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Правительство озаботилось технологиями

134 млрд. рублей выделено на перспективные идеи

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Правительство озаботилось технологиями
Без нанотехнологий жить нельзя

Обогнать конкурентов

«Половина присутствующих не знают, что такое нанотехнологии, но зато знают, что без этого жить нельзя», - сказал премьер-министр Михаил Фрадков на заседании правительства, посвященном развитию инноваций. В российском научном мире это высказывание успело стать крылатым.

Но смех смехом. Государство тем временем выделило 134 ­млрд. рублей на федеральную целевую программу «Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса на 2007-2012 годы» (ФЦНТП). Эти деньги пойдут на исследования и конструкторские разработки.

На фоне других стран это не так уж много. США выделяет на финансирование науки 2% ВВП, или около 100 млрд. долл. в год, Евросоюз - более 50 млрд. евро. На этом фоне российский миллиард долларов по программе ФЦНТП смотрится не слишком впечатляюще. Но ученые и тому рады - это в 3 раза больше, чем в предыдущие годы.

Поскольку средства относительно невелики, было решено не распыляться. По словам руководителя Федерального агентства по науке и инновациям Сергея Мазуренко, усилия будут сосредоточены на 180 исследованиях и 135 технологиях, соответствующих мировому уровню.

В программе прописано, что в результате ее реализации у России появится ряд так называемых критических технологий, в которых мы добьемся мирового первенства. Ставка будет сделана, например, на биоинформационные и клеточные технологии, нанотехнологии и технологии водородной энергетики, создание интеллектуальных систем навигации.

Экономический эффект предсказать сложно, но авторы программы все-таки попробовали. При внедрении новинки в промышленность, производство наукоемкой продукции в стране может вырасти на 142-150 млрд. рублей.

Благодаря средствам, выделенным по предыдущей программе по развитию технологий, Институт молекулярной биологии создал микрочипы, способные идентифицировать личность человека по мизерным фрагментам «биологических материалов» - кусочку волоса, частичке кожи, слюне. Сейчас этой техникой заинтересовалось МВД. А медицинские учреждения с их помощью выявляют новые формы туберкулеза, устойчивые к лекарствам.

Другая инновационная технология: водородные топливные элементы, разработанные Курчатовским институтом. Чтобы «перезарядить» элемент, нужно влить в него жидкость на основе этилового спирта. Единственный побочный продукт работы - обыкновенная вода. Сотовые телефоны на «водороде» будут «жить» без подзарядки месяцами, а ноутбуки - сутками.

Проблемы внедрения

Впрочем, не все так уж радужно. Чтобы технологии вышли в тираж, нужна поддержка бизнеса. По словам директора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки Александра Хлунова, настоящие инновации должны быть поддер­жаны спросом на них. Как это сделать? Например, можно предложить предпринимателям инвестировать в инновации на паях с государством. Тогда индустрия начнет развиваться не по указанию свыше, а сама.

Еще проблема - малобюджетность проектов. Средний размер тендера в рамках программы - 15 млн. рублей, максимальный - 75 млн. рублей. На такие деньги не купишь даже один современный научный прибор, такой как установка магнитно-ядерного резонанса. А уж об андронном коллайдере нечего и мечтать.

Дополняет перечень проблем и нехватка мозгов. Скажем, решит Россия построить самую современную в мире фабрику по выпуску микрочипов. Стоимость такого завода - около 5 млрд. долл. Если пустить на него весь бюджет ФЦНТП, денег хватит. Но кто будет заниматься разработками? Ведь разработчиков микросхем в стране практически не осталось. Одна из немногих сильных команд, спроектировавшая под руководством члена-корреспондента РАН Бориса Бабаяна знаменитый чип Эльбрус-2000, с 2004 года практически в полном составе работает на американ­скую компанию Intel. В России их труды никому не пригодились.

Остается надеяться, что нано- и другим «критическим» технологиям, о которых говорил Михаил Фрадков, повезет больше, чем микроэлектронике.

Сколько зарабатывают на инновациях в мире

Высокие технологии могут принести гораздо больше денег, чем даже самые богатые нефтяные или газовые месторождения. В 1999 году американский компь­ютерный гигант - корпорация Oracle - в качестве рекламного хода объявила, что ее выручка достигла величины, превышающей бюджет России.

Индийская индустрия оффшорного программирования зарабатывает на экспорте компьютерного софта сумму, сравнимую с оборотом «Газ­прома».

Ирландия, которая в начале 1970-х годов была беднейшим государством Европы, за счет развития высокотехнологичных отраслей (в первую очередь - технопарков) добилась того, что сегодня средний доход в этой стране выше, чем в Великобритании.

 

 

 

 

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