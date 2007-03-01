Китайская подножка

«Во вторник падали все «голубые фишки», на плаву не удержался никто», – рассказывает аналитик «Тройки Диалог» Надежда Утенкова. РАО «ЕЭС» подешевело на 4,7%, ЛУКОЙЛ – на 3,6%, Сбербанк – на 3,5%, «Газпром» – на 3,1%. Депозитарные расписки (вид акций, торгующихся на зарубежных биржах) МТС рухнули на 10%, «Вымпелкома» – на 8%. Причем объемы были приличные – выше среднего. По словам Надежды Утенковой, совокупно на всех торговых площадках, как россий­ских, так и иностранных, было продано акций российских компаний на 4 млрд. долларов. Игроки поспешили зафиксировать прибыль.

Спусковым крючком для лавинообразных продаж стал обвал на Китайской бирже – ее индекс рухнул на 9%. Причиной послужили слухи о том, что китайские власти могут принять меры для ограничения спекулятивных операций на фондовом рынке. Дело в том, что Китай охватила настоящая биржевая лихорадка – китайцы начали закладывать жилье, брать кредиты, чтобы купить акции. В среду падение на россий­ской бирже продолжилось. К полудню индекс РТС потерял еще 2,5%, достигнув отметки в 1860 пунктов. Здесь, как говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников, есть сильный уровень поддержки – 1850 пунк­тов. Падение должно остановиться. На этих уровнях цены на российские акции даже выглядят привлекательными для покупки. «Однако «эффект домино» в сочетании с массовой паникой может затмить всю привлекательность», – предупреждает Андрей Верников.