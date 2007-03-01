Уголь вернется в энергетику как топливо XXI века

Что проще

- Аман Гумирович, с чем вы связываете положение, когда традиционный уголь отошел на второй план и Россия практически «перешла на газ»?

- В течение нескольких десятилетий цена на газ для российских потребителей искусственно сдерживалась. Благодаря чему он и стал основным топливом в российской энергетике. Газ, который за рубежом стоит 250 долларов за тысячу кубометров, потребителям в России обходится пока по 40. Цены же на уголь определяет рынок. Естественно, что при таком раскладе энергетикам выгоднее и проще работать с газом.

Все авторитетные эксперты прогнозируют, что уже в следующие пять лет уголь займет первое место в мире среди самых востребованных видов топлива и внесет наибольший вклад в удовлетворение постоянно растущего спроса на энергию.

В то же время у нас в России картина кардинально другая. Вопреки всем мировым тенденциям и вразрез с Энергетической стратегией России до 2020 года Минпромэнерго РФ и РАО «ЕЭС России» предполагают осуществить преимущественный ввод в эксплуатацию до 2015 года ТЭС, работающих на газе.

Подобный перекос в итоге ведет к неустойчивости системы энергоснабжения страны, в наши дни фактически исчерпавшей запас прочности и уже реально угрожающей энергетической безопасности государства.

Что выгоднее

- Однако в сравнении с газом уголь у нас все еще дорог. Не приведет ли переход на уголь к резкому повышению цен на электроэнергию?

- Если цены на газ во всем мире в несколько раз выше и самого газа уже сейчас не хватает, наивно рассчитывать, что в России энергетики будут еще долго продолжать получать его так же дешево, как сейчас. Нет никаких сомнений, что цены на газ для электростанций всего за несколько лет вырастут. И вырастут значительно. Уже сегодня цена условного топлива на газ и уголь сравнялась. Меры, принимаемые правительством России, к 2015 году доведут стоимость тысячи кубометров газа до 140 долларов, что соответствует мировому уровню цен, т.е. угольный киловатт-час будет значительно дешевле газового, что гарантирует возврат инвестиций в угольную генерацию.

Сегодня неоправданно низкие внутренние цены на газ не только стимулируют его неэффективное использование как топлива, но и приводят к колоссальным экономическим потерям государства. Судите сами, что выгоднее: сжигать «дешевый», по 40 долларов, газ на электростанциях или переводить ТЭС на уголь и продавать освободившиеся объемы газа по 250 долларов зарубежным потребителям? Меры нужно принимать своевременно.

- А есть ли у нас возможности удовлетворить тот самый возрастающий спрос на топливо для энергетики за счет угля? Ведь отрасль долгие годы пребывала, мягко говоря, не в лучшем состоянии...

- Я очень хорошо знаю положение в угольной промышленности и могу сказать, что на сегодняшний день это один из самых динамично развивающихся секторов экономики. Ресурсы развития у нее огромные. За последние десять лет была проделана большая работа по реструктуризации отрасли. Практически все неперспективные и хронически убыточные шахты и разрезы, особо опасные для жизни и здоровья рабочих, закрыты. Приняты серьезные меры для финансового оздоровления убыточных предприятий. Угольная отрасль впервые за всю нашу историю стала уже в 2001 году рентабельной.

Российские угледобывающие компании вполне могут увеличить добычу угля к 2015 году до 350-400 млн. тонн и даже больше. Причем инвестиции в увеличение угледобычи и в освоение новых угольных месторождений в пять-шесть раз меньше капиталовложений, необходимых для аналогичного роста добычи газа.

- Но ведь перевести тепловые электростанции с газа на уголь не так просто. Это потребует сущест­венных затрат и времени. Такие проекты уже существуют?

- Конечно. Но сегодня речь уже не об этом. Сегодня срочно нужны новые ТЭС на угле, на что нужно 3-5 лет. И это суперглобальная задача в энергетике России. Тем не менее есть и реальная возможность сущест­венно увеличить потребление угля на уже существующих элект­ростанциях. В европейской части России и на Урале есть не менее 15 станций, которые в настоящее время используют газ, хотя изначально были запроектированы на сжигание угля. Обратный перевод не потребует много времени и значительных инвестиций. Если быть рачительным хозяином, в ближайшие три-пять лет целесообразно увеличить потребление угля на этих газоугольных ТЭС не менее чем на 20 миллионов тонн, снизив при этом потребление газа примерно на 11-12 млрд. кубометров.

Мировой опыт

- Хорошо помню город своего детства, где котельные на угле были чуть ли не в каждом многоквартирном доме. Всю зиму удушливый дым, черный снег, горы золы... Увеличивая долю угля в энергобалансе страны, не столкнемся ли мы с тяжелыми экологическими проблемами?

