Кто ты, cредний класс?

Опора госсектора

В настоящее время средний класс в России составляет 20-22% городского населения. Это на 3-5% меньше, чем в 2003 году, когда доля середняков оценивалась в 25%. Удивляет то, что утончение слоя происходит на фоне растущих доходов населения и потребительского бума, когда кругом говорят о росте экономики и бурном притоке инвестиций.

Как объясняют исследователи, рост уровня благосостояния, происходивший за счет притока нефтедолларов, не сказался на увеличении доходов среднего класса - его труд по-прежнему недооценен. Выиграл от этого рабочий класс, причем не выс­шей, а средней квалификации. Из-за нехватки рук их доходы росли быстрее доходов специалистов. По мнению социологов, Россия вновь возвращается к ситуации, характерной для 1990-х годов, когда инженеры, врачи и учителя получали столько же, сколько и рабочие.

В нынешних условиях перспективы расширения среднего класса благоприятными не назовешь. Вряд ли он станет мотором экономики и основой стабильности государства. При сущест­вующей структуре экономики, где ведущую роль играют крупные компании и государственные монополисты, доля среднего класса может увеличиться максимум до 35-36%. Для большего расширения нужна структурная перестройка экономики - создание новых рабочих мест, улучшение условий для малого и среднего бизнеса.

В связи с этим логично, хотя и крайне неожиданно, оказалось наблюдение о том, что более половины среднего класса (54%) составляют занятые в государст­венном секторе. Это сотрудники раздутого административного аппарата, работники промышленных госпредприятий, специалисты сферы образования и здравоохранения, военнослужащие. Словом, представление о среднем классе как о людях из бизнеса, самодостаточных, финансово независимых от государства, можно сказать, стало в России несколько иным. В част­ных компаниях работает только 35% середняков. И эта доля пополняется за счет менеджеров крупных и средних компаний.

В то время как количество индивидуальных предпринимателей сокращается - за три года их стало меньше в два раза.

Портрет русского «буржуа»

Как выглядит типичный представитель среднего класса? Доход на каждого члена его семьи составляет 10,5 тыс. рублей. Это близко к средней зарплате по стране, рассчитываемой Росстатом. Однако разница в том, что исследователи говорят о подушевом доходе. То есть если семья состоит из трех человек, а работает только мужчина, то его зарплата соответственно составит 31,5 тыс. рублей.

Москва, как водится, богаче - доход на каждого члена семьи там составляет 14,5 тыс. рублей.

Посчитали социологи и динамику роста заработков. За последние три года они увеличились на 70%. В предыдущем исследовании, в 2003 году, доход на члена семьи составлял 6,2 тыс. рублей (против 10,5 тыс. руб. сейчас). Впрочем, люди практически не чувствуют улучшения. Причины - рост потребительских цен, необходимость снимать дорого­стоящее жилье, расширяющийся спектр расходов горожан.

Как отмечают социологи, средний класс неравномерно распределяется по городам. В миллионниках слой достигает 28%, в городах с населением более 250 тысяч - 24%, а в малых - всего 13%.

Приятно, что русский «буржуа» хорошо образован - 69% имеют высшее образование. Из них 33% - гуманитарное или экономическое, и 36% - техническое или естественно-научное. Интересно, что разновидность вуза непосредственно сказывается на карьерном росте. Руководители среднего и высшего уровней на 58 и 65% состоят из технарей, в то время как гуманитариев на этих позициях только 17 и 29%.

Треть среднего слоя обладает средним специальным образованием. Это прежде всего кузница кадров для малого бизнеса. 62% индивидуальных предпринимателей - выпускники училищ и ПТУ.

Вообще не имеют образования, кроме школьного, только 1% середняков.

Чем выше уровень образования, тем больше заработки. Люди со школьным образованием получают 6830 рублей, со средним специальным - 9370 рублей, с гуманитарным - 10 470 рублей, а максимальный доход у обладателей технического и естественно-научного образования -

11 440 рублей.

Но какой же средний класс без собственности! 85% семей имеют квартиру или дом,

35% - дачу или участок, 33% - гараж, 8% - второе жилье. Правда, если говорить о традиционном наборе (квартира, машина, дача), свидетельствующем о достойном уровне жизни, то таких не так уж много - 23%. Вместе с тем надо отметить, что за последние годы средний класс широко воспользовался возможностью приватизации и покупки жилья: обеспеченность квартирами выросла на 15%.

Люди, кроме того, стали активнее покупать товары длительного потребления (вот он и покупательский бум). Если три года назад на каждого середняка приходилось по 7,4 предмета обихода, то сейчас - 8,6. Цветные телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины имеют теперь все. Мобильные телефоны - 93%, компьютеры - 69%. Российский средний класс стал позволять себе покупать и предметы роскоши. Автомобилями-иномарками разжилось 24% этой социальной группы. 10% установило кондиционеры в квартиры, 8% пользуется посудомоечными машинами.

Как отмечают социологи, средний класс старается расширять свой имущественный набор, нежели обновлять его. Поэтому его представители активно покупают видеокамеры, цифровые фотоаппараты, мобильники. И мечтают о приобретении квартиры (41%), автомобиля (34%), коттеджа (31%). Но отнюдь не спешат улучшать свое жилье - за последние 7 лет лишь треть респондентов произвела капитальный или косметический ремонт квартиры.

Аргумент эксперта

Несколько вопросов «АН» задали одному из руководителей исследования, замдиректора Института социологии РАН Наталье ТИХОНОВОЙ.

- Некоторые социологи считают, что в России нет среднего класса, как понимают его в Европе, - свой дом, престижная машина. В России есть богатые (это топ-менеджеры) и бедные.

- Бедный человек в России (таких 20%) - это тот, кто не может нормально питаться. Он не может, например, позволить себе мясо более раза в неделю. У них нет денег на покупку одежды.

Наш средний класс имеет автомобиль, хоть и отечественный, ездит отдыхать в Турцию. Это разновидность бедности?

Средний класс - это те, кто получает доходы от своего человеческого капитала. Не за работу, выполненную руками, а за применение своих знаний. В условиях нормальной рыночной экономики, когда мозги стоят дорого, доходы этого класса высоки.

- Стал ли средний класс мотором экономики?

- Нет. Но он закрыл собой бреши, которые возникли, когда рассыпались экономические связи, распался ВПК, резко сократилось число занятых в науке. Благодаря им были созданы новые отрасли.

Дальнейшее зависит уже не от среднего класса, а от мас­штабных инвестиций и структурных изменений экономики

Продолжение материала - об отношении среднего класса к деньгам, работе, политике - читайте в следующем номере.