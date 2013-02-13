Каша из паука

Лоббисты генно-модифицированных продуктов питания добрались до правительства. Россельхознадзор хочет отменить маркировки на этикетках, указывающие, что в еде содержатся ГМО.

Трансгенная пища давно и прочно захватывает мир. К примеру, почти всё зерно в США и Канаде – генно-модифицированное. Никого не удивишь помидорами, в которые добавлены гены паука. Более того, уже выведены мутанты-животные. В прошлом году в США вырастили лосося с генами чавычи и бельдюги. За счёт них рыба растёт в два раза быстрее обычных сородичей. Вероятно, в ближайшие годы чудовище начнут разводить в промышленных масштабах. Россия – один из последних бастионов мировых противников ГМО. По закону производить генно-модифицированные продукты в нашей стране – нельзя. Импортировать можно, но при этом на этикетках должно быть написано, что в пище содержатся трансгенные компоненты. Казалось бы, система разумная. Но теперь она может пойти на слом – к выгоде американских агрокорпораций и селекционеров.