Инвесторы ставят на банки

В фаворитах оказались банковские акции. За первые два дня недели Сбербанк подорожал на 8,65%, Росбанк – на 9%, Банк Москвы – на 20%, а банк «Возрождение» – на 25%. С начала года акции двух последних банков выросли более чем на 40%. По словам аналитика «Региона» Виталия Лакеева, спрос увеличился после внесения в законодательство поправок, облегчающих условия приобретения банковских акций иностранными инвесторами.

Тем временем нефтегазовые компании опять преподнесли инвесторам горькую пилюлю. Во вторник лидерами падения стали ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Татнефть» и «Газпром нефть» (к слову, акции ЛУКОЙЛа уже опустились до уровня середины октября). Причина – ситуация на рынке нефти. Игроков ра зочаровало заявление минист­ ра нефти Саудовской Аравии о том, что он не видит необходимости в проведении внеочередной встречи членов ОПЕК для принятия решения о дополнительных сокращениях добычи нефти. Это оказало «медвежью» услугу «черному золоту», котировки которого резко пошли вниз, потянув за собой и отечественную нефтянку.