Магазины заподозрили в монополизме

В наиболее униженном положении находятся мелкие поставщики. Например, по словам начальника управления по защите конкуренции в социальной сфере и торговле ФАС Тимофея Нижегородцева, от них сети требуют даже возмещать магазинам убытки в случае воровства товара покупателями. Или, если производитель хочет повысить цену на свой товар, продавцы настаивают, чтобы она была повышена сперва в конкурирующих сетях и только потом – у них. В общей сложности таких нереальных условий оказалось 27.

Также много жалоб на непомерные взносы за право выставить продукт на торговую полку. Так называемый вступительный билет. Его стоимость доходит до нескольких десятков тысяч долларов за одну товарную позицию.

Жалобы на магазины особо не помогают. По словам Тимофея Нижегородцева, производители, опасаясь лишиться места в сети, просят соблюдать анонимность. Но в этом случае отстаивать права обиженных становится сложнее.

Пока ФАС ограничивается предупреждениями. Ведомство просит сети умерить свои запросы и войти в положение небольших компаний. Многие торговцы, особенно крупные, пошли навстречу. Кроме того, в ближайшее время ФАС вывесит на своем сайте рекомендации по работе сетей с поставщиками.

Впрочем, одними уговорами ведомство не ограничится. ФАС намерена инициировать поправки в законодательство, чтобы снизить порог, по которому сеть признается монополистом. Сейчас к торговцу можно применять санкции, если его доля составляет 30%. В качестве ограничительных мер может быть принят, например, запрет на участие в аукционах на аренду земли.