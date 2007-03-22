Операция «Долой кооперацию – 2»
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
Одна из последних придумок руководства Центросоюза - реструктуризация образовательных учреждений, входящих в систему потребительской кооперации. Имущество университетов, институтов и их филиалов (а это свыше 60 тысяч кв. м площадей зданий) изымается из оперативного управления учебных заведений и передается свежеиспеченной автономной некоммерческой организации «Российский университет кооперации» (АНО «РУК»).
Зачем это сделано? Автономная некоммерческая организация - это такая форма юридического лица, при которой все переданное ей имущество принадлежит только ей. То есть Центросоюз как юридическое лицо лишается прав на переданные активы учебных учреждений.
Кто будет ими распоряжаться? Ответ можно найти в постановлении «О реструктуризации деятельности образовательных учреждений Центросоюза РФ», подписанном В. Ермаковым. В нем президентом АНО «РУК» назначается сам В. Ермаков, а первым вице-президентом - давний его соратник, председатель правления Центросоюза Г. Киселева. Именно они и только они, согласно уставу АНО «РУК», имеют право распоряжаться имуществом и деньгами объединенного университета. Они же «заключают договоры на приобретение и продажу объектов собственности, на строительство, ремонт, аренду».
Результаты не замедлили сказаться. Весьма сомнительная сделка происходит в декабре 2006 года. Центросоюз сдает в аренду АНО «РУК» помещения Московского университета потребительской кооперации, а также Саранского, Чебоксарского, Поволжского кооперативных институтов. Но как это может быть, если Центросоюз уже передал «РУК» эти помещения в собственность? Получилось, что одну колбасу съели дважды. Юристы кроме как абсурдной сделку назвать не смогли. Тем временем за аренду Центросоюз получает от «Российского университета кооперации» 2 млн. рублей в месяц.
Но это не все. Начинает раскручиваться маховик продажи собственности, переданной «Российскому университету образования». В частности, продано четырем частным предпринимателям 9-этажное здание общежития Чебоксарского кооперативного института.
Это лишь эпизоды одного из направлений деятельности руководства Центросоюза. А вот как в целом описывают дела в системе потребительской кооперации депутаты Государственной Думы Черемушкин, Савельев, Баринов, Самошин, Житинкин, Гузанов в обращении к Генеральному прокурору Ю. Чайке:
«...руководство Центросоюза РФ, возглавляемое председателем совета В. Ермаковым и председателем правления Г. Киселевой, практически развалило создаваемую десятилетиями систему потребительских кооперации, распродав в личных интересах кооперативную собственность».
По их словам, «совсем недавно Центросоюз РФ имел мощную систему оптовых баз, заводы по переработке вторичного сырья и сельскохозяйственных продуктов, предприятия строительного комплекса на всей территории РФ, проектный институт с филиалами в 15 регионах, учебные и лечебные учреждения, зверохозяйства и прочие предприятия - в общей сложности более 200 предприятий. [На сегодня] уничтожены оптовые и перерабатывающие предприятия, которые закупали у сельского населения продукцию, перерабатывали ее и снабжали сельские и районные магазины. Только за последние два года было продано более 20 предприятий».
Депутаты отмечают, что «распродажа большей части имущества потребительской кооперации базируется на незаконной схеме владения и распоряжения собственностью системы потребкооперации, созданной руководством Центросоюза РФ».
Печально, что некогда могущественная организация, обладающая разветвленной сетью магазинов, оптовых баз, производственных предприятий слабо участвует в социально-экономическом развитии страны. По сути, она устранилась даже от реализации национальных проектов, таких как «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование».
Центросоюз в цифрах
За последние 4-5 лет были закрыты или сданы в аренду 15 тыс. кооперативных магазинов, 366 кооперативных предприятий общественного питания, 2366 общетоварных складов. Это - каждый пятый кооперативный магазин, каждое восьмое предприятие общепита, каждый второй склад.
Обслуживая почти 28 миллионов жителей России, потребительская кооперация составляет в розничном товарообороте страны лишь 1,4%. Розничный товарооборот Центросоюза в 2,8 раза меньше розничного товарооборота одной лишь Московской области.
По следам публикаций
В научных кругах уже давно ходили разговоры о том, что председателю совета Центросоюза В. Ермакову незаслуженно присуждена степень доктора экономических наук. Ученые усматривали в его диссертации на тему «Управление социально-экономической деятельностью потребительской кооперации: теория, методология, практика» элементы плагиата. И вот 16 февраля 2007 года, фактически через неделю после публикации «АН» о деятельности Центросоюза, Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки лишила В. Ермакова степени доктора.
Р.S. В следующий раз «АН» расскажут о том, как выводились деньги за проданное имущество системы потребительской кооперации за рубеж, как пытались прибрать к рукам акции заграничных банков, принадлежащие правительству РФ, и куда «пропало» с банковских счетов 1,5 млрд. долларов, принадлежащих пайщикам потребительских кооперативов.
Уточнение:
В статье «Операция «Долой кооперацию!» (№6 от 08.02.2007,
стр. 8) неверно указана фамилия председателя правления Центросоюза РФ Галины Киселевой.
Ошибочно указано, что Центросоюз РФ не имеет устава. В действительности эта организация не имеет учредительных договоров.
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