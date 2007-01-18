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Золото обожает плохие новости

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Золото обожает плохие новости
В отличие от ювелирных украшений подделать золотой слиток невозможно

Конечно, несложно было отыскать и более привлекательные объекты для инвестиций. Например, индекс РТС в 2006 году вырос на 70%, а средневзвешенная стоимость жилья увеличилась почти в два раза. Однако если речь идет о долгосрочных вложениях, у 79­го элемента таблицы Менделеева конкурентов почти не остается. У золота есть одно замечательное свойст­во. Когда мировая экономика вступает в период нестабильности, оно становится своеобразной отдушиной. Например, нынешние высокие цены обусловлены падением доллара, а затем пошедшими на резкую посадку ценами на нефть и неожиданными движениями биржевых курсов. Как только поведение мировых валют или акций крупнейших компаний становится плохо предсказуемым, биржевые игроки традиционно переводят часть своих капиталов в драгоценные металлы. И цены на них немедленно начинают расти.

«Золото обожает плохие новости. Чем хуже новость, тем лучше. Например, если нас ждет серьезная конфронтация между США и Ираном, то для мировой экономики это плохо, но для золота – просто прекрасно», – поясняет экономист SGCorporateandInvestmentBanking Стивен Биггс.
 
Как поступить тем, кто хочет увеличить свои накопления, вложив их в золото? Говоря о вложениях в драгоценные металлы, в первую очередь подразумевают банковские слитки. Ведь, решив избавиться от це­почки, кольца или кулона, владелец вынужден будет мириться с тем, что с ним расплатятся по так называемой цене лома. Она значительно ниже той, что вы в свое время заплатили в магазине, и, кроме того, в полтора-два раза уступает текущей биржевой стоимости металла.
 
Слитки – другое дело. Золото, используемое в мерных слитках, гораздо чище того, что идет на ювелирные украшения. Проверить качество металла чрезвычайно просто: достаточно замерить вес и объем слитка, а затем произвести несложный расчет. Поэтому подделки практически исключены. Впрочем, потенциальных инвесторов может остановить высокая цена металла. Стограммовый слиток золота – в половину спичечного коробка. Между тем по курсу на начало июня 2006 г. такая крошка стоила… 56 тыс. рублей.
 
Высокий порог вхождения – не единственное препятствие для вложений в золото. Неискушенным инвесторам кажется, что достаточно приобрести в банке слиток, дождаться, пока он подорожает, а затем продать его в том же окошке, где и покупали. И вся прибыль, за вычетом небольшой комиссии банка (менее половины процента), останется у них в кармане. Однако в России покупка драгоценных металлов в слитках у коммерческих банков облагается НДС. По стандартной ставке – 18%.
 
Поэтому владелец слитка теряет почти пятую часть капитала. Конечно, когда прибыль от операции зашкаливает за 50%, с потерей 18 из них можно смириться. Но никто не в состоянии гарантировать, что золото и в дальнейшем сохранит доходность, превышающую 18%.
 
Например, 12 мая 2006 года стоимость тройской унции (примерно – 31 грамм) золота взлетела до 730 долл. Затем всего за две недели произошло резкое падение. Причем его причины остались загадкой даже для искушенных биржевых аналитиков, единогласно предсказывавших продолжение подъема. 14 июня за унцию этого металла давали лишь 560 долларов. Однако к концу года цена опять поднялась, стабилизировавшись на отметке 620 долларов.
 
Бывший заместитель ми­ни­стра финансов РФ, экс-руководитель Гохрана России, а ныне председатель Совета директоров ЗАО «Полюс» Валерий Рудаков полагает: «Если бы российские законодатели изучили мировой опыт, то узнали бы, что в США, после того как в 1972 году были сняты запреты на свободную продажу драгметаллов, объемы торгов на биржевом рынке золота в десятки раз превысили объемы его мирового производства.
 
Прозрачный рынок всегда привлекателен, а легализация свободной купли-продажи золота способст­вовала бы росту российской золотодобывающей промышленности, предприятия которой давно нуждаются в модернизации».
Проблему с уплатой НДС при операциях с драгметаллами можно обойти при помощи так называемых обезличенных металлических счетов (ОМС). Работают он и так: клиент открывает в банке депозит, вносит деньги, и на эту сумму банк начисляет ему определенное количество граммов драгоценного металла (на выбор – золота, серебра, платины или палладия). Если стоимость металла растет, пропорционально увеличивается и сумма на счету. Комиссия банка при покупке и продаже металлов составляет около 0,1%. Клиент всегда может произвести конвертацию одного металла в другой. Чтобы открыть такой счет, достаточно лишь паспорта.
 
Но есть у этой схемы и подводные камни. Минимальный размер вклада часто ограничен 100 граммами. Если речь идет о золоте, то это более 150 тыс. рублей. Кроме того, такие депозиты не участвуют в государственной системе страхования вкладов. В случае банкротства банка потери вам не возместят. И главное: драгметаллы, лежащие на ОМС, все-таки «виртуальные». Если вы захотите получить свои слитки на руки, придется заплатить НДС.
 
Монетный двор
 
Помимо покупки слитков есть и другой вариант вложения в золото - приобретение монет. Банки, получившие лицензию на торговлю слитками, охотно скупают у населения монеты из драгоценных металлов, ограниченные выпуски которых регулярно поступали в продажу как при советской власти, так и во времена новой России. Такие монеты делятся на так называемые коллекционные и инвестиционные. Важно знать, что и те и другие банки купят у вас, только если эти денежные единицы выпущены после 1980 года, остальные придется нести в антикварный магазин или скупку драгметаллов.

Увы, но монеты представляются еще менее выгодным вложением, чем слитки. Для сравнения приведем курсы покупки и продажи, установленные Сбербанком России. Так, находящуюся в обращении серебряную монету «Парламентаризм-06» номиналом три рубля Сбербанк продает населению по 1680 руб., а покупает - всего за 740 руб.

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