«Газовая» инаугурация

Однако на деле на этот визит российские власти возлагают большие надежды. Главный вопрос – останется ли Ашхабад основным партнером Москвы по вопросам экспорта газа. «Наш тезис – расчет на преемственность в торгово-экономических отношениях между нашими странами. Прежде всего продолжение сотрудничества в области ТЭК», – рассказал высокопоставленный источник в российской делегации.

Основания для опасений есть. Покойный Сапармурат Ниязов заключил с разными странами столько контрактов на поставку «голубого топлива», сколько Туркмения предоставить не способна. И Москве нужно «ухватить» свой кусок.

Не случайно в составе официальной делегации в Ашхабад приехал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Руководству концерна принципиально важно из первых рук получить подтверждение, что все прежние договоренности остаются в силе. На кону почти 50 млрд. кубометров дешевого туркменского газа (по 100 долл. за тыс. кубометров), которые с 2007 по 2009 год должна получать Россия. За счет этого газа «Газпрому» удается исполнять свои экспортные контракты (около 40 млрд. кубометров отправляется на Украину), а также покрывать внутрироссийский дефицит.

Впрочем, на этот газ есть и другие претенденты. Например, китайцы. Весной прошлого года в ходе визита в Пекин С. Ниязов подписал с ними Генеральное соглашение о строительстве газопровода из Туркмении в Китай к 2009 году. Более того, Туркменбаши пообещал китайцам поставлять по новой трубе по 30 млрд. кубометров газа в течение 30 лет.