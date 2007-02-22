Нефть дешевеет, рынок падает

После нескольких дней интенсивного подъема на российском фондовом рынке началась коррекция. Во вторник значение индекса ММВБ составило 1682,48 пункта, что на 0,83% ниже уровня предыдущего дня. Среди «голубых фишек» наибольшее снижение показали акции «Газпрома» (0,6%), ЛУКОЙЛа (0,4%) и «Сургутнефтегаза» (1,3%).

Сигналом к понижению стало вторничное падение цен на нефть с 58,5 до 58 долл. за баррель, что объясняется потеплением в США, которые потребляют до четверти всего черного золота в мире. Динамика цен на него определит продолжения снижения рынка в целом.

На фоне потерь нефтянки неплохо смотрелись акции Сбербанка, которые во вторник выросли на 0,4%, до уровня 92 560 руб. Аналитики Банка Москвы обращают внимание, что мировые цены на никель во вторник поставили новый рекорд – 40 тыс. долл. за тонну. Поэтому на общем фоне в лучшую сторону будут выделяться бумаги цветной металлургии, прежде всего Норникеля.

Аналитик Альфа-Банка Ангелика Генкель полагает, что дешевеющая нефть не оставляет надежд на рост российского рынка: «Индекс РТС сохранится в диапазоне 1850–1900 пунктов по шкале РТС».