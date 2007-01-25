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Энергетика вновь в фаворитах

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

Основное внимание игроков обращено на энергетику, металлургию и банковские акции. Акции РАО «ЕЭС» за два дня торгов подорожали почти на 10%, став во вторник абсолютным фаворитом рынка. Их цена уже превышает 30 рублей за акцию. Инициативы менеджмента энергохолдинга относительно второго этапа реформирования отрасли были очень позитивно восприняты инвесторами, замечает аналитик «Банка Москвы» Владимир Веденеев. Хорошим спросом пользуются металлургические бумаги. «Норильский никель» (+2,3%) растет вслед за очередными рекордами цен на никель, «Полюс Золото» (+5,5%) – вслед за золотом. Отличную динамику показывают акции «Северстали» (+6,4%).

На рынке нефти сохраняется неопределенная ситуация. Инвесторы не спешат покупать бумаги нефтегазового сектора, отмечает аналитик ИК «Олма» Антон Старцев. Они ждут начала серьезного роста «черного золота». Об этом можно будет говорить, если нефть будет стоить дороже 55 долл. за баррель (сейчас цена 52–53 долл. за баррель). По словам аналитиков «Региона», важным фактором станет выход статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Метеорологи считают, что серьезное похолодание американцы почувствуют уже в четверг, рассказывает аналитик «Атон-Лайна» Андрей Верников. Такая погода спровоцирует увеличение потребления нефти, и ее котировки начнут расти. В таком случае ближайшие две недели станут благоприятным временем для покупок акций нефтегазового сектора, считает Игорь Дуэль из «Русского Банка Развития».

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