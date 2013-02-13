Льготные курорты
№ 6(348) от 14.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Правительство расширило список льготных авиаперелетов. До этого года по сниженному тарифу можно было передвигаться в основном с запада на восток. Теперь жителям Иркутска, Норильска и Хабаровска субсидируют перелёты на российский юг – к черноморским курортам.
Льготы на авиаперелеты действуют с 2009 года. Тогда до правительства наконец дошло, что добраться с Дальнего Востока до Москвы могут разве что жулики и подпольные миллионеры. Чиновники решили субсидировать половину стоимости билета старикам и молодым людям в возрасте до 23 лет. К началу этого года в стране действовали 33 льготных маршрута. Теперь к ним добавились ещё 10. Главным образом, это рейсы из азиатской части страны в Анапу, Геленджик и Минводы.
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