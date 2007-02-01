Сергей Иванов становится на крыло

Мы уже докатились до того, что авиапром России перешел от крупносерийного к штучному производству, – заявил Сергей Иванов. – Сегодня выпускаем всего лишь около десятка магистральных и региональных самолетов в год.

По словам вице-премьера, для обновления авиапарка необходимо ежегодно поставлять нашим компаниям около ста новых самолетов. Вместо этого нас заваливают иностранным авиационным хламом.

Поэтому, сказал Сергей Иванов, таможенные пошлины на самолеты иностранного изготовления старше десяти лет должны быть запретительными, а не разрешительными и поощрительными, как происходит сейчас.

В России работают 185 авиакомпаний, в которых летают немногим менее 2,5 тысячи самолетов и вертолетов. Из них 800 имеют весьма преклонный для самолетов возраст – свыше 25 лет. Новые же отечественные самолеты составляют менее 7% от российского гражданского авиапарка.

Сергей Иванов хочет решить проб­лему гражданской авиации за счет использования потенциала военного самолетостроения. Если все пойдет по плану, то к 2015 году Россия должна занять 10–12% мирового рынка гражданской авиатехники. Значительным шагом на пути решения этой проб­лемы стало создание Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Корпорация будет использовать мощь военного авиастроения для развития гражданской отрасли. На технологическое перевооружение отрасли будет выделено 25 млрд. рублей до 2010 года.

Уже в самое ближайшее время будет построено не менее 700 гражданских ближнемагистральных самолетов нового поколения SuperJet. Первый такой самолет был доставлен в воскресенье 28 января из Комсомольска-на-­Амуре в подмосковный Жуковский. Серийное производство самолета SuperJet­100 будет налажено к 2008 году.

Как сообщили газете «Аргументы неделi» в авиакомпании «Сухой», предполагается, что около 70% новых региональных лайнеров будет продаваться на мировом рынке. По прогнозам, 35% самолетов может быть продано в Северную Америку, 25% – в Европу, 10% – в Латинскую Америку и 7% – в Россию и Китай.