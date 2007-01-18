//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Уловки «сотовиков»

Как сотовые компании увеличивают стоимость звонков

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Александр УВАРОВ ]

Более десятилетия главная задача мобильных операторов сводилась к тому, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Борьба между ними шла не столько за доходность, сколько за рыночную долю. Но сейчас, когда количество сотовых абонентов превысило численность населения (многие заводят себе по нескольку сим-карт), увеличивать число клиентов прежними темпами стало невозможно. Соответственно, изменились приоритеты связистов: теперь для них главное – получить как можно больший доход с каждого абонента.

Как это реализуется на практике? Просто поднять цены на звонки нельзя – не исключено, что это спровоцирует массовый отток клиентов к конкурентам. Поэтому сегодня в ход идут три основных приема, позволяющих сделать это в завуалированной форме.
 
Сильнее всего по тратам населения на сотовую связь ударили… бесплатные входящие звонки.
С 1 июля, по закону, вступил в силу принцип «платит звонящий». В ответ на это сотовые компании ввели так называемую «плату за соединение» – фактически повысив стоимость первой минуты разговора. Наибольший удар это нанесло по абонентам, имеющим тарифы категории «ультра-лайт», где стоимость звонка была минимальной и могла составлять полтора-два рубля. С июля к ней добавились 50 коп. Учитывая, что большинство разговоров не превышает двух минут, подорожание типичного звонка для таких абонентов может достигать 50–100%.
 
Другой прием, позволяющий операторам повысить выручку, – отказ от посекундной тарификации разговоров. Этот процесс активно идет по всей России. «Полную минуту никто практически никогда не выговаривает. Поминутная тарификация увеличивает среднюю стоимость разговора примерно на 20%», – полагает аналитик MobileResearchGroupЭльдар Муртазин.
 
И последнее, что позволяет сотовым компаниям брать больше денег за то же самое, – перевод тарифов с долларов на рубли. Пересчет, как правило, происходит по завышенному курсу. Например, компания МТС рассчитывает тарифы по «внутреннему курсу» в 28,7 рубля, тогда как на бирже за доллар дают 26,5 рубля. Это приносит компании дополнительные 8% с каждого доллара. Также нужно учитывать и будущие потери абонентов. Министр финансов Алексей Кудрин официально пообещал, что в 2007 году «зеленый» по отношению к рублю подешевеет не более чем на 4,7%. Следовательно, на эти пять процентов потенциально могла бы меньше стоить для нашего кошелька и сотовая связь.
 
Тенденция очевидна: операторы в массовом порядке приступили к «тонкой настройке» своих предложений, призванной увеличить их прибыль. По мнению экспертов, если на рынке не случится ничего экстраординарного, ожидать снижения цен на мобильную связь в нынешнем году не следует.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Политика

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Последствия ракетной атаки армии Украины по окраине Горловки попали на видео

Последствия ракетной атаки армии Украины по окраине Горловки попали на видео

Вооруженные силы Украины атаковали из противотанкового ракетного комплекса поселок шахты Гагарина, который расположен на окраине подконтрольной ДНР Горловки. Видео с последствиями обстрела появилось в сети.

//В мире

В Дании сочли за неудачную шутку Трампа сообщение о покупке Гренландии

В Дании сочли за неудачную шутку Трампа сообщение о покупке Гренландии

Датские политики не восприняли всерьёз сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к Гренландии. Однако их беспокоит будущее острова, если американский лидер начнёт действовать.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины ждет разгром в случае нового наступления на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Происшествия

Бывший министр финансов Подмосковья признал свою вину в хищении более 11 млрд руб.

Бывший министр финансов Подмосковья признал свою вину в хищении более 11 млрд руб.

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу, 16 августа, в рамках заседания Басманного суда Москвы признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве сильно столкнулись мотоцикл и автомобиль СК

В Москве сильно столкнулись мотоцикл и автомобиль СК

В четверг, 15 августа, в Москве на пересечении Комсомольского проспекта с Хамовническим Валом столкнулись мотоцикл и автомобиль Следственного комитета. Уточняется, что служебная машина ехала на красный свет с мигалкой.

//Наука

Ученые выяснили, как добиться от женщин интима

Ученые выяснили, как добиться от женщин интима

Длительные исследования специалистов из Медицинского колледжа Ягеллонского университета определили, какие отношения мужчины с женщиной могут закончиться интимной связью, передает Федерал Пресс.

