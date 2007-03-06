//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Тайные закрома Родины

Итоги сельхозпереписи: в стране эффективно работает только 2 процента крестьян

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Тайные закрома Родины

Статистика - мать инвестиций

В аграрном секторе России насчитывается 28 тыс. крупных и средних хозяйств. Вроде бы много. Ну и что?

А вот для Константина Лайкама, заместителя руководителя Росстата, эта цифра - всего лишь отправная точка: «Мы теперь знаем не просто количество хозяйств, а их точные характеристики. Перепись уточняет текущую статистику.

У нас наконец есть возможность формировать максимально достоверную выборку для постоянного мониторинга дел на селе».  

И соответственно, государство получает возможность оперативно реагировать на процессы, неважно, позитивные они либо негативные. Снижать и повышать налоговые ставки, предоставлять льготы, оказывать целевую помощь или компенсировать затраты. Рычагов воздействия множество.

Виртуальное пространство

Перепись дала удивительные данные. В стране 30% крупных сельскохозяйственных организаций не осуществляют свою деятельность. Вообще. Колхоз на бумаге еще числится, а в реальности его давно нет. Малых еще больше - 38%. Почти половина фермерских хозяйств пребывает в виртуальном пространстве. Зарегистрировались - и трудовой запал кончился. Есть регионы, где не работают более 80% крестьян­ских и фермерских хозяйств. Совсем, казалось бы, грустные цифры.

Но, как ни странно, они укладываются в русло общемировых тенденций. В соответствии с прогнозом, разработанным Департаментом земледелия США, из 2,2 млн. фермерских хозяйств и в американской глубинке к 2017 году останется лишь 55 тыс. наиболее крупных и преуспевающих. В годы образования Соединенных Штатов 90% американцев жили на фермах и кормили сами себя. Сейчас 1% населения, или 2 млн. человек, обеспечивают абсолютно все потребности США в продукции сельского хозяйства. Чем заняты остальные сельские жители? Все просто: 21 млн. человек обеспечивает переработку и доведение продукции до потребителя!

И России этого не избежать. Мы уже прочно встали на этот путь - уменьшения количества занятых в отрасли людей. История говорит - только при создании хозяйств с многотысячным поголовьем и огромными посевными площадями каждый житель страны получит дешевый и изобильный стол. Здесь таятся резервы улучшения качества жизни. Чем меньше мы истратим на питание, тем больше останется на образование, отдых, строитель­ство жилья и приобретение новинок автопрома.

Каждый пятый гектар - побоку

Земли у нас много. По стране на крупное и среднее хозяйство приходится по 12 тыс. гектаров. У малых - по 4 тыс. га. Фермеры и индивидуальные предприниматели имеют по 104 и 106 га. По западным меркам - просто роскошь: хорошо если фермер там имеет в своем распоряжении 20-30 гектаров. У нас же даже среднее подсобное хозяйство (огород!) на селе - 52 «сотки».

90% сельхозугодий приходится на организации - от крупных до малых. 8,5% - на фермеров и индивидуальных предпринимателей. На дачников приходится меньше всех - полпроцента земли. Зато их выявили огромное количество: в стране 80 тысяч садово-дачных и огороднических объединений! До сельхозпереписи никто этой цифры не знал, считалось, что «шестисоточников» намного меньше. 

При этом доля неиспользуемых сель­хозугодий у нас преступно велика - до четверти в крупных и средних организациях, почти половина - в малых предприятиях, треть - в подсобных хозяйст­вах. Каждый пятый гектар у фермеров. И все же видно, что фермер использует землю с наибольшей эффективностью по сравнению с малыми предприятиями, которые «забросили» половину своих площадей.

А знаете, почему на прилавках так много импортного картофеля, овощей и бахчевых культур? Сельхозорганизации их практически не производят (0,3-0,4%). И только 1-2% фермеров взялись выращивать то, что ежедневно присутствует в рационе большинства людей (вот где государство должно вмешаться и простимулировать!).

 Это в США, где сконцентрирована практически пятая часть мирового производства сельскохозяйственной продукции, действует программа выплат за сокращение площадей посевов. До 360 тысяч долл. фермер может получить за то, что не сеет и не пашет. Девать некуда.

