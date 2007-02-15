Есть основания для отзыва лицензии

Счетная палата РФ завершила проверку в сфере недропользования. Контрольное мероприятие выявило, что Эльгинское угольное месторождение, одно из крупнейших в мире, продано за 1,47 млн. долларов. Из них в федеральный бюджет к настоящему времени перечислено только 275 тыс. долларов. Более того, компания «Эльгауголь», являющаяся пользователем месторождения с 2000 года, систематически нарушает условия лицензионного соглашения. Это дает основание для досрочного прекращения права на пользование недрами.

Также есть претензии к Министерству природных ресурсов (МПР). Оно до сих пор не установило плату за геологическую информацию, которая соответствовала бы реальным затратам государства на ее получение. А Роснедра, подведом­ственные МПР, не обеспечили в 2005 году своевременные поступления в бюджет 716 млн. рублей за геологоразведочные данные.