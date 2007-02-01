Сбербанк «пошел» в народ

К ак купить акции? В течение 20 дней (до 20 февраля) нужно прийти в одно из отделений Сбербанка, занимающихся размещением, и написать заявку на приобретение ценных бумаг. Заявки бывают двух типов. В первом варианте просто указывается: «Прошу купить акции на такую-то сумму». А во втором – помимо суммы прописывается еще и цена, дороже которой вы приобретать акции отказываетесь.

Для чего это делается? Цена, по которой акции пойдут в народ с молотка, пока не определена. Она станет известна, когда закроется книга заявок и специалисты банка оценят объем спроса и желание рынка покупать акции. По словам аналитика ИК «Ренессанс Капитал» Светланы Ковальской, скорее всего, цена будет не ниже рыночной, то есть около 85 тыс. рублей.

Так вот, если вы в заявке укажете цену ниже цены размещения, то вам акций просто не достанется. Также Сбербанк не будет вообще рассматривать предложения ниже 68 тыс. рублей – это так называемая цена отсечения. Кстати, текущее размещение вполне может стать массовым. Как пояснили «АН» в Сбербанке, в первую очередь будут удовлетворяться заявки от физических лиц на сумму до 1 млн. рублей, а затем уже предложения от финансовых воротил.

Как оплачивать? Когда будет ясна цена размещения, вам пришлют извещение о том, сколько акций вы можете купить на указанную вами сумму. Если вы еще не передумаете, то нужно в течение 7 дней деньги перечислить в Сбербанк. Если вы открываете счет в Сбербанке, то эта процедура будет бесплатной. Правда, впоследствии за хранение акций придется платить – около 0,02% годовых от рыночной стоимости бумаг, но минимум 50 рублей в месяц.