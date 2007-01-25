Энергетика вновь в фаворитах
№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]
Основное внимание игроков обращено на энергетику, металлургию и банковские акции. Акции РАО «ЕЭС» за два дня торгов подорожали почти на 10%, став во вторник абсолютным фаворитом рынка. Их цена уже превышает 30 рублей за акцию. Инициативы менеджмента энергохолдинга относительно второго этапа реформирования отрасли были очень позитивно восприняты инвесторами, замечает аналитик «Банка Москвы» Владимир Веденеев. Хорошим спросом пользуются металлургические бумаги. «Норильский никель» (+2,3%) растет вслед за очередными рекордами цен на никель, «Полюс Золото» (+5,5%) – вслед за золотом. Отличную динамику показывают акции «Северстали» (+6,4%).
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