Рынку не хватает денег

На настроение рынка также повлияли активные продажи в Сбербанке, за два дня торгов котировки банка упали на 8%.
Дефицит денег на рынке также не способствует покупкам акций, говорит аналитик «Атон-Лайна» Андрей Верников. Нехватка средств вызвана выплатой налога на прибыль – сильно выросли ставки кредитования, и временами наблюдались проблемы с наличием денег. Однако повод для оптимизма есть, уверен Верников, в феврале ситуация с денежной ликвидностью нормализуется, фондовый рынок начнет подрастать. Аналитик «Русских финансовых традиций» Вадим Зуев тоже не склонен драматизировать ситуацию. Он ожидает, что уже на этой неделе цены на нефть прекратят падение и вернутся на максимальные уровни этого года.