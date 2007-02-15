За экологию надо платить

Счетная палата РФ завершила проверку расходования средств на природоохранные мероприятия в металлургической, нефтяной, газовой и химических отраслях. Проверка проходила на «Московском нефтеперерабатывающем заводе», «Новолипецком металлургическом комбинате», «Северстали», «Азоте», «Коксе», «Сибир­ско-Уральской нефтегазовой компании» (СИБУР).

С 2000 по 2005 год деньги из федерального бюджета на охрану окружающей среды предприятиям не выделялись. Они тратили собственные средства. Однако их явно было не достаточно для улучшения экологической ситуации в регионах.

Экологическая ситуация в Липецке в результате деятельности Новолипецкого меткомбината приобрела критический характер. Расходы на природоохранные цели составляли всего 2% от чистой прибыли компании. Этих средств было не достаточно для решения экологических проблем и стабилизации ситуации. В результате превышения нормативов по загрязнению окружающей среды компания не доплатила за 2000-2005 годы 253 млн. рублей.

Предприятие «Каучук» (дочка СИБУРа) в течение 11 месяцев 2005 года осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферу без разрешения. Штраф составил 488 тыс. рублей.

Сумма подлежащих доначислению платежей «Московского нефтеперерабатывающего завода» за выброс без разрешения загрязняющих веществ в атмо­сферу от битумной установки составила 936,5 тыс. рублей.

«Азот» не полностью внес плату за загрязнение окружающей среды за 2002-2003 годы в размере 59,6 тыс. рублей. Причем за 2-й квартал 2003 года предприятие деньги вообще не платило.

Вследствие ненадлежащего контроля за правильностью начисления платежей за негативное воздействие на окружающую среду ущерб государству только по трем предприятиям («Московский нефтеперерабатывающий завод», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Каучук») составил 282 млн. рублей.