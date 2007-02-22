На продажу квартир введут налог?

Вкладывать сред­ства в жилье станет менее выгодно. Тем, кто владеет более чем одной квартирой, при ее продаже в скором времени, возможно, придется платить налог на прибыль (13%). Такую по­правку в законодательство предлагает внести Минфин. По замыслу чиновников, это должно несколько обуздать спекулянтов, покупающих квартиры ради преумножения капитала.

Впрочем, по словам руководителя проекта Индикаторы рынка недвижимости (IRN) Олега Репченко, перекупщикам эти нововведения особых проб­лем не создадут. Например, они смогут указать цену продажи, равную цене покупки. Соответственно, нет прибыли и не нужно платить налог. Зато под раздачу попадут те, кто приватизировал свою вторую квартиру или получил ее в наследство.

Кроме того, если предложения Минфина будут утверждены, то достанется еще и хозяевам гаражей, дачных домиков и земельных участ­ков. При продаже им придется платить 13% налога со всей суммы сделки.