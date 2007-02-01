Удар по «нефтяной игле»

В составе комплекса – три взаимосвязанных завода: нефтеперерабатывающий, по глубокой переработке нефти, и нефтехимический по производству продукции на основе ароматических соединений. Общая стоимость проекта – 130,3 млрд. рублей. Срок окупаемости – 5–6 лет. Ежегодно там будет перерабатываться 7 млн. тонн татарстанской нефти. По мнению премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова, это будет комплекс, построенный с учетом всех достижений современной науки. За последние 25 лет это первый в России завод с уникальными технологиями.

В прошлом году правительственная комиссия по инвестиционным проектам, возглавляемая Г. Грефом, поддер­жала решение Государственной инвестиционной комиссии РФ о выделении 16,5 млрд. рублей на строительство инфраструктуры нефтяного комплекса. Достоинством проекта, отметил г-н Греф, является то, что переработка «тяжелой» нефти уменьшит ее долю в экспорт­ных трубопроводах. Это положительно скажется на общем качестве углеводородного сырья.

Гендиректор ЗАО «ННПЗ» Хамза Багманов заявил, что в 2007 году сумма освоенных инвестиций составит 40 млрд. рублей. Они будут потрачены на строительные работы внутри площадки, заказ оборудования длительного изготовления, а также рабочее проектирование. «Одной из составляющих станет развитие внешней транспортной инфраструктуры, финансируемой за счет Инвестиционного фонда РФ. К 2009 году, пуску первого завода, мы будем иметь и нефтепровод, и продуктопровод, и железнодорожную ветку», – отметил гендиректор ННПЗ.

В ходе подготовки к реализации проекта уже завершена работа по выбору владельцев лицензий по всем 22 технологическим процессам. Подписано более 10 контрактов с компаниями из Дании, США, Великобритании, Голландии и Германии. «ВНИПИнефть» уже разрабатывает рабочую документацию по объектам общезаводского хозяйства.

Особенность предприятий ННПЗ заключается в том, что практически весь процесс производства конкуренто­способной на мировом рынке продукции замыкается внутри комплекса. Здесь планируется выпускать около 20 видов товаров – от компонентов сырья для производст­ва продукции 250 наименований до моторных топлив европейского качества.