- Современная угольная электростанция не имеет ничего общего с чадящими котельными прошлого века. Например, в Англии уголь составляет основу электроэнергетики. Но там даже в крупных городах чистейший воздух, а рядом с угольными ТЭС птицы выводят птенцов. Дело в том, что почти на всех угольных электростанциях Европы, США и других развитых стран стоят эффективные установки улавливания вредных выбросов. Нет проблем и с золой, которая перерабатывается для нужд цементных заводов или производства стройматериалов и т.д.

Кроме того, в последние годы мировая энергетика серьезно активизировала работу над проектами по строительству электростанций с новыми технологиями сжигания угля. К примеру, в США реализуется идея угольной электростанции нового поколения, которая будет использовать в качестве топлива водород, высвобождающийся в процессе газификации угля.

Так что можно быть уверенным, что уже через 15-20 лет мир вообще забудет о том, что уголь когда-то был грязным топливом.

Кстати, и у нас в России есть наработки по строительству электростанций нового поколения со сверхкритическими параметрами пара, менее затратных при строительстве и эксплуатации и с более коротким сроком окупаемости.

Другой вопрос - почему наш энергетический гигант, РАО «ЕЭС России», не внедряет новые технологии при переработке угля, предпочитая переводить теплоэлектростанции, где возможно, на газ? Получая огромные средства по одной только абонентной плате за электроэнергию, РАО «ЕЭС России» практически не финансирует модернизацию региональных энергосистем. Это положение надо менять.

Безусловно, процесс технического перевооружения угольных предприятий и новая угольная генерация нуждаются и в государственной поддержке. Формы такой поддержки могут быть только рыночными, например нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых для угольных предприятий, инвестиционная льгота по налогу на прибыль, увеличение объемов компенсации из бюджета процентной ставки по кредитам на покупку угольной техники.

Нельзя забывать и о новых возможностях, связанных с тем, что у нашей страны в этом году наконец появился Инвестиционный фонд, из которого государство может финансировать наиболее важные для страны проекты. Я уверен, что наиболее крупные проекты в энергоугольной отрасли, строительстве новых угольных электростанций по своему значению для экономики в целом соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к проектам, финансируемым из Инвестиционного фонда.

Наше преимущество

- Какое будущее, по-вашему, ожидает российскую энергетику?

- По различным оценкам, дефицит газа на внутреннем рынке уже к 2010 году может достигнуть от 30 до 100 млрд. кубометров. Быстро нарастить его добычу практически невозможно.

К тому же освоение новых месторождений потребует огромных инвестиций - от 50 до 100 и более миллиардов долларов.

Россия располагает большими гидроресурсами, однако они сконцентрированы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. А ведь это не такие проблемные регионы с точки зрения дефицита энергомощностей, как Центральная Россия и Урал, где как раз особой возможности строить мощные ГЭС просто нет. Прибавьте сюда длительные сроки строительства ГЭС - от 10 до 20 лет, которое к тому же стоит очень дорого (до 4000 долларов за один киловатт мощности).

Эффективна и экологична атомная энергетика. Ее, безусловно, ждет большое будущее. Но ослабленное за последние два десятка лет атомное энергетическое машиностроение не сможет, на мой взгляд, в ближайшей перспективе построить достаточное количество новых станций. Кроме того, АЭС строятся долго - от 5 до 9 лет, и затраты на их возведение весьма велики.

В то же время у нашей страны есть одно ключевое преимущест­во перед другими энергетическими сверхдержавами - качест­венный энергетический уголь, который высоко ценится на мировом рынке. У нас колоссальные разведанные запасы «черного золота» - более 200 миллиардов тонн. А геологические ресурсы углей оцениваются в 4450 миллиардов тонн. Это же почти треть всех мировых запасов!

Угля в мире в среднем хватит более чем на 150 лет добычи нынешними темпами, что в 4 раза больше, чем запасов нефти, и в 2,5 раза больше, чем запасов газа. В результате цены на уголь не будут расти так, как это сейчас происходит с ценами на нефть. Он удобнее и безопаснее при транспортировке, хранении и сжигании на станциях.

Уголь обязательно вернется в нашу энергетику как топливо XXI века. И от этого выиграют все: и наши граждане, и бизнес, и государство. И еще в одном я уверен: мы не построим настоящую энергетическую сверхдер­жаву, опираясь только на нефть и газ. Сегодняшний этап развития отечественного топливно-энергетического комплекса - ключевой. И от того, какие решения по его дальнейшему развитию будут приняты, зависит судьба не только конкретных регионов, но и России в целом.