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Дело о ворованных МИГах

Сенатор Андрей Вавилов прячется от прокурорского ока в США

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Дело о ворованных МИГах
А. Вавилов – опять подозреваемый

Господин Вавилов стал очередным сенатором, к которому у Генеральной прокуратуры страны есть множество вопросов. Что же вчиняют некогда очень влиятельному и непотопляемому любителю красивых актрис и ювелирных бутиков? Верховный суд России, рассмотрев представление Генерального прокурора Юрия Чайки, дал заключение о наличии в действиях Вавилова признаков преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Злоупотребления должностными полномочиями» (ст. 285, ч. 3) и «Мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159, ч. 4).Оказывается, речь идет о закрытом (!) уголовном деле, возбужденном еще в 1997 г. и связанном с контрактом, заключенным между Индией и Россией о поставках истребителей МиГ­29.

Что же это за старое дело? Для реализации «индийского» контракта правительство России санкционировало выдачу производителю самолетов ВПК «МАПО» (сегодня это – корпорация «МиГ») кредита в размере 231 млн. долларов. На выделенные Минфином средства были приобретены облигации внутреннего государственного валютного займа. Первая же проверка показала: облигаций с такими номерами просто не существовало в природе. Деньги пропали. А вернее будет сказать, растворились в оффшорах экзотической республики Науру в юго-западной части Тихого океана.
 
Скандал разразился после того, как тогдашний председатель Центробанка Дубинин напрямую обвинил Вавилова в пособничестве при воровстве миллионов. Правда, к этому времени первый замминистра финансов предусмотрительно покинул государственную службу и стал президентом банка «МФК».
 
В возбужденном Генпрокуратурой уголовном деле Вавилов был одним из ключевых фигурантов. Но затем – при весьма запутанных обстоятельствах – обвинение против него сняли, а Вавилов мгновенно стал членом СФ от Пензенской области.
 
В организованную преступную группу, по версии следст­вия, помимо Вавилова входили первый заместитель главы «Уникомбанка» Андрей Глориозов, председатель правления «Московского инновационного банка» Илья Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» Александр Баранов, финансовый директор «МАПО­МиГ» Максим Ткачев и коммерческий директор этого предприятия Александр Безруков.

В 1998 г. следствие сначала арестовало Сташевского и Баранова, а потом Ткачева и Безрукова. Они провели в тюрьме более года. Дело готовили к направлению в суд, однако в 2000 г. первый заместитель Генпрокурора Юрий Бирюков вдруг распорядился его прекратить и отпустить всех арестованных по домам.
 
По числу коррупционных обвинений Вавилов не имеет себе равных. По оценке антикоррупционной комиссии Государственной Думы, ущерб, нанесенный Вавиловым государству, по самым скромным подсчетам составляет около 2 млрд. долларов. Против Вавилова в свое время было возбуждено сразу 5 уголовных дел. Но они или сразу были развалены, или Вавилов блестяще уходил из-под прицела.

3 февраля 1997 г. возле здания Минфина был взорван «сааб» Вавилова. Секрет непотопляемости Вавилова можно объяснить просто: долгое время ему покровительствовала кремлевская «семья» в обмен на его «благие» дела.
Генеральная прокуратура намерена добиваться снятия с Вавилова иммунитета. Еще в конце декабря 2006 г. в Совет Федерации на имя Андрея Вавилова поступила повестка из Верховного суда, в которой сообщалось, что он вызывается 10 января (в день своего рождения. – «АН») 2007 г. на закрытое заседание по рассмотрению представления Ген­прокурора Юрия Чайки. В Верховный суд сенатор не явился.
 
Но, оказывается, на данный момент одного решения Верховного суда для возбуждения дела против г-на Вавилова недостаточно: в соответствии со ст. 448 УПК РФ требуется еще и согласие Совета Федерации.
 
Нынче г-н Вавилов, по словам адвоката Александра Муранова, проходит реабилитацию в США после перенесенной в октябре 2006 г. «сложной полостной операции». По мнению следователей, Вавилов, зная о возобновлении дела, просто скрылся в США, надеясь досидеть там до истечения срока давности по делу. Этот срок истекает в апреле 2007 г. Кстати, в апреле 2007 г. истекает и срок полномочий Вавилова как сенатора от Пензенской области.
 
Меж тем следователи выяснили, что личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии и США. Значит, в Америке он может существовать вполне безбедно.
 
Кто следующий?
 
Сенаторы, лишенные неприкосновенности

Напомним, что до пензенского сенатора Вавилова в списках Генпрокуратуры оказалось еще несколько весьма узнаваемых персон из Совета Федерации. Не так давно Верховный суд признал наличие состава преступления в действиях экс-парламентария Левона Чахмахчяна (он представлял вотчину Кирсана Илюмжинова - Калмыкию). Чахмахчян был задержан при получении взятки. Главным фигурантом в деле о неуплате налогов выступает экс-сенатор Александр Сабадаш (от Ненецкого автономного округа). Лишен полномочий в связи с возбуждением дела член СФ, посланник Башкортостана Игорь Изместьев. Бывший сенатор от Волгоградской области Дмитрий Скарга скрывается от прокуроров в Британии: ему инкриминируют злоупотребления в бытность его гендиректором компании «Совкомфлот». Ранее были прекращены полномочия сенаторов Игоря Иванова из Приморского края, Бориса Гутина из Ямало-Ненецкого автономного округа и представителя Верховного совета Хакасии Аркадия Саркисяна по весьма «щекотливым» причинам. Правда, Саркисян утверждает, что его попросили уйти «из-за многочисленных прогулов».

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