Осторожно, деньги!

Система денежно-­финансовых отношений во всем мире весьма многообразна. Начиная с банков и ПИФов, через систему страхования и касс взаимопомощи, не без присутствия «финансовых пирамид» до обсуждаемых нами кредитных кооперативов. Однако, похоже, что последняя схема дала первую трещину — во всяком случае, в Северной столице.

Желание приберечь деньги или, наоборот, одолжить присутствует с тех пор, как эти самые деньги появились. Вместе с оцивилизовыванием людей методы обращения с ними становились все более и более корректными. С банками, как наиболее консервативными финансовыми структурами и, например, с оголтелыми кредитными системами, рекламу которых мы каждый раз видим, когда подходим к метро, а также финансовыми пирамидами наподобие «МММ» все понятно. Первые дают наиболее низкий процент по вкладам и серьезно выше, но все же умеренный процент по кредитам. Вторые дают деньги в кредит по бешеным процентам, предлагая «за пять минут дожить до зарплаты». Третьи за вклады сулят золотые горы, а затем вдруг разоряются… неожиданно для большинства и вполне ожидаемо для тех, кто был поближе к руководству.

Век кооперации

Что касается кредитных кооперативов, то суть их проста. Создается некое товарищество — зачастую в рамках одного предприятия, — и некая группа граждан сдает часть свободных средств (вкладывает так называемые паи) под определенный процент в единую кассу, а затем в нужный момент пайщик имеет право получить кредит. Причем процент при вложении паев чуть выше, чем могут предложить банки, а заем — выгодней, чем в банковской системе. Если еще проще, то известная поговорка о том, что «в долг берешь чужие, а отдаешь свои» работает наоборот: вложил свои, а в долг берешь чужие.

В Российской Империи их история началась во 2-­й половине XIX века. После революции кредитные кооперативы ликвидировались и восстанавливались несколько раз, но были окончательно упразднены в 1930 году.

В своеобразной форме система появилась уже в 1970–80-­х годах под названием «кассы взаимопомощи». Помнится, когда я был студентом, такая «касса» существовала и в нашем институте. Тогда, без участия государства, например профоргу мы сдавали по одному рублю со стипендии, а затем из месяца в месяц вся касса выдавалась по очереди тому или иному нуждающемуся студенту, что помогало делать более крупные покупки — от обуви до велосипеда.

В начале 1990-­х годов в Российской Федерации вновь стали появляться первые в новейшей истории кредитные кооперативы. Здесь, правда, не обошлось и без иной формы финансовых технологий — пресловутых финансовых пирамид.

Они через некоторое время исчезли вместе с деньгами вкладчиков, а вот финансовые кооперативы стали активизироваться. Их рост пришелся на начало 2000-­х годов, после принятия специализированного законодательства о кредитных кооперативах. В дальнейшем законы стали совершенствоваться в 2009, а затем в 2011 году.

Хотелось как лучше…

Понятие «банкротство» появилось в нашем лексиконе тогда же. Еще 30 лет назад слова «дефолт» или «банкротство» к нам не относилось. Теперь же СМИ используют их достаточно регулярно, хотя и относительно кого-­то, но не нас. Однако некоторую часть петербуржцев это коснулось напрямую. Виной тому — кредитный кооператив «Нарвская застава». В 1999 году в Петербурге он был организован на Кировском заводе. Инициатором выступила профсоюзная организация предприятия. У истоков кооператива стоял и его будущий руководитель Александр Ольховский. Это имя еще не раз будет упомянуто, посему несколько слов о его деятельности в ту пору. Начинал он свою деятельность на Кировском заводе в должности инженера­-конструктора. Затем — партийная и профсоюзная карьера как на заводе, так и на районном уровне. Позже началась депутатская деятельность сначала в местном совете, а в 2007 году Ольховский был избран депутатом Законодательно собрания Петербурга.

В первые годы работы кредитного кооператива «Нарвская застава» его дела шли достаточно успешно. Так, главный энергетик завода Павел Безделин, являвшийся одним из пайщиков кооператива, вступив в него чуть менее 10 лет назад, уже к 2007 году сумел накопить сумму (700 тысяч рублей), которой хватило, чтобы приобрести автомобиль. Не было нареканий на деятельность «Нарвской заставы» и у другого члена кооператива Нонны Горячевой, которая также не знала бед до 2007 года. Председатель кооператива Александр Ольховский обращает внимание: «За пять лет, вложив свои средства, члены кооператива удваивали свои капиталы».

Вкус, как говорится, приходит во время еды. Но, увы, дальнейший процесс преумножения вложенных средств внезапно остановился.

… а получилось как всегда

Кстати, косвенно либо буквально, но первые проблемы фактически совпали с моментом избрания Ольховского в Заксобрание. К тому времени на счетах «Нарвской заставы» имелось 20 миллионов рублей. Вновь избранный депутат поясняет, что «сначала я отказался от зарплаты, так как не мог совмещать свою деятельность депутата с получением денежных средств в коммерческой структуре, но остался в кооперативе и раз в квартал приезжал подписывать документы».

Но подписывать документы — это одно, а контролировать процесс — другое. Председатель сам признает, что работа депутата его захлестнула и контроль был утерян. Он был уверен, что «нормативные документы и регламенты были отработаны», однако случилось так, что в этот момент вдруг стало увеличиваться число заемщиков, и, как следствие, возросло число невозвратов.

