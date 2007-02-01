Россия стала главным событием Давоса

И первому вице-­премь еру Дмитрию Медведеву и министру экономического развития Герману Грефу перед западными коллегами стыдно явно не было. Если принять во внимание, какими темпами росли ключевые параметры экономики России с 1999 года, картина начинает смахивать на экономическое чудо. В Давосе Дмитрий Медведев не без гордости заявил, что в прошлом году наша страна вошла в элитный клуб крупнейших экономик мира – десятку государств, ВВП которых превысил триллион долларов. В прошлом году мы перешли важный психологический рубеж. Россия превысила максимальный уровень ВВП, достигнутый Советским Союзом. По словам вице-премьера, в перспективе ближайших двух лет Россия может занять 6­е место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, опередив Великобританию, Италию и Францию. Сейчас мы – девятые.

Правда, если поделить ВВП на число жителей страны, показатели у России получатся не столь блестящие. На душу населения у нас приходится примерно 7 тысяч долларов – здесь мы в шестом десятке стран.

Зато темпы, которыми ситуация меняется к лучшему, у нас – одни из самых высоких в мире. Дмитрий Медведев напомнил, что еще в 1999 году средняя зарплата в России была ниже 100 долларов, на душу населения приходилась всего тысяча долларов ВВП, годовая инфляция превышала 20%, а половина семей жила за чертой бедности. Теперь средняя зарплата – 400 долларов.

Причины успехов тесно связаны с основной темой Давосского форума, название которой можно перевести как «Меняющийся энергетический баланс». В прошлом году Россия стала крупнейшим мировым поставщиком газа, а в нынешнем – может выйти на первое место и по нефти, в очередной раз обойдя Саудовскую Аравию.

При этом российская сторона открыто призналась, что многое зависит от цен на нефть. Но необязательно состояние экономики кардинально ухудшится, если они пойдут вниз. Как напомнил в Давосе Герман Греф, внешний долг России за последние годы сократился со 100% ВВП до 20%, так что сценарий, подобный дефолту августа 1998 года, представляется маловероятным. Глава Минэкономразвития рассчитывает, что в российской экономике уже произойдут сдвиги, которые позволят избежать стагнации.

Дмитрий Медведев в Давосе сделал пояснение и относитель но газовой монополии. «В отдель­ ных отраслях государство ориентируется на создание крупных корпораций и будет всячески поддерживать их внешнеэкономическую деятельность», – уточнил он. То есть продавать «Газпром» или делить его на части никто не собирается, хотя вице-премьер и сделал оговорку о том, что «возврата к госкапитализму» не будет. Государство будет сохранять за собой контроль над компаниями, однако часть акций все равно будет принадлежать частным инвесторам.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время в парламент поступит законопроект о допуске иностранных инвесторов в стратегические отрасли российской экономики. Конечно, сбывать им ядерные электростанции и космодромы правительство не собирается. Но намерено четко определить правила игры: что можно, а что – нет.