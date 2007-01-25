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«Голландская болезнь» бьет по небогатым россиянам

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

«Голландская болезнь» бьет по небогатым россиянам
Сергей Гуриев считает, что год будет без финансовых потрясений

Виноваты монополии

- Сергей Маратович, появились первые данные об инфляции: в январе она, по оценкам, составит внушительные 2,2%. Чтобы «утихомирить цены», Минфин и Центробанк разработали ряд мер, которые, однако, больше похожи на безобидные припарки, нежели на серьезную борьбу. Например, предлагается забирать у «Газпрома» сверхдоходы и пускать эти день­ги на погашение его внешних долгов.

- Каждый год начинается со всплеска инфляции. Но это в порядке вещей. С 1 января повышаются тарифы естественных монополий и услуг ЖКХ, которые делают главный вклад в повышение цен.

Тем не менее из того, что в январе инфляция составит 2,2%, не следует, что по итогам года правительство не уложится в запланированные 8%. Летом цены растут медленнее. А в августе-сентябре на некоторые товары даже снижаются.

Меры противодействия, предлагаемые правительством, правильные. Но, скорее всего, они не будут реализованы. Если «Газпром» начнет использовать деньги на погашение долгов, то он не сможет инвестировать в разработку месторождений. Соответственно, газ, дефицит которого ощущается уже сейчас, будет стоить все больше и больше. Другая мера - не допускать дополнительных расходов бюджета - тоже малоисполнима, особенно во второй половине 2007 года. Год как-никак предвыборный.

- Я по своему кошельку чувствую, что инфляция больше тех 8-9%, о которых заявляет правительство. Даже Анатолий Чубайс, продавливая летом увеличение тарифов для РАО «ЕЭС России», прямо на заседании правительства аргументировал это тем, что реальная инфляция больше официальной.

- Росстат не врет. Корзина товаров и услуг, по которой он отслеживает уровень цен, вполне корректна. Однако в ней есть три группы составляющих: услуги, продовольственные товары и непродовольственные. Цены на эти компоненты растут по-разному. Услуги дорожают быстрее инфляции, на продовольствие - приблизительно так же, на непродовольственные товары - медленнее. Например, есть продукция, на которую цены даже падают - это теле- и радиотовары, компьютеры. Поэтому многое зависит от вашей корзины потребления. Если вы тратите деньги только на услуги ЖКХ и еду, то для вас инфляция будет гораздо выше. К сожалению, к этой категории относится большинство населения России. Поэтому то, о чем вы говорите, соответствует их ощущениям.

Почему цены растут по-разному? Это последствия той самой «голландской болезни» экономики, ориентированной на сырьевой сектор. В избытке поступающие в страну нефтедоллары увеличивают платежеспособный спрос. Этим пользуются производители, у которых нет конкуренции с импортом. К примеру, услуги парикмахеров - вы ведь не поедете стричься в Париж. А вот производители компьютеров и телевизоров конкурируют на глобальном рынке - и цены не растут. Еда в России есть как заморская, так и отечест­венная, поэтому цены на продовольст­венные товары находятся в промежутке. А коммунальные услуги, цены на электричество не конкурируют с импортом - и растут быстрее всего.

- О «голландской болезни» российской экономики говорят уже давно. Есть какие-то подвижки, которые свидетельствуют, что Россия слезает с нефтяной иглы? Вот и цены на нефть падают.

- Цены были и остаются высокими. И тут что ни делай, справиться с этим сложно. Если посмотреть на экспорт неф­ти, металлов и газа, то речь идет о 200-250 млрд. долларов дохода в год. Из них половина уходит в Стабфонд и резервы Центробанка, а половина оседает в экономике России. Это большая сумма - около половины российского бюджета. Сколько бы Минфин ни накапливал, он не может «связать» эти деньги. Правда, стоит отметить, что «нефтедолларовые» инъекции не погубили обрабатывающую промышленность - она даже растет.