Нас мясом накормят гиганты

Больше половины сельхозорганизаций не занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС). 4 из 5 хозяйств не занимаются свининой. Статистика показывает - в отрасли явно преобладает растениевод­ство. Особенно ярко эта тенденция выражена у фермеров - 76% обходится без коровников, а 90% - без свинарников.

Поголовье КРС по России на сельхозорганизацию составляет 600 голов, у фермеров - 28. Но это средние цифры. А вот сенсационные данные: 3% фермерских хозяйств содержит 70% всего российского поголовья! Таких фермеров у нас около двух сотен, и на каждого приходится до 900 буренок. Понятно, кого надо поддержать, кому помочь с племенным скотом. А остальные не рискуют. Дает буренка детишкам молочишко - и ладно.

По свиньям картина еще интереснее: из тех, кто задекларировал, что занимается свиноводством, всего 1% хозяйств держит 65% стада!

Это не предел. «Сейчас во Франции есть комплексы, где на 3000 голов свиней 1 человек, - рассказывает Лайкам. - Естественно, одному животноводу было бы не справиться без достойного уровня автоматизации».

Вот откуда высочайший уровень производительности труда и рентабельность - погоду в сельском хозяйстве сегодня диктует промышленный подход. А когда за одним поросенком ходит целая крестьянская семья, о какой рентабельности можно говорить?

Примерно такая же картина и в крупных сельхозорганизациях. На первые полсотни крупных хозяйств выходит по 63 тыс. голов свиней. «Я оцениваю это как позитивный фактор - есть колоссальные возможности для роста», - не без юмора резюмирует зам­руководителя Росстата. И дальновидные бизнесмены «от сохи» исподволь готовятся к неизбежному кризису перепроизвод­ства. Оптимисты.

О нас вспомнили

В большинстве деревень перепись стала сродни празднику: «Наконец о нас вспомнили!» Отказов заполнять опросные листы было невероятно мало - 0,26% респондентов! И один из главных выводов: в обществе появилось доверие к государству. В опросных листах отражается вся экономика хозяйства, от перепелки до быка, от грядок с укропом до многогектарных полей под озимыми, все «тайные закрома» крестьян­ского подворья.

Собрана информация на сто миллионов человек, о которой могут только мечтать налоговые инспекции. Но мечтать не вредно - для них она, как и для всех остальных, анонимна. Доступ к персональным данным закрыт навечно. Всеобщему обозрению итоги переписи будут представлены и в электронном виде, и в виде 18-томного собрания атласов, диаграмм и сухих цифр.

«В США, Европе перепись проводят раз в 4-5 лет, - говорит Лайкам. - Ситуация в сельском хозяйстве, особенно при участии государства, очень быстро меняется».

Тем интереснее будет сравнивать результаты сегодняшней переписи с той, которая обязательно состоится в обозримом будущем. Появится возможность говорить: «По сравнению с 2006 годом поголовье крупного рогатого скота...»

Но что станет с нашим АПК, сейчас зависит только от того, как быстро и эффективно государство отреагирует на эти «сухие» и такие бесценные цифры.

Аргументы кошелька

С сокращением количества занятых в сельском хозяйстве, в экономике начинают проявляться положительные тенденции. Например, средний американец сейчас тратит на питание всего 10,9% от своих доходов. Загляните в свой кошелек и посмотрите - сколько денег уходит в «бездонные» кассовые аппараты супермаркетов и продмагов, карманы рыночных торговцев.

По данным 2004 года, среднестатистический россиянин тратил на питание 36% заработанного. Но в конце 90-х продукты питания забирали у него более половины бюджета! Значит, позитив налицо.

 

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

На днях информационное пространство взорвала новость о том, что «немытая Россия» раздает свои кровные доллары направо и налево. Всего, мол, нам должны 27 миллиардов этих самых долларов. Больше всех, естественно, набрал батька Лукашенко - 7,55 миллиарда. На втором месте «братский» Киев – 3,7. На третьем Венесуэла – 3,5 млрд.

