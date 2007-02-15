Изгнание китайцев ударило по кошельку хабаровчан

На подступах покупателей встречают простые прилавки под козырьком. Первое же торговое место украшает картонный плакат «требуется продавец до 30 лет». Хозяин Ли Цзао предложил выйти на работу уже завтра и просил привести подругу на женский ассортимент. «Толговля колосё, - рассказывал о пер­с­пективах нового рабочего места китаец. - Плосто стоись - 500 лублей. А товар плодаесь - тысяца». Попытки взять паузу на размышление были категорически отвергнуты. Пришлось соглашаться. Уже в спину звучит поспешное: «Пьес-гуляес? Пасполт-полписка есть? Не пылогуливай, и все будет холосё». Новое место работы за 7 минут - рекорд в моей трудовой деятельности!

Торговый комплекс в несколько гектаров напоминает декорации к фильмам Тарковского: глухие стены замкнутых контейнеров, среди которых ветер гоняет пустые пакеты и упаковочную бумагу. Продавцы требуются в каждой третьей точке. Покупателей не много.

Мимо проходит семья с ребенком. Антон и Светлана, оба бюджетники, получив зарплату, поехали на рынок обновить гардероб, но вынуждены были ограничиться не по сезону джинсами и блузкой. Детского пуховика так и не купили - не оказалось. Антон не ожидает от «смены национального лица» ничего хорошего: «Наши на тот же товар накручивают процентов тридцать-сорок. Мы уже лет пять у них ничего не берем».

По словам президента Союза в защиту дальневосточного предпринимательства С. Подруля, за долгие годы «китайского присутствия» сложилась система взаимного дополнения иност­ранных и российских предпринимателей. С уходом иностранцев автоматического перераспределения спроса «в пользу» российских предпринимателей не происходит.

Пока благое начинание оборачивается на Дальнем Востоке бременем для граждан и торговцев: для того чтобы реализовать китайскую продукцию, хозяин должен либо нанимать дополнительного посредника с российским гражданством, либо перемещаться в стационарный торговый центр, где ставки аренды в два раза выше.

Когда вакуум начнут заполнять отечественные производители? Пока неясно. Дальневосточники практически забыли, как выглядят российские автомобили, одежда и фрукты. Да и не осилят местные потребители российских цен. После оплаты коммунальных услуг месячный бюджет «среднестатистической» семьи из 4 человек составляет порядка 10-12 тыс. рублей (по 2,5-3 тыс. руб. на одного человека). В этом главная причина популярности китайских товаров.