Инновации в фармацевтике
№ 7(349) от 21.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
По оценке экспертов, средняя стоимость создания одного инновационного препарата составляет от 4 до 12 млрд. долларов. Появление нового лекарства занимает не менее 10 лет.
Поэтому фармацевты совместно с ведущими учёными пытаются сократить время и расходы, а также снизить риски на всех стадиях создания препаратов. Самым эффективным и перспективным методом сегодня считается математическое моделирование. В связи с этим органам здравоохранения важно уделять ему особое внимание и поддерживать исследовательские инициативы в области применения математического моделирования в фармацевтике и медицине.
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