Операция «Долой кооперацию – 2»

Одна из последних придумок руководства Центросоюза - реструктуризация образовательных учреждений, входящих в систему потребительской кооперации. Имущество университетов, институтов и их филиалов (а это свыше 60 тысяч кв. м площадей зданий) изымается из оперативного управления учебных заведений и передается свежеиспеченной автономной некоммерческой организации «Россий­ский университет кооперации» (АНО «РУК»).

Зачем это сделано? Автономная некоммерческая организация - это такая форма юридического лица, при которой все переданное ей имущество принадлежит только ей. То есть Цент­росоюз как юридическое лицо лишается прав на переданные активы учебных учреждений.

Кто будет ими распоряжаться? Ответ можно найти в постановлении «О реструктуризации деятельности образовательных учреждений Центросоюза РФ», подписанном В. Ермаковым. В нем президентом АНО «РУК» назначается сам В. Ермаков, а первым вице-президентом - давний его соратник, председатель правления Центросоюза Г. Киселева. Именно они и только они, согласно уставу АНО «РУК», имеют право распоряжаться имуществом и день­гами объединенного университета. Они же «заключают договоры на приобретение и продажу объектов собственности, на строительство, ремонт, аренду».

Результаты не замедлили сказаться. Весьма сомнительная сделка происходит в декабре 2006 года. Центросоюз сдает в аренду АНО «РУК» помещения Московского университета потребительской кооперации, а также Саранского, Чебоксарского, Поволжского кооперативных институтов. Но как это может быть, если Центросоюз уже передал «РУК» эти помещения в соб­ственность? Получилось, что одну колбасу съели дважды. Юристы кроме как абсурдной сделку назвать не смогли. Тем временем за аренду Центросоюз получает от «Россий­ского университета кооперации» 2 млн. рублей в месяц.

Но это не все. Начинает раскручиваться маховик продажи собственности, переданной «Российскому университету образования». В частности, продано четырем частным предпринимателям 9-этажное здание общежития Чебоксарского кооперативного института.

Это лишь эпизоды одного из направлений деятельности руководства Центросоюза. А вот как в целом описывают дела в системе потребительской кооперации депутаты Государ­ственной Думы Черемушкин, Савельев, Баринов, Самошин, Житинкин, Гузанов в обращении к Генеральному прокурору Ю. Чайке:

«...руководство Центросоюза РФ, возглавляемое председателем совета В. Ермаковым и председателем правления Г. Киселевой, практически развалило создаваемую десятилетиями систему потребительских ко­операции, распродав в личных интересах кооперативную собственность».

По их словам, «совсем недавно Центросоюз РФ имел мощную систему оптовых баз, заводы по переработке вторичного сырья и сельскохозяйственных продуктов, предприятия строительного комплекса на всей территории РФ, проектный институт с филиалами в 15 регионах, учебные и лечебные учреждения, зверохозяйства и прочие предприятия - в общей сложности более 200 предприятий. [На сегодня] уничтожены оптовые и перерабатывающие предприятия, которые закупали у сельского населения продукцию, перерабатывали ее и снабжали сельские и районные магазины. Только за последние два года было продано более 20 предприятий».

Депутаты отмечают, что «распродажа большей части имущества потребительской кооперации базируется на незаконной схеме владения и распоряжения собственностью системы по­требкооперации, созданной руководством Центросоюза РФ».

Печально, что некогда могущественная организация, обладающая разветвленной сетью магазинов, оптовых баз, производственных предприятий слабо участвует в социально-экономическом развитии страны. По сути, она устранилась даже от реализации национальных проектов, таких как «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование».

Центросоюз в цифрах

За последние 4-5 лет были закрыты или сданы в аренду 15 тыс. кооперативных магазинов, 366 кооперативных предприятий общественного питания, 2366 общетоварных складов. Это - каждый пятый кооперативный магазин, каждое восьмое предприятие общепита, каждый второй склад.

Обслуживая почти 28 миллионов жителей России, потребительская кооперация составляет в розничном товарообороте страны лишь 1,4%. Розничный товарооборот Центросоюза в 2,8 раза меньше розничного товарооборота одной лишь Московской области.

По следам публикаций

В научных кругах уже давно ходили разговоры о том, что председателю совета Центросоюза В. Ермакову незаслуженно присуждена степень доктора экономических наук. Ученые усматривали в его диссертации на тему «Управление социально-экономической деятельностью потребительской кооперации: теория, методология, практика» элементы плагиата. И вот 16 февраля 2007 года, фактически через неделю после публикации «АН» о деятельности Центросоюза, Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки лишила В. Ермакова степени доктора.

Р.S. В следующий раз «АН» расскажут о том, как выводились деньги за проданное имущество системы потребительской кооперации за рубеж, как пытались прибрать к рукам акции заграничных банков, принад­лежащие правительству РФ, и куда «пропало» с банковских счетов 1,5 млрд. долларов, принадлежащих пайщикам потребительских кооперативов.

Уточнение:

В статье «Операция «Долой кооперацию!» (№6 от 08.02.2007,

стр. 8) неверно указана фамилия председателя правления Центросоюза РФ Галины Киселевой.

Ошибочно указано, что Центросоюз РФ не имеет устава. В дей­ствительности эта организация не имеет учредительных договоров.