Ну а в самом кооперативе начался кризис власти. Сначала кредитный кооператив два месяца искал руководителя, нашел одного, затем — второго, но все это были небольшие промежутки, перемежающиеся с безвластием. Соответственно финансовая ситуация стала выходить из-­под контроля.

Как заверяет Ольховский, когда закончился его депутатский срок и он вернулся к активной деятельности, то увидел, «что ситуация очень тяжелая, а невозвраты выросли до угрожающих показателей». По словам председателя, «сначала были попытки справиться с ситуацией своими силами, но этого сделать не удалось». К тому времени появилось новое законодательство, где было прописано положение о саморегулируемых организациях (СРО), и кооператив вступил в одну из таких — ООО «Микрофинанс». Они предоставили своего специалиста, который помог организовать силами СРО проверку хозяйственной деятельности кооператива. Гендиректор СРО «Микрофинанс» Евгений Вереховский пояснил корреспонденту «АН», что по итогам проверки действительно «были выявлены серьезные нарушения при ведении документации». В итоге в СРО пришли к тому, что у «Нарвской заставы» «в настоящее время имеются признаки банкротства». Вереховский видит выход из ситуации: «Либо наблюдение за деятельностью данного кредитного кооператива, либо назначение стороннего управляющего».

Здесь нельзя не отметить то, что в принципе нынешнее законодательство в данной сфере хоть и не требует, но и не возражает против создания страховых фондов. Но вот неблагополучных туда не берут, поскольку решение о получении страховки принимается после заключения СРО. В «Микрофинансе» поясняют, что «на сегодняшний момент мы застраховали пять кооперативов (в составе СРО более 200 кооперативов — «АН»), мы работали и по “Нарвской заставе”, однако положительного решения принять не могли, так как велики страховые риски».

Деньги исчезли, а проблемы остались

Ну а как же люди? Пайщиков из почти 1000 членов кооператива всего чуть более 100 и их резонно волнуют прежде всего свои вложенные деньги. Кроме того они задаются и другим вопросом: «Куда они могли исчезнуть?». Диапазон версий достаточно широк: они были украдены руководством, вложены в зарубежную недвижимость, их использовали на деятельность КПРФ (Ольховский состоит в руководстве регионального отделения КПРФ — «АН»).

Сам председатель поясняет, что и он является «16-­м в списке пайщиков по количеству вложенных средств», и тоже по праву считается пострадавшим. Он всячески отвергает версию о финансировании партии. Евгений Вереховский также считает «невозможным» вложение средств на деятельность КПРФ, так как «это запрещено законодательством». Хотя, справедливости ради, такую аферу все же можно провести, выдавая кредиты частным лицам, но только по решению совета кооператива, который избирается из числа самих пайщиков.

Но любые оправдания — слабые утешения для людей. Павел Безделин копил деньги на квартиру, и ему не нужны были чужие деньги, он хотел получить свои: «Я в марте 2012 года обратился в кооператив, чтобы получить свой вклад, но сначала мне сказали прийти через неделю, потом — через месяц, потом — еще через два, обратился к Ольховскому, он меня попросил подождать, так как у кооператива проблемы, а затем и вовсе перестал брать трубку». Его естественной реакцией стало обращение в ОБЭП по вопросу вложенных средств, а совсем недавно — и в прокуратуру с заявлением на Александра Ольховского: «Пусть знает, что он своим бездействием нас подставил».

В числе пострадавших кто­-то копил на квартиру, кто­-то — на автомобиль, кто-­то — на выезд на отдых за границу. Нонна Горячева в свою очередь была шокирована теми документами, которые были ей представлены: «Там сплошь и рядом двойная бухгалтерия — две кассы, два счета!» и называет данный кооператив «классической пирамидой».

Евгений Вереховский и Александр Ольховский не считают «Нарвскую заставу» «финансовой пирамидой», хотя и признают, что одно время некоторые попытки залатать дыры за счет новых пайщиков были. Однако в «Микрофинансе» называют положительным тот факт, что «Ольховский недавно сам запретил брать у кого бы то ни было вклады до окончательного разбирательства». Его добропорядочность Вереховский подтверждает тем, что «он сам лично обратился в ОБЭП с просьбой разобраться в ситуации». В свою очередь СРО обратилась в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР), чтобы та тоже проверила деятельность «Нарвской заставы». ФСФР должна дать ответ уже в феврале, ОБЭП — в марте.

Его пример — другим наука

Но есть и другая сторона медали. В кредитных кооперативах все держится на доверии, однако существует и совет из числа пайщиков, призванный контролировать деятельность кредитного кооператива. Кроме того, любой член кооператива имеет право истребовать хозяйственные документы организации. Однако, как у нас обычно принято, это мало кто осознает: в ТСЖ, зачастую, нельзя собрать общее собрание граждан, в школе — родителей, этот перечень можно продолжать. В «Нарвской заставе» обычным ответом граждан был «мы полностью доверяли Ольховскому, мы его давно знаем». Сам председатель тоже говорит что «виноват», что «своевременно не проконтролировал». Но это не снимает ответственности и с самих пайщиков.

Александр Ольховский предполагает, что «в ближайшие год­два банкротство может затронуть и несколько других кредитных кооперативов города». Да и кризис, несмотря на уговоры и обещания властей, пока не может закончиться.