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Большая рыба Дона

Кто исполнит три желания: вернет судака и леща, очистит воду и покончит с браконьерством?

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовил Александр КАЗАКОВ ]

Большая рыба Дона
Эксперимент с выращиванием в Азовском море каспийского осетра дал результаты

Путь на нерест закрыт уже 40 лет

Ученые-ихтиологи прогнозировали катастрофу еще в 1952 году, когда была построена Цимлян­ская ГЭС. Ее плотина перекрыла осетровым нерестовый путь, по которому белуга поднималась от устья Дона аж до Воронежа, а осетр - до Калача. Окончательный удар по естественному размножению осетровых нанес Кочетовский гидроузел. Этот регулятор необходимого для судоходства уровня воды закрыл доступ на основные нерестилища севрюге.

Зануздав Дон, человек до минимума сократил угрозу катастрофических наводнений. Но при этом поставил на грань выживания и те виды рыб, которые метали икру в нижнем течении реки на так называемых займищах - пологих прибрежных участках, заливаемых во время весеннего половодья.

Чтобы компенсировать эти потери, в 60-70-х годах в Ростовской области были построены четыре нерестово-выростных хозяйства. Но, как утверждают специалисты, эти рыбьи инкубаторы даже в лучшие для себя времена давали в десятки раз меньше молоди, чем получалось ранее естественным путем. А когда оборудование износилось, а государственное финансирование сократилось до минимума, роль инкубаторов вообще стала смешной.

Рыбаков выручали... аварийные сбросы воды из Цимлянского моря, когда плотина уже не могла сдерживать напор паводка от интенсивного таяния обильных снегов. За последние полвека такое случалось на Дону четырежды. Каждое наводнение было бедой для жителей области, чьи дома стояли у реки. Но давало настолько солидный прирост запасов рыбы, что его хватало на последующие 6-10 лет.

Последний аварийный сброс был в 1994 году. Но после того как рожденное им рыбье поколение оказалось в трюмах сейнеров, уловы резко пошли на убыль. Если в середине 90-х рыбколхозы Ростовской области добывали ежегодно по 2,5-3 тысячи тонн судака и леща, то сейчас только 20-30 тонн. А ведь это основные промысловые виды рыбы.

Удержать отрасль «на плаву» помогла дальневосточная кефаль. В конце 80-х годов сотрудники Азовского научно-исследовательского инсти­тута рыбного хозяйст­ва (АзНИИРХ) сумели акклиматизировать эту рыбу с морским именем пеленгас в специально созданной солоноватой среде, а потом и в естественных условиях Азовского моря. Новичок рос в два раза быстрее известной азово-черноморской кефали. И уже с 1993 года стал объектом промышленного лова.

Не менее интересным был эксперимент с искусственным выращиванием и последующей реакклиматизацией в Азовском море каспийского осетра. Но получить достоверные данные об эффективности этого эксперимента долгое время не удавалось. И только в начале нашего века появились методики, которые позволили обнаружить у 30 процентов выловленных в Азовском море осетров поколения 2003-2004 годов гены их каспийского собрата.

Браконьеры берут массовостью

По оценкам ученых АзНИИРХ, незаконный промысел в десятки раз превышает объемы добычи рыбы предприятиями, имеющими лицензии и квоты. В дельте Дона и на побережье Таганрогского залива нет ни одного населенного пункта, жители которого не попадались на незаконном лове. В прошлом году только сотрудники четырех рыбоохранных инспекций Россельхознадзора, которые базируются в этом районе, составили более 900 протоколов на браконьеров!

По мнению Андрея Санникова, ведущего специалиста отдела надзора за охраной водных биоресурсов областного управления Россельхознадзора, борьба с браконьерами идет с переменным успехом.

Обнаружить нарушителей можно с помощью локаторов, которыми оборудованы несколько судов рыбоохраны. А дальше все зависит от оперативности и слаженности дейст­вий группы задержания. Большая удача - застать браконьеров в момент, когда они выбирают сети или выгружают улов на берег. Тогда есть шанс возбудить уголовное дело. Но в девяти случаях из десяти задержание заканчивается составлением протокола об административном правонарушении. До ноября прошлого года это означало штраф от 500 до 1000 рублей и изъятие орудий лова.  Недавние изменения, внесенные в
КоАП Госдумой, увеличили сумму штрафа для физических лиц до 2000 рублей, но вряд ли такое наказание остановит потенциальных правонарушителей.

