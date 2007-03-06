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Полный букет прибылей

Цветочный бизнес только с виду нежный. На кону 60 млрд. рублей.

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН, Надежда ЛАРИНА ]

Полный букет прибылей
Чего не сделаешь ради такой улыбки!

8 Марта цена букета подскакивает до 50%, и цветы наносят сильный удар по кошельку. Продавцы могут запросить за одну розу от 100 до 150 рублей. Сами же покупают ее на цветочных аукционах по 10–20 рублей (30–80 центов США). Как устроен этот бизнес?

Мы за ценой не постоим

Из-за своей дороговизны розы попали у нас в разряд роскоши: их приобретают в основном на праздник или на свидание. Практически все розы в России – импортные, их закупают на международных аукционах. Думаете, резкое подорожание перед женским праздником объясняется тем, что поднимаются цены на мировом рынке? Оказывается – наоборот.

«Владельцы плантаций в эти дни резко снижают цены и обслуживают российских клиентов вне очереди, – делится секретами Игорь Измайлов, директор оптовой компании «Ультра-Флауерс». – Праздник 8 Марта есть только в России, и он – спасение для мирового цветочного бизнеса. В Южной Америке и странах тропической Африки именно в это время снимают новый урожай. Никому, кроме нас, его не продашь».

Когда подсчитываешь уровень наценок российских продавцов, остается только развести руками. Пример – крупнейший в мире цветочный аукцион Aalmsmeira в Голландии, представляющий собой торговое здание размером в 120 футбольных полей и ежедневно продающий более 14 млн. цветов. Нас там уважают. По данным Цветоводческого совета Нидерландов, Россия входит в пятерку крупнейших клиентов аукциона. Стоимость роз на нем для российских заказчиков опускается до 50 центов за цветок (13 рублей). А у нас они уходят минимум по 100 рублей.

Модный сейчас цветущий зеленый бамбук на Aalmsmeira идет по 1,5–2 цента (40–50 копеек) за стебель. В России он стоит в рознице 50–80 рублей. Зелень для оформления букетов часто перепадает оптовикам бесплатно – в комплекте с крупными партиями цветов. У нас продавцы не упустят случая попросить по 30 рублей за веточку «аспарагуса перистого» или гипсофилы, да еще столько же возьмут за копеечный целлофан.

«Цветочный бизнес в России поставлен так, что один проданный цветок окупает минимум 20 (!) непроданных», – рассказывает эксперт Института конъюнк­туры аграрного рынка Михаил Пономарев.

Откуда цветы

Когда продавцы отвечают, что цветы из Голландии, это не так. Нидерландских роз и тюльпанов в российской рознице ничтожно мало. Они слишком дороги. В основном цветы выращиваются в Эквадоре, Колумбии и Гватемале. Другое дело, что поставляются они через голландские аукционы и терминалы.

А что российские производители? Ведь преимуществ у наших цветов немало: они красивы и долго стоят в букете. «Устойчивость» свежесрезанных российских роз по меньшей мере не хуже, чем у качественных голландских. А цветы из Эквадора им в подметки не годятся. Наши цветоводы даже называют их «химической показухой». «Эти розы специально обрабатывают, чтоб стояли по неделе. Их иногда залачивают и склеивают распадающиеся лепестки. В таких цветах нет ни души, ни аромата», – говорит Александра Артюхина из НИИ садоводства.

Но это пока. По словам Артюхиной, наши селекционеры давно бьют тревогу. Хозяйства, культивирующие цветы, давно не заказывают новые материалы, поэтому сорта вырождаются. Если раньше Всероссийский институт садоводства активно закупал во всем мире лучшие образцы цветочных культур, а специалисты постоянно занимались селекцией новых видов, то теперь их основная работа заключается в сохранении этих культур.

Как говорит директор совхоза «Знаменский» Андрей Володин: «Розоводство, как и любое другое производство, очень динамично. Селекционеры все время создают новые сорта, которые превосходят старые по качеству цветка, его долговечности, устойчивости растения к болезням. Новые сорта роз в СССР разрабатывал Никитский ботанический сад в Крыму. Теперь это заграница».

В свою очередь торговцы приводят собственные аргументы в пользу работы с зарубежной продукцией. «Нам удобней работать с иностранными поставщиками, российский цветочный рынок недостаточно хорошо развит, – говорит представитель крупной сети, обеспечивающей Москву цветами. – Кроме того, из-за природных условий и больших затрат на выращивание у отечественной продукции слишком высокая себестоимость. Иностранные цветы остаются более дешевыми даже после расходов на их ввоз и растаможку».

Так что голландские торговцы не зря прикармливают Россию низкими ценами. Потерять такого покупателя себе дороже.

Сколько цветов покупают в России?

До 1990 года государственный Цветторг, владевший монополией на торговлю цветами в СССР, вел точную статистику. Жители страны ежегодно раскупали более 800 млн. срезанных цветов. Сейчас точных цифр нет.

По мнению опрошенных нами экспертов, накануне Нового года, 14 февраля и 8 Марта в одной только Москве продается до 20 млн. цветов в день. Годовой оборот российского цветочного бизнеса оценивается в 1,5–2 млрд. долларов.

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