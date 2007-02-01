Рынку не хватает денег

А кции нефтегазового сектора полностью повторяют движение котировок «черного золота». Цены на нефть резко упали после заявлений посла Саудовской Аравии в США, говорит аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. По словам посла, ОПЕК вполне довольна ценами на нефть в районе 50 долл. за баррель. А представители двух членов ОПЕК – Нигерии и ОАЭ – сообщили о том, что в марте они, скорее всего, увеличат объем поставок, добавляет Шагов.

На настроение рынка также повлияли активные продажи в Сбербанке, за два дня торгов котировки банка упали на 8%.