Как считают сотрудники рыбоохраны, изменить ситуацию может только конфискация у браконьеров моторных лодок. Но пока даже конфискация сетей проходит через судебные инстанции со скрипом: ни Административным, ни Уголовным кодексом такая мера не предусмотрена.

По словам начальника Управления милиции по борьбе с преступлениями в сфере оборота водных биоресурсов Анатолия Палия, «дыры» в законодательст­ве приводят к абсурдным ситуациям. Задерживают, к примеру, его сотрудники на том же Цент­ральном рынке партию рыбы без документов, передают дело мировому судье, а тот приговаривает владельца к штрафу в 200 рублей и отпускает вместе с товаром. Ежегодно по инициативе управления возбуждаются сотни уголовных дел по фактам браконь­ерства на территории Ростовской области, но за последние 5 лет только по трем из них были вынесены приговоры, предусматривающие максимальную меру наказания - лишение свободы на два года. По остальным виновные отделались штрафами, в худшем случае условным наказанием. Новый Уголовный кодекс намного гуманнее к браконьерам, чем прежний, который грозил им восьмилетним сроком за незаконный групповой лов.

Рыбы не хватает даже для мафии

Заместитель начальника Ростовской государственной зональной морской инспекции Игорь Гребенников:

- Почти все занимаются этим от безысходности. В прибрежных селах после банкротства многих рыбколхозов практически нет работы. Жители тех, что поближе к городам, подались на заработки туда, некоторые открыли свой мелкий бизнес, а остальным одна дорога: на рынок за дешевой китайской сетью и в море. Но рыбной мафии - таких же крупных преступных группировок, как на Каспии, - у нас нет. Осетровые в Азовском море перевелись, а на судаке или леще больших капиталов не наживешь.

Жизнь зародилась в воде. И может умереть в Дону

По данным Совета по мор­ской деятельности при губернаторе Дона, с 1998 по 2005 год грузооборот Ростовского порта увеличился в три с лишним раза, а Азовского морского порта (он тоже в низовьях Дона) - в четыре с половиной раза. Тысячи судов ежегодно проходят Дон в его нижнем течении. И каждое представляет собой реальную угрозу экологии реки. Вот как оценивает ее заместитель начальника Ростовской государст­венной зональной морской инспекции Игорь Гребенников, сам в прошлом рыбак, а потом руководитель Азовской инспекции рыбоохраны:

- Для охлаждения корабельного двигателя нужна вода. Ее берут прямо за бортом и туда же возвращают, но уже без кислорода и микроорганизмов, которыми питаются рыбы. Отработанные масла и хозяйственно-бытовые отходы, которые необходимо сдавать на специальные суда, нередко под покровом ночи сливают в реку. Поэтому предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в Дону в несколько раз. Во время нереста многие капитаны не выполняют предписание о снижении до минимума скорости, и под винтами судов гибнет масса рыбьей молоди, а волнами разрушаются еще оставшиеся нерестилища.

До последнего времени руководст­во области почти всегда рассматривало при решении дилеммы «судоходство или экология» только экономические аргументы. И только теперь акценты вроде бы начали смещаться. В дельте Дона создан природный парк, начата работа по расчистке устьев малых рек, впадающих в главную водную артерию области, и ликвидации на них ненужных дамб, мешающих рыбе идти на нерест.

В Федеральное агентство водных ресурсов направлено предложение о включении в программу государст­венного финансирования мероприятий по разработке «Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Дон». Област­ным министерствам строительства и экономики дано указание определить целесообразность размещения новых и реконст­рукции действующих терминальных комплексов в бассейне Нижнего Дона. А Минавтодору - разработать меры по оптимизации структуры (количества и профиля деятельности) этих сооружений в Ростове, Таганроге, Азове и Азовском районе 

 

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