Прогноз развития экономики

Минэкономразвития опубликовало сценарий экономического развития до 2010 года. Развиваться в ближайшее время будем весьма хорошо. Рост экономики составит 6% в год, инфляция уменьшится до 6,5%, а рубль твердо будет стоять на ногах (за доллар на протяжении четырех лет будут давать порядка 26-27 рублей). По словам министра экономического развития Германа Грефа, уменьшится зависимость экономики от мировых цен на нефть, газ и металлы. Рост станет базироваться на инвестициях в обрабатывающую промышленность, инновационный сектор и инфраструктуру.

Независимые эксперты считают прогноз слишком оптимистичным. Чтобы его реализовать, правительству придется много постараться.