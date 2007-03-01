Китайская подножка
№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
«Во вторник падали все «голубые фишки», на плаву не удержался никто», – рассказывает аналитик «Тройки Диалог» Надежда Утенкова. РАО «ЕЭС» подешевело на 4,7%, ЛУКОЙЛ – на 3,6%, Сбербанк – на 3,5%, «Газпром» – на 3,1%. Депозитарные расписки (вид акций, торгующихся на зарубежных биржах) МТС рухнули на 10%, «Вымпелкома» – на 8%. Причем объемы были приличные – выше среднего. По словам Надежды Утенковой, совокупно на всех торговых площадках, как российских, так и иностранных, было продано акций российских компаний на 4 млрд. долларов. Игроки поспешили зафиксировать прибыль.
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