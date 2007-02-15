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Требуется продавец

К введению квот на иностранных торговцев готовились как к концу света

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Евгения ЗОЛОТАРЬ ]

Требуется продавец
Вах, а фрукты и овощи продавать кто будет?

200 рублей в день

На Черкизовском рынке былое оживление и суматоха исчезли, треть мест припорошена снегом. На одном из торговых павильонов висит потрепанное объявление: «Требуется русский продавец». Полная женщина с красным лицом торгует спортивными костюмами и футболками.

- А на работу можно? - робко спрашиваю я.

- Пойдемте внутрь! - с ходу оживилась женщина и просила соседку «приглядеть за товаром».

Начинаются расспросы: почему решила идти на рынок, где живу, учусь, чем занимаюсь. Начинаю сочинять: мол, деньги нужны, живу недалеко, а учусь в техникуме. Но хозяйка нетерпеливо обрывает разговор:

- А когда можете выйти на работу?

- Хоть завтра! - отвечаю.

Хлопнув по рукам, мне было велено принести паспорт, свидетельство о рождении и медкнижку. Платить пообещали 5% от выручки, плюс 200 рублей за выход. Словом, при нулевой продаже за 8 часов на морозе - 200 рублей. Негусто.

Не сильно отличается от предыдущего и Щелковский продуктовый рынок. Никто не толкается, не кричит, все как-то размеренно, даже покупатели, не торопясь, прогуливаются мимо товара. Примерно через каждые два торговых места стоит «безработный» прилавок.

- А куда делся ваш сосед? - спрашиваю сонную блондинку, торгующую мясом.

- С регистрацией что-то не в порядке, - говорит она. - Сказал, что поедет домой.

- И правильно сдэлал! - встревает кавказец из-за столика напротив. - У Армана дома жэна и двое детей - их кормить надо. А здэсь гостеприимство кончилось. Торговать нэкогда: бегаешь, документы дэлаешь, отчитываешься перед проверяющими, договариваешься, платишь больше, чем зарабатываешь.

- У меня с документами всэ нормально, - продолжал разгневанный южанин. - Я уже 5 лет здесь живу, у меня тут семья, квартира. Я русский! И то проб­лемы.

Таких «законных русских» на московских рынках очень много. У них жены, дети, квартиры, прописки - все документы в порядке.

Хозяева в тени

Почти все кавказцы в торговле - владельцы своих палаток.  И после 15 января мало что изменилось. Они так и остались хозяевами своего «дела». Только в качестве продавцов все чаще нанимают русских женщин, а сами в это время стоят рядом и смотрят, как идет торговля. Некоторые сидят в глубине палатки или роются в товаре, другие слоняются по рынку. В качестве эксперимента я прошла 10 контейнеров, в которых сидели кавказец и русская женщина. В 9 случаях южанин оказался законным хозяином («со всеми правильными документами!»), а женщина - наемным продавцом.

Почему же русские бизнесмены не занимают освободившиеся на рынках места? Свободные места по-прежнему закреплены за теми же хозяевами. Пока они оплачиваются, но на них никто не торгует. В некоторых случаях хозяева павильонов занимаются оформлением документов для торговли, в других - ищут «русское лицо» для реализации товара.

Да и сами русские не особо стремятся в торговлю - обратившихся на рынок с просьбой «сдать в аренду освободившиеся места», как рассказали торговцы, пока очень мало.

Хотели как лучше...

Согласно Постановлению правительства РФ №683, на период с 15 января до 1 апреля 2007 года количество иностранцев в палатках и на рынках не должно превышать 50% работников рынка. А с 1 апреля должно уменьшиться вообще до 0%. То есть через два месяца иностранцев за прилавками быть не должно, даже при наличии регистрации.

Также в 2007 году иностранцам запрещено торговать крепкими алкогольными напитками, пивом, фармтоварами.

Не подпадают под действие постановления иностранцы, работающие в торговых комплексах, расположенных в стационарных зданиях.

Вернись, мигрант!

На прошлой неделе московские власти решили вернуть иностранных торговцев на муниципальные продуктовые рынки столицы. Норма, обязывающая предоставлять 50% мест за прилавками российским сельхозпроизводителям, отменяется. Как посчитали в мэрии, рынки уже покинули 300 тысяч иностранцев. В результате прилавки пустуют, а цены растут. Поэтому свободные места, предназначенные для фермеров, Департамент продовольствия Москвы разрешил сдавать в аренду «на общих основаниях», то есть как и раньше.

Регионы: проблема решается по-разному

Воронеж стал более «блондинистым»

На Остужевском рынке в Воронеже основная «группа риска» - вьетнамцы, торгующие ширпотребом. Они частично собираются получать россий­ское гражданство (вид на житель­ство), частично - перейти на нелегальное положение, оформ­ляя документы на подставных лиц - граждан России.

Центральный рынок, где традиционно торгуют гости из южных республик, стал внешне более «блондинистым». Многие «неграждане» решили свои проб­лемы еще в ноябре-декабре. И формально все места арендованы россиянами.

Попытки трудоустроиться продавцами практически ни к чему не привели. Расспросы явно «свежих» русских продавщиц завершались в худшем случае фразой - «я давно тут работаю, и ни о каком дефиците продавцов не слышала». Объяснили так: боятся подстав со стороны милиции.

В Воронеже и раньше местное население более охотно, чем в Москве, соглашалось работать продавцами, в том числе по найму у состоятельных кавказцев.

Виктор Белов, Воронеж

Ставрополь платит штрафы

Несколько рынков Ставропольского края, где наиболее заметно присутствие продавцов-мигрантов, в последнее время заметно опустели: с начала года наглухо закрыто большинство контейнеров и палаток, принадлежащих гражданам Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана.

На продуктовом рынке ставка оплаты продавца - примерно 150-200 рублей в день (и, конечно, плюс то, сколько клиентов сможешь обвесить).

На рынках самого города Ставрополя и весьма известных Кавказских Минеральных Вод за две недели оштрафовали не один десяток иностранцев вместе с их «отцами-покровителями». Причем замдиректора Нижнего рынка в Ставрополе заплатил аж два раза по 45 тысяч рублей. Он думал, что на второй день работники миграционной службы к нему уж точно не нагрянут, но те почему-то оказались гораздо хитрее и смекалистее.

Артур ИНДЖИЕВ, Ставрополь

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