Дело о ворованных МИГах

Господин Вавилов стал очередным сенатором, к которому у Генеральной прокуратуры страны есть множество вопросов. Что же вчиняют некогда очень влиятельному и непотопляемому любителю красивых актрис и ювелирных бутиков? Верховный суд России, рассмотрев представление Генерального прокурора Юрия Чайки, дал заключение о наличии в действиях Вавилова признаков преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Злоупотребления должностными полномочиями» (ст. 285, ч. 3) и «Мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159, ч. 4).Оказывается, речь идет о закрытом (!) уголовном деле, возбужденном еще в 1997 г. и связанном с контрактом, заключенным между Индией и Россией о поставках истребителей МиГ29.
Что же это за старое дело? Для реализации «индийского» контракта правительство России санкционировало выдачу производителю самолетов ВПК «МАПО» (сегодня это – корпорация «МиГ») кредита в размере 231 млн. долларов. На выделенные Минфином средства были приобретены облигации внутреннего государственного валютного займа. Первая же проверка показала: облигаций с такими номерами просто не существовало в природе. Деньги пропали. А вернее будет сказать, растворились в оффшорах экзотической республики Науру в юго-западной части Тихого океана.
Скандал разразился после того, как тогдашний председатель Центробанка Дубинин напрямую обвинил Вавилова в пособничестве при воровстве миллионов. Правда, к этому времени первый замминистра финансов предусмотрительно покинул государственную службу и стал президентом банка «МФК».
В возбужденном Генпрокуратурой уголовном деле Вавилов был одним из ключевых фигурантов. Но затем – при весьма запутанных обстоятельствах – обвинение против него сняли, а Вавилов мгновенно стал членом СФ от Пензенской области.
В организованную преступную группу, по версии следствия, помимо Вавилова входили первый заместитель главы «Уникомбанка» Андрей Глориозов, председатель правления «Московского инновационного банка» Илья Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» Александр Баранов, финансовый директор «МАПОМиГ» Максим Ткачев и коммерческий директор этого предприятия Александр Безруков.
В 1998 г. следствие сначала арестовало Сташевского и Баранова, а потом Ткачева и Безрукова. Они провели в тюрьме более года. Дело готовили к направлению в суд, однако в 2000 г. первый заместитель Генпрокурора Юрий Бирюков вдруг распорядился его прекратить и отпустить всех арестованных по домам.
По числу коррупционных обвинений Вавилов не имеет себе равных. По оценке антикоррупционной комиссии Государственной Думы, ущерб, нанесенный Вавиловым государству, по самым скромным подсчетам составляет около 2 млрд. долларов. Против Вавилова в свое время было возбуждено сразу 5 уголовных дел. Но они или сразу были развалены, или Вавилов блестяще уходил из-под прицела.
3 февраля 1997 г. возле здания Минфина был взорван «сааб» Вавилова. Секрет непотопляемости Вавилова можно объяснить просто: долгое время ему покровительствовала кремлевская «семья» в обмен на его «благие» дела.
Генеральная прокуратура намерена добиваться снятия с Вавилова иммунитета. Еще в конце декабря 2006 г. в Совет Федерации на имя Андрея Вавилова поступила повестка из Верховного суда, в которой сообщалось, что он вызывается 10 января (в день своего рождения. – «АН») 2007 г. на закрытое заседание по рассмотрению представления Генпрокурора Юрия Чайки. В Верховный суд сенатор не явился.
Но, оказывается, на данный момент одного решения Верховного суда для возбуждения дела против г-на Вавилова недостаточно: в соответствии со ст. 448 УПК РФ требуется еще и согласие Совета Федерации.
Нынче г-н Вавилов, по словам адвоката Александра Муранова, проходит реабилитацию в США после перенесенной в октябре 2006 г. «сложной полостной операции». По мнению следователей, Вавилов, зная о возобновлении дела, просто скрылся в США, надеясь досидеть там до истечения срока давности по делу. Этот срок истекает в апреле 2007 г. Кстати, в апреле 2007 г. истекает и срок полномочий Вавилова как сенатора от Пензенской области.
Меж тем следователи выяснили, что личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии и США. Значит, в Америке он может существовать вполне безбедно.
Кто следующий?
Сенаторы, лишенные неприкосновенности
Напомним, что до пензенского сенатора Вавилова в списках Генпрокуратуры оказалось еще несколько весьма узнаваемых персон из Совета Федерации. Не так давно Верховный суд признал наличие состава преступления в действиях экс-парламентария Левона Чахмахчяна (он представлял вотчину Кирсана Илюмжинова - Калмыкию). Чахмахчян был задержан при получении взятки. Главным фигурантом в деле о неуплате налогов выступает экс-сенатор Александр Сабадаш (от Ненецкого автономного округа). Лишен полномочий в связи с возбуждением дела член СФ, посланник Башкортостана Игорь Изместьев. Бывший сенатор от Волгоградской области Дмитрий Скарга скрывается от прокуроров в Британии: ему инкриминируют злоупотребления в бытность его гендиректором компании «Совкомфлот». Ранее были прекращены полномочия сенаторов Игоря Иванова из Приморского края, Бориса Гутина из Ямало-Ненецкого автономного округа и представителя Верховного совета Хакасии Аркадия Саркисяна по весьма «щекотливым» причинам. Правда, Саркисян утверждает, что его попросили уйти «из-за многочисленных прогулов».