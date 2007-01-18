Уловки «сотовиков»
Как сотовые компании увеличивают стоимость звонков
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Александр УВАРОВ ]
Более десятилетия главная задача мобильных операторов сводилась к тому, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Борьба между ними шла не столько за доходность, сколько за рыночную долю. Но сейчас, когда количество сотовых абонентов превысило численность населения (многие заводят себе по нескольку сим-карт), увеличивать число клиентов прежними темпами стало невозможно. Соответственно, изменились приоритеты связистов: теперь для них главное – получить как можно больший доход с каждого абонента.
С 1 июля, по закону, вступил в силу принцип «платит звонящий». В ответ на это сотовые компании ввели так называемую «плату за соединение» – фактически повысив стоимость первой минуты разговора. Наибольший удар это нанесло по абонентам, имеющим тарифы категории «ультра-лайт», где стоимость звонка была минимальной и могла составлять полтора-два рубля. С июля к ней добавились 50 коп. Учитывая, что большинство разговоров не превышает двух минут, подорожание типичного звонка для таких абонентов может достигать 50–100%.
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