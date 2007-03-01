Россия обогатит японское ядерное топливо

В среду завершился визит премьер-министра России Михаила Фрадкова в Японию. Вместе с ним развивать и углублять торгово-экономическое сотрудничество приехали три федеральных министра: Виктор Христенко, Леонид Рейман и Игорь Левитин. Отряд российских предпринимателей возглавил глава РСПП Александр Шохин.

Традиционно японцы подняли вопрос о Курилах. Однако Михаил Фрадков, ответив, что проблему следует решать не сейчас, а в отдаленной перспективе, перешел к вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, обсуждалась возможность обогащения в России урана из отработанных топливных стержней с японских АЭС. В Японии действует более 50 ядерных реакторов, на них скопилось 6,5 тыс. тонн отработанного топлива.

Россияне заручились поддержкой японских автомобилестроителей. Было подписано соглашение между «Северсталь-авто» и ISUZU Motors о создании совместного предприятия по производству небольших грузовиков.

Кроме того, по словам главы Минтранса России Игоря Левитина, японцам предложено принять участие в нескольких проектах по развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Владивосток – Хабаровск, аналогичной той, что свяжет Москву и Санкт-­Петербург. А также японским компаниям предложено участвовать в строительстве тоннеля между Сахалином и материком стоимостью 90 млрд. долл.