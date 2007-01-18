Инвесторы ставят на банки
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]
В фаворитах оказались банковские акции. За первые два дня недели Сбербанк подорожал на 8,65%, Росбанк – на 9%, Банк Москвы – на 20%, а банк «Возрождение» – на 25%. С начала года акции двух последних банков выросли более чем на 40%. По словам аналитика «Региона» Виталия Лакеева, спрос увеличился после внесения в законодательство поправок, облегчающих условия приобретения банковских акций иностранными инвесторами.
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