Инновации в фармацевтике

По оценке экспертов, средняя стоимость создания одного инновационного препарата составляет от 4 до 12 млрд. долларов. Появление нового лекарства занимает не менее 10 лет.

Поэтому фармацевты совместно с ведущими учёными пытаются сократить время и расходы, а также снизить риски на всех стадиях создания препаратов. Самым эффективным и перспективным методом сегодня считается математическое моделирование. В связи с этим органам здравоохранения важно уделять ему особое внимание и поддерживать исследовательские инициативы в области применения математического моделирования в фармацевтике и медицине.