Россия стала главным событием Давоса

Правда, если поделить ВВП на число жителей страны, показатели у России получатся не столь блестящие. На душу населения у нас приходится примерно 7 тысяч долларов – здесь мы в шестом десятке стран.
Зато темпы, которыми ситуация меняется к лучшему, у нас – одни из самых высоких в мире. Дмитрий Медведев напомнил, что еще в 1999 году средняя зарплата в России была ниже 100 долларов, на душу населения приходилась всего тысяча долларов ВВП, годовая инфляция превышала 20%, а половина семей жила за чертой бедности. Теперь средняя зарплата – 400 долларов.
Причины успехов тесно связаны с основной темой Давосского форума, название которой можно перевести как «Меняющийся энергетический баланс». В прошлом году Россия стала крупнейшим мировым поставщиком газа, а в нынешнем – может выйти на первое место и по нефти, в очередной раз обойдя Саудовскую Аравию.
При этом российская сторона открыто призналась, что многое зависит от цен на нефть. Но необязательно состояние экономики кардинально ухудшится, если они пойдут вниз. Как напомнил в Давосе Герман Греф, внешний долг России за последние годы сократился со 100% ВВП до 20%, так что сценарий, подобный дефолту августа 1998 года, представляется маловероятным. Глава Минэкономразвития рассчитывает, что в российской экономике уже произойдут сдвиги, которые позволят избежать стагнации.
Дмитрий Медведев в Давосе сделал пояснение и относительно газовой монополии. «В отдельных отраслях государство ориентируется на создание крупных корпораций и будет всячески поддерживать их внешнеэкономическую деятельность», – уточнил он. То есть продавать «Газпром» или делить его на части никто не собирается, хотя вице-премьер и сделал оговорку о том, что «возврата к госкапитализму» не будет. Государство будет сохранять за собой контроль над компаниями, однако часть акций все равно будет принадлежать частным инвесторам.
Также Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время в парламент поступит законопроект о допуске иностранных инвесторов в стратегические отрасли российской экономики. Конечно, сбывать им ядерные электростанции и космодромы правительство не собирается. Но намерено четко определить правила игры: что можно, а что – нет.
Без ответа в Давосе остался лишь один вопрос: будет ли в России продолжение нынешнего «экономического чуда»? Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, полагает, что в ближайшие год-два высокие темпы роста сохранятся. В Россию придет большой поток инвестиций. «Главная задача – не устраивать очередную гонку за уровень добычи, а совершенствовать государственные институты и проводить реформы», – говорит он.