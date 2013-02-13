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Куда течёт Транснефть

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Куда течёт Транснефть
Глава компании «Транснефть» Николай Токарев. Фото PHOTOXPRESS

На российском нефтегазовом олимпе – обострение интриг. В середине февраля 2013 г. пошли упорные слухи о скорой отставке главы компании Транснефть Николая Токарева. Эксперты нервно перешёптываются в кулуарах: как-никак, это второй по влиятельности человек в топливной индустрии после нефтегазового серого кардинала Игоря Сечина. Естественно, оба – давние друзья В. Путина и входят в его ближайшее окружение. Такая отставка может перелопатить нефтегазовую отрасль как взрыв вулкана маленький остров.

Сколько платят в нефтянке

Что бы ни плело правительство на темы модернизации, население прекрасно знает, где в РФ деньги лежат. Неспроста люди так рвутся работать в нефтегаз. Этот сектор экономики даёт более половины доходов бюджета, 44% валютных поступлений. На него приходится 7% ВВП. Правда, это по официальной информации. Например, Всемирный банк приводит другие данные: правительство РФ резко занижает долю нефтегаза в ВВП, на деле она более 20%.

Что точно, именно нефть – наиболее ценный российский товар. Потому что приносит больше всего валюты. В прошлом году за рубеж отправили 211,5 из 511 млн. т добытого в РФ чёрного золота. То есть – 41%. Тогда как у газа соотношение другое: выкачали 655 млрд. куб., из них экспортировали 112,7 млрд. кубов. Доля – 17%. Специалисты подтверждают: российский бюджет держится именно на нефти! Достаточно покопаться в данных Госказначейства и разделить нефтяные и газовые доходы государства, окажется, налоги на нефть в зависимости от месяца приносят в 2,5–4 раза больше денег, чем поступления от газа.

Но главное, что интересует человека со стороны, зарплаты в нефтянке – самые высокие среди всех отраслей. По официальным данным, которыми время от времени радует Росстат, в целом оклады сырьевиков в 2,5 раза больше средних по РФ. Они впятеро выше, чем в сельском хозяйстве! Реальные, а не среднестатистические, нефтяные зарплаты поражают. Полтора года назад достоянием общественности стал внутренний отчёт Газпромнефти. Там чёрным по белому сказано: средняя (!) месячная зарплата сотрудников корпорации превысила 534 тыс. рублей. В компании «Транснефть» всплыл такой факт. 28 иностранных специалистов, приглашённых для строительства нефтепровода Тенгиз – Новороссийск, в среднем получают по 472 тыс. долл. в год. Каждый! В переводе на рубли месячный оклад выходит – 1,219 миллиона.

Разумеется, прорваться к такой кормушке непросто. Хотя, к слову, работа нелёгкая, поскольку 65% добычи сосредоточено в трёх регионах. Из них Ханты-Мансийский и Ненецкий АО не отличаются близостью к столицам и мягким климатом. Третий крупнейший нефтяной регион – Республика Татарстан, но там у нефтяного фонтана прочно обосновались родственники и друзья местных властей.

В общей сложности в пяти крупнейших нефтяных компаниях трудятся 540 тыс. человек. Вроде немало. Но это лишь 0,8% экономически активного населения страны (в РФ – 70 млн. работающих граждан). То есть в нефтянку берут из расчёта один из 125! Самый крупный работодатель в отрасли – Роснефть, трудоустроившая 170 тыс. человек. Следом идёт ЛУКОЙЛ со 150 тыс. сотрудников, за ним – стотысячный Сургутнефтегаз. В Газпромнефти и ТНК-ВР по 60 тыс. рабочих мест. Что касается Транснефти, в ней трудится 80 тыс. человек, и люди тоже не пропадают. Особенно руководящий состав. Например, в непростом для компании 2009 г. зарплаты 638 сотрудников головного офиса выросли на 80%. Корпорация потратила на персонал в общей сложности 2 млрд. рублей. Вышла скромная сумма – 261 тыс. руб. на человека в месяц.

Друг резидента

За что госкомпания (100% обыкновенных акций Транснефти в руках государства) платит такие деньги? Бог весть. Транснефть прославилась как одна из самых непрозрачных и скрытных российских организаций. Даже «Газпром», от которого комментариев обычно не дождёшься, и тот рассказывает о себе больше.

