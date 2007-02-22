Умом Россию не понять?

В клад обрабатывающей промышленности в экономический рост пока еще незначителен, а доля продукции с высокой степенью добавленной стоимости в структуре российского экспорта, к сожалению, только уменьшается и уже составила около 10%, – говорил президент, посетивший перед мероприятием Волжский трубный завод. По словам главы государства, нужно внедрять в промышленность новую «модель организации производства, ориентированную на создание инноваций».

Однако развитие инноваций сложно представить без опоры на новые технологии, масштабные научные исследования. А вот здесь есть проблемы, причем довольно серьезные. Нужно знать, какие технологии мы имеем, как управлять этим богатством и как защищать права на интеллектуальную собственность.

Итак, первое. Государство, по сути, не знает, чем сейчас владеет и располагает в сфере наукоемких технологий. За последние 20 лет поток учетной информации по этому направлению сократился в 12–18 раз. Поясним. В 1985 году в патентные ведомства СССР подавалось около 50 тысяч заявок. И мы были наравне с Китаем по числу изобретений. Теперь Роспатент России получает 90 тысяч заявок в год, тогда как в Китае эта цифра дошла до 600 тысяч.

Крайне мало закрепляется прав на объекты интеллектуальной собственности за Российской Федерацией. В 2006 году РФ стала обладать 156 научными разработками, в частности, на Росатом приходится 125, на Минобороны – 3. Но это совсем не много. Например, в Великобритании только одно минобороны получает 50 патентов ежегодно.

Второе – вопрос управления результатами деятельности «мозгов». Для полноценного управления интеллектуальной собственностью необходимо сделать несколько важных шагов. Закрепить права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета. Пока ни одно постановление правительства РФ, принятое по этим вопросам, не было выполнено. Следующее –права на технологии зачислить на балансы предприятий и компаний.Сейчас этому мешают высокие налоги. Поэтому нужно предоставлять льготы в отношении нематериальных активов. И последнее – включить интеллектуальную собственность в коммерческий оборот. Что можно сделать, скажем, с помощью принудительного лицензирования или выкупа патента.

Тогда разработки будут перетекать в экономику, внедряться в промышленность. И не будет такой ситуации, как сейчас, когда в коммерческом обороте находится лишь 2% запатентованных изобретений и полезных моделей.

Третье – как защищать права на интеллектуальную собственность. Сейчас этим делом занимается аж 7 федеральных ведомств: Минюст, Минобороны, Минсельхоз, Росатом, Росимущество, Роспатент, Рособоронзаказ. Но задача не выполнена. Особенно по отношению к объектам промышленной собственности. По статье 147 УК РФ сегодня регистрируется в 2 раза меньше преступлений, чем десятилетие назад, выявляется лиц, виновных в их совершении, – в 3 раза меньше. При этом приговоры по делам за нарушение прав на интеллектуальную собственность выносятся лишь в 20% случаев.

И нам здесь следует ориентироваться на международные правила защиты интеллектуальной собственности, чтобы обеспечивать информационное развитие страны. Но при этом нужно и меру знать. Нашумевшее дело «директора школы Поносова против компании Microsoft » уже было названо «чушью». Однако эта «чушь» стала возможна благодаря закону, который сегодня защищает не российских потребителей и даже не российских авторов. Он защищает прежде всего сверхприбыли бизнеса (в основном иностранного).

Поэтому необходимы поправки в законодательство, позволяющие определять объем контрафакта в зависимости от ущерба, причиненного автору. А также надо различать ответственность производителя, продавца и покупателя контрафактной продукции.