- Огромный Стабилизационный фонд, золотовалютные резервы Центробанка и излишки бюджета, достигшие 7% ВВП, соз­дают уникальную ситуацию для мощного экономического рывка. А ощущение, что мы топчемся на месте. Где правительство с масштабной программой преобразований?

- Я бы не сказал, что мы топчемся на месте. Экономика России растет на 7% в год - совсем не плохой показатель.
В Китае - 10%, однако он начинал с более низкой отметки.

Другое дело, что при таких ценах на нефть особых успехов в этом нет. Тем не менее развиваются не только нефтяные секторы, например, банковская отрасль, торговля, строительство. Увеличиваются зарплаты. Все показатели, на которые смотрят экономисты, показывают хороший рост.

Загадка года

- В прошлом году был отмечен рекорд­ный приток иностранных инвестиций в производство. По данным Центробанка, за девять месяцев - 20 млрд. долларов. Бывший экономический советник президента Андрей Илларионов назвал необузданное стремление иностранцев инвестировать в Россию загадкой года. А как вы это объясняете?

- Илларионов считает, что инвесторы должны больше внимания уделять политическим рискам. Пример - ситуация на Сахалине. Но я уверен, инвесторы учитывают это в своем уравнении. Российский рынок в долларовом выражении растет такими темпами, что иностранцы просто не могут позволить себе не приходить к нам. ВВП России уже превышает ВВП Канады.
А это больше 1 трлн. долларов в год.

Больше всего иностранцев привлекают сфера услуг, банковское дело, торговля, недвижимость. И примечательно, что день­ги идут в автомобильную промышленность. Здесь интересно, что произойдет с заводом компании «Тойота», которая собралась производить автомобили не только для российского рынка, но и для европейского. Если это сработает, то Россия будет выходить на глобальный рынок не только с углеводородами, но и с продукцией машиностроения. Это и есть диверсификация экономики. Скорее всего, так и будет. Тогда перенос производства из Европы в восточную ее часть может распространиться на Россию.

- А как же упреки международных экс­пертов, которые говорят, что производительность в России низка, что зарплаты у россиян растут быстрее, чем повышается качество труда, и, мол, мы уступаем Китаю и Бразилии?

- Это правда. У нас производительность в 3-4 раза ниже, чем в США или Франции. А по соотношению зарплат к производительности Россия - наименее выгодная страна среди развивающихся: Бразилии, Индии, Китая. Но, с другой стороны, Китай далеко, есть культурные проблемы, политические риски. Китай - страна с непонятными правилами игры. Кроме того, китайский рабочий менее образован, чем российский.

- И как нам увеличить производительность?

- Нужно, чтобы была конкуренция. Независимая судебная система. Понятная предсказуемая система сбора налогов. Хорошая система образования.

- Нынешний год предвыборный. Будут ли происходить какие-либо серьезные реформы в экономике?

- Они будут отложены. Зато произойдут крупные коррупционные скандалы. Многие чиновники очень большого ранга будут отправлены в отставку.

- Какого президента хотели бы видеть бизнесмены?

- Они высказываются в пользу Дмитрия Медведева. Некоторые - за то, чтобы Путин остался на третий срок. Главное для бизнесменов - стабильность, преемственность, движение либеральным курсом. Россия должна быть интегрированной в мировую экономику, и для этого наша система должна быть основана на верховенстве закона.

- Чего вы ожидаете от нынешнего года?

- Он будет спокойным, как и предыдущий. Рост ВВП составит 5,5-6%. Никаких потрясений не предвидится. Иногда говорят, что в бюджет заложена цена в 61 доллар за баррель и снижение цен на нефть ниже этой отметки приведет к дефициту бюджета. Это не так. Такой уровень цен подразумевает, что Россия переведет в Стабфонд около 30 млрд. долларов. Если же стоимость «черного золота» опустится до 50 или 40 долларов, то Россия просто меньше отложит в «копилку». Ведь сам бюджет верстался из цены около 35 долларов за баррель.

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