Почти по рыночной цене

Во вторник закончился прием заявок на покупку акций Сбербанка. Спрос был высок. По неофициальным данным, российские и иностранные компании изъявили желание приобрести акций на сумму около 9 млрд. долл. И еще на 750 млн. долл. подали заявки российские граждане. Как утверждают источники, близкие к Сбербанку, цена продажи акций составит ориентировочно 89 500 рублей. Это на 3% ниже цены, по которой бумаги продавались на бирже во вторник.