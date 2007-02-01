//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Кто ты, cредний класс?

Социологи «нарисовали» портрет российского середняка

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей КРАШАКОВ ]

Опора госсектора

В настоящее время средний класс в России составляет 20-22% городского населения. Это на 3-5% меньше, чем в 2003 году, когда доля середняков оценивалась в 25%. Удивляет то, что утончение слоя происходит на фоне растущих доходов населения и потребительского бума, когда кругом говорят о росте экономики и бурном притоке инвестиций.

Как объясняют исследователи, рост уровня благосостояния, происходивший за счет притока нефтедолларов, не сказался на увеличении доходов среднего класса - его труд по-прежнему недооценен. Выиграл от этого рабочий класс, причем не выс­шей, а средней квалификации. Из-за нехватки рук их доходы росли быстрее доходов специалистов. По мнению социологов, Россия вновь возвращается к ситуации, характерной для 1990-х годов, когда инженеры, врачи и учителя получали столько же, сколько и рабочие.

В нынешних условиях перспективы расширения среднего класса благоприятными не назовешь. Вряд ли он станет мотором экономики и основой стабильности государства. При сущест­вующей структуре экономики, где ведущую роль играют крупные компании и государственные монополисты, доля среднего класса может увеличиться максимум до 35-36%. Для большего расширения нужна структурная перестройка экономики - создание новых рабочих мест, улучшение условий для малого и среднего бизнеса.

В связи с этим логично, хотя и крайне неожиданно, оказалось наблюдение о том, что более половины среднего класса (54%) составляют занятые в государст­венном секторе. Это сотрудники раздутого административного аппарата, работники промышленных госпредприятий, специалисты сферы образования и здравоохранения, военнослужащие. Словом, представление о среднем классе как о людях из бизнеса, самодостаточных, финансово независимых от государства, можно сказать, стало в России несколько иным. В част­ных компаниях работает только 35% середняков. И эта доля пополняется за счет менеджеров крупных и средних компаний.
В то время как количество индивидуальных предпринимателей сокращается - за три года их стало меньше в два раза.

Портрет русского «буржуа»

Как выглядит типичный представитель среднего класса? Доход на каждого члена его семьи составляет 10,5 тыс. рублей. Это близко к средней зарплате по стране, рассчитываемой Росстатом. Однако разница в том, что исследователи говорят о подушевом доходе. То есть если семья состоит из трех человек, а работает только мужчина, то его зарплата соответственно составит 31,5 тыс. рублей.

Москва, как водится, богаче - доход на каждого члена семьи там составляет 14,5 тыс. рублей.

Посчитали социологи и динамику роста заработков. За последние три года они увеличились на 70%. В предыдущем исследовании, в 2003 году, доход на члена семьи составлял 6,2 тыс. рублей (против 10,5 тыс. руб. сейчас). Впрочем, люди практически не чувствуют улучшения. Причины - рост потребительских цен, необходимость снимать дорого­стоящее жилье, расширяющийся спектр расходов горожан.

Как отмечают социологи, средний класс неравномерно распределяется по городам. В миллионниках слой достигает 28%, в городах с населением более 250 тысяч - 24%, а в малых - всего 13%.

Приятно, что русский «буржуа» хорошо образован - 69% имеют высшее образование. Из них 33% - гуманитарное или экономическое, и 36% - техническое или естественно-научное. Интересно, что разновидность вуза непосредственно сказывается на карьерном росте. Руководители среднего и высшего уровней на 58 и 65% состоят из технарей, в то время как гуманитариев на этих позициях только 17 и 29%.

Треть среднего слоя обладает средним специальным образованием. Это прежде всего кузница кадров для малого бизнеса. 62% индивидуальных предпринимателей - выпускники училищ и ПТУ.

Вообще не имеют образования, кроме школьного, только 1% середняков.

Чем выше уровень образования, тем больше заработки. Люди со школьным образованием получают 6830 рублей, со средним специальным - 9370 рублей, с гуманитарным - 10 470 рублей, а максимальный доход у обладателей технического и естественно-научного образования -
11 440 рублей.

Но какой же средний класс без собственности! 85% семей имеют квартиру или дом,
35% - дачу или участок, 33% - гараж, 8% - второе жилье. Правда, если говорить о традиционном наборе (квартира, машина, дача), свидетельствующем о достойном уровне жизни, то таких не так уж много - 23%. Вместе с тем надо отметить, что за последние годы средний класс широко воспользовался возможностью приватизации и покупки жилья: обеспеченность квартирами выросла на 15%.

Люди, кроме того, стали активнее покупать товары длительного потребления (вот он и покупательский бум). Если три года назад на каждого середняка приходилось по 7,4 предмета обихода, то сейчас - 8,6. Цветные телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины имеют теперь все. Мобильные телефоны - 93%, компьютеры - 69%. Российский средний класс стал позволять себе покупать и предметы роскоши. Автомобилями-иномарками разжилось 24% этой социальной группы. 10% установило кондиционеры в квартиры, 8% пользуется посудомоечными машинами.

Как отмечают социологи, средний класс старается расширять свой имущественный набор, нежели обновлять его. Поэтому его представители активно покупают видеокамеры, цифровые фотоаппараты, мобильники. И мечтают о приобретении квартиры (41%), автомобиля (34%), коттеджа (31%). Но отнюдь не спешат улучшать свое жилье - за последние 7 лет лишь треть респондентов произвела капитальный или косметический ремонт квартиры.

Аргумент эксперта

Несколько вопросов «АН» задали одному из руководителей исследования, замдиректора Института социологии РАН Наталье ТИХОНОВОЙ.

