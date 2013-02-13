Всё золото мира

В мире началась война золотых запасов. Центробанки крупнейших стран наперегонки скупают жёлтый металл. Быстрее всех наращивает резерв – Россия.

Причина новой золотой лихорадки проста. В последнее время золото – весьма выгодное вложение. С 2002 г. оно подорожало в три с лишним раза. Причём в последние два года цена жёлтого металла не опускалась ниже 1,5 тыс. долл. за тройскую унцию. При таком раскладе неудивительно, что страны бросились скупать золото. Причём российскому Центробанку в этой гонке есть чем гордиться. По скорости закупки золота наша страна обогнала даже Китай. С 2002 г. азиатский сосед закупил 454 т драгоценного металла, а Россия – 550 тонн.