//В мире

Украинский политик рассказал об упущенном «стопроцентном» шансе сохранить Крым

Украинский политик рассказал об упущенном «стопроцентном» шансе сохранить Крым

У Украины был «стопроцентный» шанс сохранить Крым, однако киевские власти не воспользовалась этой возможностью. Такую точку зрения озвучил Геннадий Москаль, бывший глава Луганской и Закарпатской областей.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Латвия: Минздрав против курильщиков

Латвия: Минздрав против курильщиков

В Латвии существует штраф за курение в неположенном месте – 15 евро. Минздрав решил бороться с курильщиками, и собирается увеличить сумму до 100 евро. Существует 20 мест, в которых нельзя курить: на территориях школ, на остановках общественного транспорта, в присутствии ребенка

//Новости партнеров

//В мире

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Следующими за Донбассом кандидатами на отделение от Украины являются Закарпатская и Львовская области. Такую точку зрения озвучил проживающий в Белоруссии киевский журналист и блогер Максим Равреба.

//Общество

Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале в поселке Гаспра, закрыли для посещения до следующего года. Объект передается заказчику от Министерства культуры РК под реконструкцию.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали Оксану Федорову за "мешковатый костюм"

Пользователи сети раскритиковали Оксану Федорову за "мешковатый костюм"

Пользователи сети раскритиковали телеведущую и модель Оксану Федорову за "мешковатый костюм" и слишком "грубую" обувь. Новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке во вторник, 20 августа.

//В мире

Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из главных достижений страны можно считать отсутствие олигархов, которые могут «рулить страной».

//Общество

На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

Крымчанки, участницы дуэта AnnaMaria Анна и Мария ОПАНАСЮК подверглись в социальных сетях критике из-за намерения принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который последние годы проходит в городе Сочи

//Общество

Россия заняла первое место в мире по доступности такси в сравнении с личным автомобилем

Россия заняла первое место в мире по доступности такси в сравнении с личным автомобилем

Как пишет телеграм-канал «Экономика цифровой эры», россияне, за год проезжающие меньше 5,4 тысячи километров, могут полностью отказаться от личных машин, так как им выгоднее передвигаться на такси.

//В мире

В Рио-де-Жанейро мужчина захватил заложников в автобусе

В Рио-де-Жанейро мужчина захватил заложников в автобусе

В бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник, 20 августа, вооруженный мужчина захватил заложников в автобусе. Происшествие случилось сегодня рано утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км.

//Общество

В Самарской области изъяли всё отравленное масло

В Самарской области изъяли всё отравленное масло

В Самарской области изъяли 200 литров подсолнечного масла, которое могло стать причиной отравления 13 человек. Предполагается, что в масло домашнего производства мог попасть крысиный яд.

//Новости партнеров

//Культура

Марина Зудина рассказала о своей жизни после кончины Олега Табакова

Марина Зудина рассказала о своей жизни после кончины Олега Табакова

Вдова Олега Табакова, который скончался чуть меньше двух лет назад, рассказала о своей жизни. Марина Зудина призналась, что так до сих пор не смогла полностью оправиться от потери своего возлюбленного.

//В мире

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

Спрогнозирован ответ России в случае начала поставок израильских военных технологий Украине. По данному вопросу, выступая в телевизионном эфире, высказался отечественный эксперт Игорь Коротченко.

//Общество

Россияне не боятся уступить свои рабочие места роботам

Россияне не боятся уступить свои рабочие места роботам

Более трёх четвертей россиян уверены, что роботы не смогут заменить их на рабочем месте, показал опрос ВЦИОМ. При этом оставшаяся четверть предполагает подобное развитие событий в будущем.

//В мире

В Люксембурге экстренно сел самолет компании Air France, летевший из Москвы в Париж

В Люксембурге экстренно сел самолет компании Air France, летевший из Москвы в Париж

Во вторник, 20 августа, стало известно, что в Люксембурге совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air France. Согласно последним данным, воздушное судно выполняло рейс AF1145 Москва – Париж.

//Общество

Эксперты предложили сократить количество рабочих часов, а не дней

Эксперты предложили сократить количество рабочих часов, а не дней

Эксперт Евгений Куликов в эфире НСН объяснил, почему идея о сокращении рабочей недели не совсем корректна.

//Здоровье

Медики назвали продукты, которые снижают потенцию

Медики назвали продукты, которые снижают потенцию

Семена льна и сахар снижают мужскую силу. Специалисты перечислили продукты, от которых мужчинам следует отказаться, чтобы сохранить потенцию.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
5

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры