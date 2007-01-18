Уловки «сотовиков»

Более десятилетия главная задача мобильных операторов сводилась к тому, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Борьба между ними шла не столько за доходность, сколько за рыночную долю. Но сейчас, когда количество сотовых абонентов превысило численность населения (многие заводят себе по нескольку сим-карт), увеличивать число клиентов прежними темпами стало невозможно. Соответственно, изменились приоритеты связистов: теперь для них главное – получить как можно больший доход с каждого абонента.

Как это реализуется на практике? Просто поднять цены на звонки нельзя – не исключено, что это спровоцирует массовый отток клиентов к конкурентам. Поэтому сегодня в ход идут три основных приема, позволяющих сделать это в завуалированной форме.

Сильнее всего по тратам населения на сотовую связь ударили… бесплатные входящие звонки.

С 1 июля, по закону, вступил в силу принцип «платит звонящий». В ответ на это сотовые компании ввели так называемую «плату за соединение» – фактически повысив стоимость первой минуты разговора. Наибольший удар это нанесло по абонентам, имеющим тарифы категории «ультра-лайт», где стоимость звонка была минимальной и могла составлять полтора-два рубля. С июля к ней добавились 50 коп. Учитывая, что большинство разговоров не превышает двух минут, подорожание типичного звонка для таких абонентов может достигать 50–100%.

Другой прием, позволяющий операторам повысить выручку, – отказ от посекундной тарификации разговоров. Этот процесс активно идет по всей России. «Полную минуту никто практически никогда не выговаривает. Поминутная тарификация увеличивает среднюю стоимость разговора примерно на 20%», – полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

И последнее, что позволяет сотовым компаниям брать больше денег за то же самое, – перевод тарифов с долларов на рубли. Пересчет, как правило, происходит по завышенному курсу. Например, компания МТС рассчитывает тарифы по «внутреннему курсу» в 28,7 рубля, тогда как на бирже за доллар дают 26,5 рубля. Это приносит компании дополнительные 8% с каждого доллара. Также нужно учитывать и будущие потери абонентов. Министр финансов Алексей Кудрин официально пообещал, что в 2007 году «зеленый» по отношению к рублю подешевеет не более чем на 4,7%. Следовательно, на эти пять процентов потенциально могла бы меньше стоить для нашего кошелька и сотовая связь.