Может, потому что глава Транснефти Н. Токарев – бывший сотрудник дрезденской резидентуры КГБ. В середине 1980-х был старшим товарищем В. Путина по службе. Будущий президент, как известно, не забывал добрых людей, когда пошёл на подъём. В марте 1996 г. В. Путин стал замуправделами при Павле Бородине. Вскоре Н. Токарева пригласили в администрацию президента – курировать вопросы внешнеэкономической деятельности. Он стал замдиректора легендарного предприятия Госзагрансобственность, управлявшего необъятными активами Российской Федерации за рубежом.

В 2000 г., практически сразу после знаменательных выборов, Н. Токарев стал президентом Зарубежнефти. Тут – бери выше. Организация поддерживала на плаву совместные нефтяные проекты, доставшиеся с советских времён. Например, возобновила разработку скважин в индийском штате Ассам и продолжила бурение вьетнамского шельфа. Кстати, основанное в 1981 г. совместно с вьетнамцами предприятие очень прибыльно. Достаточно сказать: совместная разработка богатейшего месторождения Белый тигр даёт Вьетнаму треть валютной выручки.

Результаты деятельности Зарубежнефти при В. Токареве неоднозначны. С одной стороны, компания наконец начала делиться с государством прибылью, принося в бюджет до 600 млн. долл. США в год. С другой стороны, РФ упустила шанс открыть во Вьетнаме громадный нефтеперерабатывающий завод. Все договоры были на мази, проект обещал грандиозные масштаб и доход. Россия даже перевела Вьетнаму первые 220 млн. долл. США –на строительство. Но в последний момент Зарубежнефть вдруг пошла на попятную. В итоге крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе НПЗ подрядились строить японцы.

Тем не менее 13 октября 2007 г. Н. Токарева перекинули на более ответственное направление. Поручили разгребать завалы, накопившиеся к тому времени в нефтетранспортной монополии. Он быстро освоился в новом деле. В случае Транснефти молчание – чёрное золото. Зачем светиться, когда у тебя такой потрясающий бизнес? Транснефть получила от государства в монопольное управление 48,7 тыс. км магистральных нефтепроводов. По этим трубам перекачивают более 90% добытой в РФ нефти. Разумеется, нефтедобытчики мечтают построить собственные трубопроводы, чтобы крупно экономить на транспортировке. Но кто даст – правительство наотрез отказывается обсуждать любые проекты частных нефтепроводов. Единственный, кто едва не добился успеха, – М. Ходорковский, в 2001 г. почти убедивший государство разрешить ЮКОСу прокладку частной трубы в КНР. Только где он сейчас?

В принципе власть действует разумно. Нефтетрубы приносят сумасшедший доход, потому что прокачка, мягко говоря, не бесплатна. Например, перевалка тонны нефти по трубе ВСТО в Китай обходится в 2 тыс. руб., или примерно 7,5% стоимости сырья. К тому же Федеральная служба по тарифам не забывает регулярно поднимать тарифы Транснефти. Порой по три раза в год, каждый раз на 3–5%. В результате компания, не занимающаяся добычей чёрного золота, имеет приличную долю с каждого выкачанного из недр России барреля. Это даёт феноменальный эффект: годовой оборот корпорации перешёл планку 450 млрд. рублей. Для сравнения: годовой бюджет Ленинградской области в 6,5 раз меньше. В 2010 г. чистая прибыль Транснефти перевалила за 119 млрд. рублей. Это примерно равно расходам государства на космическую программу 2013 года.

С таким основательным финансовым тылом легко не обращать внимания на любую критику. Например, представители Транснефти хранили упорное молчание, когда в январе 2010 г. прорвало магистральную трубу в 30 км от Ленска и пришлось объявлять режим чрезвычайной ситуации. Журналистов отгоняли от места аварии, загрязнение пытались выдать за утечку моторного масла. Финансовые вопросы Транснефть тоже традиционно обходит стороной. Летом 2011 г. компания отказалась объяснить, почему купила крупный пакет акций Новороссийского порта по цене на 80% выше рыночной. Между прочим, переплата за непрофильный бизнес составила 1,1 млрд. долл. США, или более 34 млрд. рублей. Транснефть хранила ледяное молчание, и когда всплыл такой факт. Компания тратит сумасшедшие деньги на благотворительность, в 2011 г. на это ушло 3,2 млрд. рублей. Но помощь странная. Детским домам направили только 2% средств (52 млн. руб.). Тогда как 80% денег (2,55 млрд. руб.) ушло фонду Константиновский. Фонд как фонд – восстанавливает исторические усадьбы, проводит музыкальные фестивали. Вот только опекает его управделами президента В. Кожин.

О дальнейшей судьбе Транснефти читайте в следующем номере «АН»

 

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