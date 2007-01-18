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Инвесторы ставят на банки

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

В фаворитах оказались банковские акции. За первые два дня недели Сбербанк подорожал на 8,65%, Росбанк – на 9%, Банк Москвы – на 20%, а банк «Возрождение» – на 25%. С начала года акции двух последних банков выросли более чем на 40%. По словам аналитика «Региона» Виталия Лакеева, спрос увеличился после внесения в законодательство поправок, облегчающих условия приобретения банковских акций иностранными инвесторами.

Тем временем нефтегазовые компании опять преподнесли инвесторам горькую пилюлю. Во вторник лидерами падения стали ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Татнефть» и «Газпром нефть» (к слову, акции ЛУКОЙЛа уже опустились до уровня середины октября). Причина – ситуация на рынке нефти. Игроков разочаровало заявление минист­ра нефти Саудовской Аравии о том, что он не видит необходимости в проведении внеочередной встречи членов ОПЕК для принятия решения о дополнительных сокращениях добычи нефти. Это оказало «медвежью» услугу «черному золоту», котировки которого резко пошли вниз, потянув за собой и отечественную нефтянку.
 
Российский рынок по-прежнему сильно зависит от нефтяных цен, отмечают эксперты. По оценке аналитика DeutscheUFG Алексея Заботкина, цены на энергоносители будут оставаться нестабильными до февраля – тогда ОПЕК должен определиться со своими дальнейшими действиями. Наступление холодов в США может вызвать повышение на снижающемся рынке нефти, и спрос на российские акции возобновится, предполагает Роман Андреев из «Центринвенст групп».

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