- Некоторые социологи считают, что в России нет среднего класса, как понимают его в Европе, - свой дом, престижная машина. В России есть богатые (это топ-менеджеры) и бедные.

- Бедный человек в России (таких 20%) - это тот, кто не может нормально питаться. Он не может, например, позволить себе мясо более раза в неделю. У них нет денег на покупку одежды.

Наш средний класс имеет автомобиль, хоть и отечественный, ездит отдыхать в Турцию. Это разновидность бедности?

Средний класс - это те, кто получает доходы от своего человеческого капитала. Не за работу, выполненную руками, а за применение своих знаний. В условиях нормальной рыночной экономики, когда мозги стоят дорого, доходы этого класса высоки.

- Стал ли средний класс мотором экономики?

- Нет. Но он закрыл собой бреши, которые возникли, когда рассыпались экономические связи, распался ВПК, резко сократилось число занятых в науке. Благодаря им были созданы новые отрасли.

Дальнейшее зависит уже не от среднего класса, а от мас­штабных инвестиций и структурных изменений экономики  

Продолжение материала - об отношении среднего класса к деньгам, работе, политике - читайте в следующем номере.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В МЧС предупредили: уровень воды в 4 реках Сочи поднялся до опасных отметок

В МЧС предупредили: уровень воды в 4 реках Сочи поднялся до опасных отметок

В МЧС в субботу, 17 августа, сообщили о подъёме уровней воды в четырёх реках города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//В мире

Разведывательный беспилотник ВВС США зафиксирован у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США зафиксирован у берегов Крыма

Мониторинговый ресурс Plane Radar определил, что американской беспилотник Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Министерство здравоохранения предлагает компаниям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность.

//Культура

17 августа вспоминают Олега Табакова

17 августа вспоминают Олега Табакова

Великому Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 84 года. "Великий Гений!!!..Наша память о нём будет жить всегда!" - пишут сегодня в социальных сетях поклонники народного артиста.

//Общество

Cиноптики обещают 30-градусную жару в середине недели в Москве

Cиноптики обещают 30-градусную жару в середине недели в Москве

Синоптики дали прогноз погоды на новую неделю с 18 по 24 августа в Москве и Московской области. По данным центра погоды «Фобос», в середине следующей недели в столичном регионе ожидается 30- градусная жара.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

Американец чудом выжил после удара молнией

Американец чудом выжил после удара молнией

Американец чудом выжил после удара молнии во время грозы в городе Конуэй, расположенном в штате Южная Каролина. Соответствующую информацию в минувшую субботу, 17 августа, предоставили журналисты.

//В мире

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.

//Новости СМИ2

//В мире

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Казахстане

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Казахстане

Утром в воскресенье, 18 августа, в Казахстане было зафиксировано второе за сутки землетрясение. Согласно последним данным сейсмологов, оно произошло в Алма-Атинской области на юго-востоке страны.

//В мире

Самолет упал на дом в штате Нью-Йорк, погиб человек

Самолет упал на дом в штате Нью-Йорк, погиб человек

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 в минувшую субботу упал на жилой дом в штате Нью-Йорк. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб один человек.

//В мире

Петр Порошенко рассказал о "страхах России"

Петр Порошенко рассказал о "страхах России"

Бывший президент Украины Петр Порошенко в минувшую субботу, 17 августа, сделал резонансное заявление. Политик рассказал о "страхах Москвы", которые, по его утверждению, напрямую связаны с Киевом.

//В мире

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что на свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли 63 человека, а пострадали более 180.

//Общество

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем

В Москве водители на Киевском шоссе остановили машину, которая ехала по трассе с привязанной собакой породы алабай. Инцидентом с бегущим за машиной псом уже заинтересовалась полиция.

//Спорт

Светлана Кузнецова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в финал турнира в США

Светлана Кузнецова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в финал турнира в США

Светлана Кузнецова вышла в финал турнира, который проходит в США, победив экс-чемпионку «Ролан Гаррос», бывшую первую ракетку мира Эшли Барти. Россиянка победила теннисистку из Австралии со счетом 6:2, 6:4.

//Новости партнеров

//Общество

Сенатор Рязанский прокомментировал идею Минздрава штрафовать за курение на работе

Сенатор Рязанский прокомментировал идею Минздрава штрафовать за курение на работе

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в идею Министерства здравоохранения России штрафовать курильщиков на работе.

//Происшествия

Двое взрослых и трое детей погибли от удара молнии на пляже на Кубе

Двое взрослых и трое детей погибли от удара молнии на пляже на Кубе

На Кубе пять человек погибли от удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.

//Спорт

«Зенит» - безрадостная ничья с «Ахматом» 0:0

«Зенит» - безрадостная ничья с «Ахматом» 0:0

Сегодня, 17-го августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч шестого тура чемпионата России «Зенит» – «Ахмат». Главный арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва).

//В мире

Праздник Риги: пикник, цветы, городские легенды

Праздник Риги: пикник, цветы, городские легенды

В эти выходные в столице Латвии горожане отмечают праздник Риги. Городу исполняется 818 лет. В этом году темой праздника стали городские легенды.

//Происшествия

Во втором за сутки ДТП с автобусом погиб человек

Во втором за сутки ДТП с автобусом погиб человек

В субботу, 17 августа, смертельные ДТП с участием пассажирских автобусов произошли в Перми и в Тульской области. На автодороге "Лапотково-Ефремов" автобус столкнулся с легковым автомобилем.

//Общество

29-летняя женщина родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца

29-летняя женщина родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца

В Казахстане 29-летняя жительница Уральска Лилия Коновалова родила дочь и сына с разницей в два месяца. Об этом редчайшем случае сообщило министерство здравоохранения Казахстана.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры