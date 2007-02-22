Почти по рыночной цене
№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Во вторник закончился прием заявок на покупку акций Сбербанка. Спрос был высок. По неофициальным данным, российские и иностранные компании изъявили желание приобрести акций на сумму около 9 млрд. долл. И еще на 750 млн. долл. подали заявки российские граждане. Как утверждают источники, близкие к Сбербанку, цена продажи акций составит ориентировочно 89 500 рублей. Это на 3% ниже цены, по которой бумаги продавались на бирже во вторник.
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