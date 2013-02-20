РГТЭУ победил. Поддержат его или добьют?

В декабрьском протесте студентов и преподавателей Российского государственного торгово-экономического университета главным лозунгом были слова: «Не дадим Ливанову провалить реформы Путина!» Большинство студентов не воспринимали псевдолиберальных призывов и обратились за правдой к власти.

В чем суть нашего протеста? Не только в борьбе против фальсификации в отношении РГТЭУ показателей мониторинга деятельности вузов, но в нашем осуждении самих «черных списков» вузов, кулуарности и непродуманности решений Минобрнауки. Коллектив РГТЭУ обратился к Президенту России В.В.Путину с призывом вмешаться и принять решения, соответствующее интересам России.

Не буду повторять доказательства фальсификации мониторинга, за которую никто не ответил, или нелепости присоединении РГТЭУ к РЭУ им. Плеханова (70 тыс. студентов – к 13 тыс., 1480 преподавателей, имеющих учёную степень, – к 782 и т.д.), сопровождавшемся ложью и оскорблениями в адрес преподавателей и студентов нашего университета. Скажу о том, что, возможно, реально стояло за всей историей ликвидации РГТЭУ.

За последние несколько лет РГТЭУ стал лидировать среди вузов в сфере торгово-экономического образования. Не только по потенциалу ППС (хотя 89 докторов наук только на наших московских экономических кафедрах или 43 доктора наук на юридическом факультете РГТЭУ в Москве тоже многое значат). Важнее показатели результатов нашей работы.

В 2012 году из 5 проектов-финалистов II Конкурса инноваций для ритейла среди молодых специалистов и студентов Retail New Wave – 3 проекта студенческих команд РГТЭУ. Студенческая команда РГТЭУ с проектом «Система информационно-правовой поддержки ритейла «Retail Hotline» стала победителем. Второе место по итогам финала занял проект другой команды РГТЭУ – «МагАвто: отсекая лишнее». Компания АШАН,

присудила специальный приз за проект «МагАвто: отсекая лишнее» команде РГТЭУ. Также вручены специальные поощрительные призы двум проектам, наиболее заинтересовавшим производителей продовольственных товаров.

При участии в конкурсе на лучшую научную книгу 2011 года, проведённого в 2012 году Фондом развития отечественного образования, 10 ученых РГТЭУ стали лауреатами конкурса в 5 номинациях. Участвуя в том же году в 144 выставках (в том числе в 37 международных), РГТЭУ получил 572 награды, в том числе премии. У РЭУ, для сравнения, 69 наград, полученных при участии в 37 выставках (8 международных).

И вот в этой ситуации, развивая сотрудничество с 73 зарубежными университетами, в том числе по программам двойного диплома, уделяя особое внимание послесоветскому пространству, РГТЭУ стал инициатором нового образовательного проекта – мы предложили Правительству России создать на базе РГТЭУ Евразийский федеральный (или торгово-промышленный) университет. Соответствующие согласования прошли летом с Россотрудничеством и МИД РФ, с ЕврАзЭС и Евразийской экономической комиссией.

Именно этот проект был предложен и в Минобрнауки России. Заявление Минобрнауки 20 декабря 2012 г. при реорганизации РГТЭУ о том, что наш университет не предоставил никаких предложений о своей реорганизации – циничная ложь. Последние по времени наши предложения о Евразийском образовательном проекте были получены господином Д.В.Ливановым 17 декабря.

Почему именно РГТЭУ?

Евразийская интеграция – это прежде всего общее торговое и таможенное пространство. В ХХ веке именно наш вуз долгое время был всесоюзным торговым. И сейчас у РГТЭУ 26 филиалов в России (от Южно-Сахалинска до Смоленска, от Перми да Краснодара и Пятигорска), есть эффективная сеть СПО. Работает филиал в Бишкеке (Киргизия), проработаны вопросы об открытии филиалов в Бендерах (Молдавия), в Сербии и Украине.

Итак, кому-то очень не понравились наши усилия, направленные на наполнение евразийской интеграции реальным содержанием, особенно в условиях ВТО.

Перерыв в протесте коллектива РГТЭУ завершен, но мы продолжаем ждать ответа от Президента Российской Федерации. У него наше обращение, имеющее почти тысячу «живых» подписей, врученное главе государства в декабре на заседании Госсовета.

Мы признательны российским и зарубежным государственным и общественным деятелям, публично выразившим нам солидарность. Особо важно то, что в феврале 2013 года к Президенту России обратились в поддержку нашего евразийского образовательного проекта видные деятели Общероссийского Народного фронта С. Говорухин и А.Карпов, председатель Изборского клуба А. Проханов, лидер КПРФ Г. Зюганов.

Ситуация на текущий момент рубежна. Президент может одобрить евразийский образовательный проект с нашим участием, и мы с удвоенной энергией возьмемся за дело. Президент может одобрить действия Минобрнауки или просто ничего не ответить – и тогда ликвидация РГТЭУ состоится, его преподаватели и студенты распылятся по другим вузам. И в том, и в другом случае решение президента будет касаться не только РГТЭУ, но и всего российского общества.

За первый вариант говорят поручения Президента Правительству России от 23 января 2013 г., в соответствии с которыми Правительство обязано, во-первых, до 1 августа 2013 г. утвердить порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, «обратив особое внимание на обоснованность принципов и критериев оценки с учётом специфики реализуемых программ, востребованности выпускников, на обязательное обсуждение принципов и критериев оценки с профессиональным и экспертным сообществом». Во-вторых, уже после этого в срок до 1 февраля 2014 г. обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга деятельности вузов, реорганизации

неэффективных, «обратив особое внимание на соблюдение публичности и гласности, обеспечение прав обучающихся на завершение обучения в других образовательных учреждениях в случае реорганизации неэффективных ГОУ».

За второй вариант говорит срочный комментарий Председателя Правительства России о том, что исполнение поручения Президента не коснется вузов, которые уже подвергнуты реорганизации.

РГТЭУ подвергнут, но он ещё ждет и надеется. В особых сомнениях студенчество – а не предал ли идеалы сопротивления ректорат, призвавший прервать протест и довериться Президенту. Мой иск о восстановлении в должности ректора находится в суде, и, надеюсь, будет рассмотрен по закону. Но это не решает вопроса об РГТЭУ.

Ожидание не может быть вечным. За первый месяц «реорганизации» из университета уволены или вынуждены уйти доктора наук, профессора Доброхотов Л.Н., Саенко Г.В., Станкевич З.А., Кузьмицкий А.А. и другие. Уволены кандидаты наук и видные общественные деятели И. Миронов, Н. Павлов, Н. Курьянович, десятки сотрудников. С увольнением декана факультета социальных технологий и заведующего кафедрой политологии профессора Чернышова А.Г. тут же подвергся расформированию сам факультет. Ликвидируются научные центры. И процесс «реорганизации» только начат.

Декабрьский протест РГТЭУ возымел действие. Это подтверждено поручениями Президента России 23 января. Коллектив РГТЭУ лег на амбразуру, чем спас систему образования от абсурда. Уже ближайшее будущее покажет, позволят ли нашему тяжело раненому университету выжить и встать в строй, или, когда остальные вузы радостно пойдут вперёд, нас тихо добьют.

Почетно быть героями, но мы ещё и сами готовы и можем работать на благо Родины. Очень хочу, чтобы это услышали и поняли.