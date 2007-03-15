Советские рубли остаются пеплом

В Литве в наступившем году выделено на погашение совет­ских вкладов в сберкассы СССР

1,142 млрд. литов (430 млн. долларов). Это сопоставимо со среднегодовой суммой, которая в течение 11 лет на эти цели выделяется в России (с 1996 по 2006 год - 146 млрд. рублей, или 5,5 млрд. долларов).

Однако в Литве проживают 3,6 млн. человек, в России - 142 млн. Простой арифметический подсчет показывает - чтобы сравниться с выплатами этой маленькой и не обладающей природными ресурсами страны, в России необходимо каждый год выделять не полмиллиарда, а почти в 40 раз больше - 17 млрд. дол­ларов. Тогда выплаты сразу станут ощутимыми, и их успеют получить сами вкладчики, а не их наследники или государство.

А пока, согласно правилам российского Минфина:

«Компенсацию из расчета 2 современных рубля за 1 советский рубль вправе получить только граждане России старше 72 лет, инвалиды I группы, родители и опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства.

Гражданам России, которые старше 65, но моложе 70 лет компенсации будут выплачиваться из расчета рубль за рубль.

Граждане старше 54 лет, инвалиды II группы и родители погибших и умерших на службе призывников получат по 1000 рублей в качестве предварительных компенсаций».

Напоминаем, что расчеты по­купательной способности советского рубля на момент их обесценивания 1 января 1992 года показывают, что один российский рубль сегодня равняется 2 копейкам советского рубля.

Таким образом, по правилам Минфина, вклады «усохли» в 50 раз. Если мерить на водку - это 10 граммов от пол-литры.

Страсбургский суд не поможет

Ходили слухи, что Суд по правам человека в Страсбурге как-то раз присудил выплатить по советским долгам компенсацию. В действительности Страсбург действует исключительно в рамках Конвенции по правам человека. В отношении нашей страны она вступила в силу 5 мая 1998 года.

Так вот - Страсбургский суд никогда не присуждал выплатить сельскому библиотекарю Анне Рябых (жалоба №52854/99) компенсацию за обесцененный вклад. Это неверная и порождающая неоправданные надежды интерпретация решения суда средствами массовой информации.

Выплатить Анне Рябых компенсацию в 24 тыс. 300 долларов за утраченный вклад 11 тыс. 674 рубля в 1997/98 годах дважды присудила судья районного суда Лебединская. Расчет ущерба производился, умножая сумму вклада в рублях на стоимость доллара (61 коп.) в 1990 году, когда были «временно прекращены» выплаты по вкладам.

Сейчас российские суды такие решения в пользу вкладчиков не выносят.

К чести руководства федерального казначейства, решение районного суда тогда оспаривать не стали. Вмешалось судебное начальство, и определение судьи Лебединской отменили в надзорном порядке. Правда, осталось в силе заключенное ранее мировое соглашение, по которому Анна Рябых получила вместо утраченного вклада квартиру.

Годом раньше (29 августа 2002 г.) в Страсбурге было вынесено судебное постановление по вопросу приемлемости жалобы № 67578/01 жителя Казани Владимира Апполонова. В нем сказано, что государство не обязано поддерживать покупательную способность сумм, размещенных в финансовых институтах.

Это означает отказ рассмотрения в Страсбурге всех последующих жалоб по утраченным вкладам. За исключением тех случаев, когда российские суды совершат процессуальные или иные предусмотренные Конвенцией нарушения.

Запах денег

И все же остается непонятным - почему государство не может выплатить долги? В мировой практике выплаты производятся дифференцированно. С учетом имеющихся в распоряжении государства средств, численности и категорий вкладчиков.

Но в любом случае подразумеваются деньги, а не их запах. В течение 11 лет на выплаты отводится 500-600 млн. долларов в год. Для потерявших вклады такая сумма на всю Россию означает «ничего», а для бюджета - в разные периоды - около половины доходов от приватизации.

В той же Литве на компенсации вкладчикам предусмотрено 85% доходов от приватизации. К тому же это хоть и основной, но не единственный источник компенсаций. Литва выплачивает компенсации в соотношение: 1 лит (10 российских рублей) за каждый дореформенный рубль, что по покупательной стоимости равняется 20 копейкам за каждый утраченный советский рубль. В пять раз больше нашего.

Чем мы хуже? Вопрос к властям.