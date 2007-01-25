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Управляя накоплениями

Какие «ловушки» готовят российские банки для вкладчиков

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ПЕТРОВ ]

Управляя накоплениями
Скоро в кредитные карты будут внедрять микрочипы

Банковская стойка в стиле барокко

Для начала - зарисовка из США. Отделение сравнительно небольшого банка Wainwright Bank & Trust в Бостоне меньше всего напоминает традиционный банковский офис. Плазменная панель и уютный диванчик для посетителей, бесплатный кофе с пончиками и комнаты для переговоров.

А крошечный Umpqua Bank в Роузбурге предоставляет клиентам возможность записать CD в музыкальном киоске. Или вот отделения всемирно известного гиганта Bank of America предлагают бесплатные билеты в более чем полсотни музеев США.

Все больше американцев используют Интернет. Самые последние и выгодные финансовые продукты отыскивают не выходя из дома. Стремясь выжить в конкурентной борьбе, банкиры проявляют чудеса изобретательности. Например, заказывают архитекторам переделку скучных офисных фасадов. Внедряют заимствованные в розничных торговых сетях технологии продаж, для чего даже переманивают менеджеров из торговых сетей Wal-Mart или Starbucks.

А что в России? До музыкальных автоматов пока еще не дошло, а вот уютные диваны и электронные системы встретить уже можно. Например, для того чтобы проверить состояние своих счетов, вкладчику каждого треть­его российского банка уже нет необходимости выходить из дома. Клиентские выписки можно получать через Интернет или (при помощи СМС-сообщений) прямо на мобильный телефон. Все, что для этого нужно, - заранее подписать с банком договор о дистанционном обслуживании.

Некоторые кредитные организации идут еще дальше и позволяют клиенту с помощью мобильного телефона или компьютера с выходом в Интернет совершать отдельные финансовые операции. Например, оплачивать коммунальные услуги, переводить деньги со счета на счет, конвертировать средства из одной валюты в другую. Наиболее «продвинутыми» в техническом плане сегодня считаются Альфа-Банк (системы «Альфа-Чек», «Альфа-Клик», «Альфа-Консультант», «Альфа-Мобайл»), ВТБ 24 («Телеинфо» и «Телебанк»), УралСиб («Электронный клиент», «Мобильный клиент-банк», «Интернет Сервис Банк», «УРАЛСИБ+» и
E-commerce), Промсвязьбанк (PSB On-Line, PSB-Info, PSB-Retail) и «Петрокоммерц» («Интернет-Банк-Клиент» и «Частный клиент ПКБ»).

Правда, консерватизм россиян пока сильнее новых технологий. Более 22,5 млн. жителей нашей страны являются клиентами банков, но только 155 тыс. из них пользуются услугами дистанционного банкинга.

Одна из проблем российской банковской системы - неразвитость инфраструктуры. Скажем, если в Италии на
100 тыс. жителей приходится 56 офисов банков, в Германии - 44, в США - 35, то в России - всего лишь 3. Поэтому электронные услуги будут активно развиваться.

Будущее - бумажник в телефоне

Россиянин уже может через банк играть на бирже, вложить свободные средства в драгоценные металлы или паи инвестиционных фондов, оформить дебетовую или кредитную пластиковые карты, воспользоваться сейфовой ячейкой для хранения ценностей.

Меж тем банковские маркетологи во всем мире не сидят сложа руки. Это значит, что продукты и услуги, популярные на Западе сегодня, появятся на российском кредитно-финансовом рынке зав­тра или, в крайнем случае, послезавтра.

 Можно предположить, что в первую очередь отечественные банкиры начнут осваивать «смежные» для себя направления. Иными словами, российские банки постепенно трансформируются в «финансовые супермаркеты», где клиенты смогут приобрести и банковские продукты, и страховые, и пенсионные. Стремление развиваться в таком направлении демонст­рируют сегодня, в частности, ВТБ 24, УралСиб, Альфа-Банк.

Но развитие перекрестных продаж - далеко не единственное, что российский банков­ский сектор может позаимствовать у западного. Вскоре начнут меняться и сами кредитно-депозитные продукты, становясь все более гибкими. Например, в России могут появиться ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой. А в области привлечения средств частных клиентов вполне возможно появление вкладов, срок которых будет с точностью до дня определяться самим вкладчиком.

Параллельно банкирам придется заняться образованием своих клиентов. Финансовое консультирование уже начинают осваивать отечественные кредитные организации.

Логическим продолжением консалтинговых банков­ских услуг может стать финансовое планирование. Российский средний класс дозрел до осознания того, что о завтрашнем благополучии имеет смысл позаботиться сегодня, а профессионально составленный план позволит избежать затягивания поясов для достижения заветных целей. Кроме того, банк может предложить клиенту управление его счетами, платежами, инвестициями и даже некоторыми расходами.

Словом, российское банковское зав­тра выглядит вполне дружелюбным по отношению к нынешним и потенциальным клиентам банков. Ставку на дружелюбие, подкрепленное «высокими технологиями», делают и западные банкиры. По прогнозам аналитиков, ведущие банки США и Европы в скором времени станут применять внедренные в кредитки RFID-чипы для идентификации своих клиентов еще на входе в офисы и психометрические модели для прогнозирования их потребностей. А в Японии банковским вкладчикам вскоре удастся обойтись и вовсе без «пластика»: его с успехом заменит элект­ронный бумажник, созданный на базе мобильного телефона. О том, когда подобные технологии завоюют Россию, остается лишь догадываться.

 

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