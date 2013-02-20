Царь горох

В РФ – рекордные урожаи бобовых. Второй год подряд общие сборы гороха, чечевицы и сои превышают 4 млн. тонн. В производстве сушёного гороха российские крестьяне уже соперничают с Канадой за первое место в мире.

Бобы в мире любят. В Азии поглощают немыслимое количество сои. Ближний Восток невозможно представить без блюд из бараньего гороха – нута. Один из символов Латинской Америки – фасоль. Причина популярности бобов – в них почти столько же белка, сколько в мясе.

Только вот российские успехи в выращивании бобов до последнего времени были скромными. В начале 2000-х совокупный урожай составлял примерно 2 млн. т в год, тогда как мировые сборы, даже без сои, – более 60 млн. т в год. Затем начался бобовый бум.

Самая популярная культура в наших широтах – горох. На него приходится четыре пятых всех посевных площадей под бобовыми. Интересно, что 10 лет назад горох в основном использовали в качестве удобрения. В южных регионах его высаживают перед озимыми. Дело в том что, после того как горох соберут, в почве в изобилии остаются полезные вещества. Эквивалент – 20 т удобрений на гектар! При этом гороховый урожай по большей части шёл на корм для скота.

С тех пор ситуация изменилась. Посевные площади под горохом бьют рекорды. Два года назад аграрии собрали и высушили 2 млн. т, в прошлом году, несмотря на жёсткую засуху, – 1,7 млн. тонн.РФ почти догнала традиционного мирового горохового лидера – Канаду (сборы – 2,1 млн. т в год). Отечественный горох охотно покупают за рубежом. «В 2010 году вывезли 365 тысяч тонн гороха-зерна. В 2011-м – уже 460 тысяч тонн, в 2012-м – 587 тысяч тонн», – говорит замдиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Основной покупатель наших бобов – Индия. Благодаря низкой цене российским аграриям удалось потеснить традиционных поставщиков гороха в эту страну – Канаду и Австралию. В селекции гороха мы тоже теперь впереди всей планеты. В Орловском ВНИИ зернобобовых и крупяных культур исследовали лучшие европейские сорта этой культуры. Оказалось, отечественные им не уступают. По урожайности и по устойчивости к болезням лидировали созданный совместно с украинцами «Фараон», отечественный «Спартак» и выведенный под Воронежем «Таловец-70».

Другая культура, на которую распространился бобовый бум, – соя. Её с 1920-х гг. активно выращивают на Дальнем Востоке. По мировым меркам российские урожаи сои скромны. В прошлом году намолотили 1,8 млн. т, тогда как мировые сборы достигли 240 млн. тонн. Зато отечественное производство сои стабильно растёт. Появились и первые покупатели за рубежом. В 2012 г. 120 тыс. т сои продали в КНР.

Хуже обстоят дела с, казалось бы, более привычными населению фасолью и чечевицей. Фасоль в РФ практически не выращивают. Её собирают по 5–10 тыс. т в год, посевные площади не превышают 3,7 тыс. гектаров. Единственное, чем может похвастаться страна, – уникальной коллекцией мировых сортов фасоли, хранящейся во Всероссийском институте растениеводства. В 1920-е гг. её начал собирать Николай Вавилов.

Чечевицу тоже впору заносить в Красную книгу. Хотя до 1917 г. Россия была крупнейшим экспортёром этой культуры. Ежегодно вывозили 4 млн. пудов, или 85% всего мирового экспорта чечевицы. Но к концу 1990-х гг. посевные площади в России уместились бы в пределах крупного садового товарищества. Они составляли 2 тыс. гектаров. С тех пор площадь посевов выросла в 4–5 раз, но урожаи чечевицы немногим превышают фасолевые. Вдобавок сажать особо нечего – на всю страну насчитывается 15 районированных сортов.

Зато аграрии активно взялись за экзотический для России нут. Раньше в наших широтах его знали в основном как сырьё для национального средиземноморского блюда – хумуса. Теперь урожаи бараньего гороха в Поволжье растут как на дрожжах. В 2011 г. в России собрали 150 тыс. т нута. В прошлом году – 300 тыс. тонн. Причём не менее трети сборов уходит на экспорт.

В общем, перспективы неплохие. Жаль только, основной двигатель бума – зарубежный спрос. На внутреннем, российском, рынке бобовые пока не слишком популярны. К примеру, на гороховую крупу приходится лишь 4% общего потребления круп.