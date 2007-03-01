Золото готово к войне в Иране

ЦЕНА на золото вплотную приблизилась к отметке в 700 долл. за унцию. Во вторник она достигла 678,2 долл. Это близко к максимальной отметке за последние девять месяцев. Вслед за золотом подорожали и другие драгоценные металлы. На их стоимость повлияло в первую очередь обострение отношений между США и Ираном. «Золото – чрезвычайно политизированный металл. Как только международная обстановка накаляется, цена на золото сразу идет вверх», – подчеркивает глава аналитического департамента Fibo Group Константин Бочкарев.

Аналитики предрекают «желтому дьяволу» дальнейший рост. В инвестиционном банке UBS Warburg полагают, что стоимость золота превзойдет отметку 700 долл. в течение ближайшего месяца, подорожание продолжится, и уже в мае цена тройской унции достигнет 750 долларов.