//Новости СМИ2

//Общество

Сотрудники Роспотребнадзора ищут 600 литров масла, отравленного крысиным ядом. Двое человек уже погибли

Сотрудники Роспотребнадзора ищут 600 литров масла, отравленного крысиным ядом. Двое человек уже погибли

Подсолнечное масло домашнего производства, купленное у бизнесмена на рынке, стало причиной массового отравления людей в Ульяновске и Сызрани. Сейчас 600 литров опасного продукта пытаются изъять из магазинов

//Происшествия

У гражданина Франции в Москве украли наушники почти за 30 тыс. рублей

У гражданина Франции в Москве украли наушники почти за 30 тыс. рублей

Гражданина Франции ограбили в Москве, когда он тренировался на одной из детских площадок столицы. Соответствующую информацию в пятницу, 16 августа, предоставил источник в правоохранительных органах.

//Шоу-бизнес

Известный блогер объяснила, зачем родителям Началовой нужен памятник дочери

Известный блогер объяснила, зачем родителям Началовой нужен памятник дочери

Известный скандальный блогер Лена Миро поддержала инициативу родителей певицы Юлии Началовой поставить ей памятник. Знаменитость скончалась в марте 2019 года.

//Общество

Молодой парень не смог пережить рождение сына и покончил с собой

Молодой парень не смог пережить рождение сына и покончил с собой

В Оренбургской области 23-летний местный житель покончил с собой после рождения сына. У него была супруга и любимая работа, но после того, как он стал отцом, он впал в депрессию

//Происшествия

Вылетевший в Уфу самолет вернулся во "Внуково" из-за попадания птицы в лобовое стекло

Вылетевший в Уфу самолет вернулся во "Внуково" из-за попадания птицы в лобовое стекло

Самолет, вылетевший из Москвы в Уфу вернулся в аэропорт "Внуково" из-за попадания птицы в лобовое стекло. Согласно последней информации, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании UTair.

//Шоу-бизнес

Пригожин считает, что стихи Цоя многое сказали бы о культурном уровне Бузовой

Пригожин считает, что стихи Цоя многое сказали бы о культурном уровне Бузовой

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин поделился своими воспоминаниями о творчестве легендарного музыканта Виктора Цоя. Сегодня прошло ровно 30 лет со смерти великого исполнителя.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Таисия Повалий призналась в изменах первому мужу

Таисия Повалий призналась в изменах первому мужу

Известная певица Таисия Повалий в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия-1" призналась, что изменяла своему первому супругу. По ее словам, их отношения были очень странными.

//Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды

В Москве в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды

Синоптики сегодня сообщили, что в ближайшие несколько часов в Москве ожидается существенное ухудшение погоды. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всей субботы, 16 августа.

//Происшествия

Два человека погибли в Ленобласти под завалами рухнувшего здания

Два человека погибли в Ленобласти под завалами рухнувшего здания

В пятницу, 16 августа, в Волховском районе Ленинградской области на Кировском проспекте обрушилось нежилое здание. Уточняется, что происшествие произошло около 12 часов дня.

//Происшествия

Жители Новокузнецка активно сдают кровь для девочки, платье которой подожгла подруга

Жители Новокузнецка активно сдают кровь для девочки, платье которой подожгла подруга

Жители Новокузнецка активно сдают кровь для 5-летней девочки, которая попала в реанимацию после того, как ее платье подожгла зажигалкой 9-летняя подруга. Ребенок получил 70-75 процентов ожогов тела.

//Здоровье

Простой способ снижения давления в домашних условиях посоветовали исследователи

Простой способ снижения давления в домашних условиях посоветовали исследователи

Специалисты в области медицины порекомендовали простой способ снижения артериального давления в домашних условиях. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Спорт

Первый заместитель директора ФСИН России: Мы уверены, что надо привлекать осужденных к спорту

Первый заместитель директора ФСИН России: Мы уверены, что надо привлекать осужденных к спорту

Работа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний рискованная. Обойтись без навыков самозащиты непросто. Именно поэтому в системе ФСИН самбо стало главным видом спорта. Первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый рассказал «Аргументам недели», как поощряют сотрудников уголовно-исполнительной системы за спортивные достижения и о том, какие соревнования проводятся среди осуждённых.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
2

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
3

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
4

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
5

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры