим на питание, тем больше останется на образование, отдых, строитель­ство жилья и приобретение новинок автопрома.

Каждый пятый гектар - побоку

Земли у нас много. По стране на крупное и среднее хозяйство приходится по 12 тыс. гектаров. У малых - по 4 тыс. га. Фермеры и индивидуальные предприниматели имеют по 104 и 106 га. По западным меркам - просто роскошь: хорошо если фермер там имеет в своем распоряжении 20-30 гектаров. У нас же даже среднее подсобное хозяйство (огород!) на селе - 52 «сотки».

90% сельхозугодий приходится на организации - от крупных до малых. 8,5% - на фермеров и индивидуальных предпринимателей. На дачников приходится меньше всех - полпроцента земли. Зато их выявили огромное количество: в стране 80 тысяч садово-дачных и огороднических объединений! До сельхозпереписи никто этой цифры не знал, считалось, что «шестисоточников» намного меньше.

При этом доля неиспользуемых сель­хозугодий у нас преступно велика - до четверти в крупных и средних организациях, почти половина - в малых предприятиях, треть - в подсобных хозяйст­вах. Каждый пятый гектар у фермеров. И все же видно, что фермер использует землю с наибольшей эффективностью по сравнению с малыми предприятиями, которые «забросили» половину своих площадей.

А знаете, почему на прилавках так много импортного картофеля, овощей и бахчевых культур? Сельхозорганизации их практически не производят (0,3-0,4%). И только 1-2% фермеров взялись выращивать то, что ежедневно присутствует в рационе большинства людей (вот где государство должно вмешаться и простимулировать!).

Это в США, где сконцентрирована практически пятая часть мирового производства сельскохозяйственной продукции, действует программа выплат за сокращение площадей посевов. До 360 тысяч долл. фермер может получить за то, что не сеет и не пашет. Девать некуда.

Нас мясом накормят гиганты

Больше половины сельхозорганизаций не занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС). 4 из 5 хозяйств не занимаются свининой. Статистика показывает - в отрасли явно преобладает растениевод­ство. Особенно ярко эта тенденция выражена у фермеров - 76% обходится без коровников, а 90% - без свинарников.

Поголовье КРС по России на сельхозорганизацию составляет 600 голов, у фермеров - 28. Но это средние цифры. А вот сенсационные данные: 3% фермерских хозяйств содержит 70% всего российского поголовья! Таких фермеров у нас около двух сотен, и на каждого приходится до 900 буренок. Понятно, кого надо поддержать, кому помочь с племенным скотом. А остальные не рискуют. Дает буренка детишкам молочишко - и ладно.

По свиньям картина еще интереснее: из тех, кто задекларировал, что занимается свиноводством, всего 1% хозяйств держит 65% стада!

Это не предел. «Сейчас во Франции есть комплексы, где на 3000 голов свиней 1 человек, - рассказывает Лайкам. - Естественно, одному животноводу было бы не справиться без достойного уровня автоматизации».

Вот откуда высочайший уровень производительности труда и рентабельность - погоду в сельском хозяйстве сегодня диктует промышленный подход. А когда за одним поросенком ходит целая крестьянская семья, о какой рентабельности можно говорить?

Примерно такая же картина и в крупных сельхозорганизациях. На первые полсотни крупных хозяйств выходит по 63 тыс. голов свиней. «Я оцениваю это как позитивный фактор - есть колоссальные возможности для роста», - не без юмора резюмирует зам­руководителя Росстата. И дальновидные бизнесмены «от сохи» исподволь готовятся к неизбежному кризису перепроизвод­ства. Оптимисты.

О нас вспомнили

В большинстве деревень перепись стала сродни празднику: «Наконец о нас вспомнили!» Отказов заполнять опросные листы было невероятно мало - 0,26% респондентов! И один из главных выводов: в обществе появилось доверие к государству. В опросных листах отражается вся экономика хозяйства, от перепелки до быка, от грядок с укропом до многогектарных полей под озимыми, все «тайные закрома» крестьян­ского подворья.

Собрана информация на сто миллионов человек, о которой могут только мечтать налоговые инспекции. Но мечтать не вредно - для них она, как и для всех остальных, анонимна. Доступ к персональным данным закрыт навечно. Всеобщему обозрению итоги переписи будут представлены и в электронном виде, и в виде 18-томного собрания атласов, диаграмм и сухих цифр.

«В США, Европе перепись проводят раз в 4-5 лет, - говорит Лайкам. - Ситуация в сельском хозяйстве, особенно при участии государства, очень быстро меняется».

Тем интереснее будет сравнивать результаты сегодняшней переписи с той, которая обязательно состоится в обозримом будущем. Появится возможность говорить: «По сравнению с 2006 годом поголовье крупного рогатого скота...»

Но что станет с нашим АПК, сейчас зависит только от того, как быстро и эффективно государство отреагирует на эти «сухие» и такие бесценные цифры.

Аргументы кошелька

С сокращением количества занятых в сельском хозяйстве, в экономике начинают проявляться положительные тенденции. Например, средний американец сейчас тратит на питание всего 10,9% от своих доходов. Загляните в свой кошелек и посмотрите - сколько денег уходит в «бездонные» кассовые аппараты супермаркетов и продмагов, карманы рыночных торговцев.

По данным 2004 года, среднестатистический россиянин тратил на питание 36% заработанного. Но в конце 90-х продукты питания забирали у него более половины бюджета! Значит, позитив налицо.