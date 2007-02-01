Удар по «нефтяной игле»

В прошлом году правительственная комиссия по инвестиционным проектам, возглавляемая Г. Грефом, поддержала решение Государственной инвестиционной комиссии РФ о выделении 16,5 млрд. рублей на строительство инфраструктуры нефтяного комплекса. Достоинством проекта, отметил г-н Греф, является то, что переработка «тяжелой» нефти уменьшит ее долю в экспортных трубопроводах. Это положительно скажется на общем качестве углеводородного сырья.
Гендиректор ЗАО «ННПЗ» Хамза Багманов заявил, что в 2007 году сумма освоенных инвестиций составит 40 млрд. рублей. Они будут потрачены на строительные работы внутри площадки, заказ оборудования длительного изготовления, а также рабочее проектирование. «Одной из составляющих станет развитие внешней транспортной инфраструктуры, финансируемой за счет Инвестиционного фонда РФ. К 2009 году, пуску первого завода, мы будем иметь и нефтепровод, и продуктопровод, и железнодорожную ветку», – отметил гендиректор ННПЗ.
В ходе подготовки к реализации проекта уже завершена работа по выбору владельцев лицензий по всем 22 технологическим процессам. Подписано более 10 контрактов с компаниями из Дании, США, Великобритании, Голландии и Германии. «ВНИПИнефть» уже разрабатывает рабочую документацию по объектам общезаводского хозяйства.
Особенность предприятий ННПЗ заключается в том, что практически весь процесс производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции замыкается внутри комплекса. Здесь планируется выпускать около 20 видов товаров – от компонентов сырья для производства продукции 250 наименований до моторных топлив европейского качества.
Есть и экологический аспект проекта. Как заявляет гендиректор «ВНИПИнефть» Владимир Капустин, с вводом в строй всех трех заводов нового комплекса уровень предельно допустимых концентраций ни по одному из вредных веществ в Нижнекамске и окрестностях не увеличится. Минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду обеспечат два фактора: применение самых современных технологий и оборудования, а также производство экологически безопасных моторных топлив, отвечающих европейским стандартам качества Евро4 и перспективным Евро-5.