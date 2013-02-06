А ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?

На повестке дня в Смоль­ном «Стратегия развития Санкт-­Петербурга до 2030 года». Сформулировать ее должны до конца текущего года, но пока на слуху одни лишь стандартные «воздушные замки».

Основной груз по подготовке документа, который по отдельным пунктам составит «распорядок жизни» Петербурга аж до 2035 года, бесспорно, ляжет на плечи Комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию, который в начале января возглавил Анатолий Котов. Но пока из его уст можно слышать лишь «прожэкты»: мол, качество жизни петербуржцев будет при формировании стратегии превыше всего. Нам обещают рост благосостояния, совершенствование здравоохранения, образования, жилищной политики, городской энергетики и общественного транспорта. И предание о комфортном мегаполисе не свежо, и верится в него с трудом. «Куда ж нам плыть?»

Да, были планы в наше время…

Планы по развитию нашего города принимаются регулярно (заметим, буквально со дня основания Северной столицы), причем часто город обгоняет программы, рассчитанные на десятилетия. Только в прошлом году была утверждена «Концепция социально­экономического развития города до 2020 года». Существовал и генеральный план развития мегаполиса до 2015 года, из 157 пунктов которого выполненными оказались 80, а остальные признаны неэффективными. Но вот опять надо вырабатывать новые цели и приоритеты, согласовывать, править и утверждать (кто будет утверждать, решают всероссийские парламентарии, все еще принимающие закон о государственном стратегическом планировании). Конечно, уже имеющийся документ о социально­экономических целях никуда не денется, его возьмут за основу, а вот общий сценарий (в данном случае — описание движения к некой модели) развития Петербурга еще будет обсуждаться. Анатолий Котов свидетельствует: «Можно говорить только о двух вариантах сценария — либо инерционном, либо о базовом, который мы примем. Инерционный означает, что не надо разрабатывать дополнительные программы, совершенствовать систему управления и планирования, привлекать дополнительные ресурсы. Но мы ставим перед собой вполне конкретную амбициозную цель — создать сценарий базового инновационного развития города». Вилами по воде... А что говорить, пока федеральный закон о стратегиях не принят? А вот будет принят, окажется, что мы уже «впереди планеты всей» и уже об этом поговорили…

Когда верхи хотят, а низы не могут

В реальности, уверен Рудольф Тов, руководитель проектов развития бизнеса «Газпром­-Германия» (а некогда — исполнительный директор общественного фонда «Петербург 2015») наш город уже следует называть городом­регионом. Многофункци­ональная экономика Петербурга, опирающаяся на солидный промышленный, научный, культурный и транспортный потенциалы, хотя и может перестраиваться (что доказал кризис), сегодня является довольно инерционной, как и бизнес-­среда, ожидающая то ли особых месседжей, то ли вызовов от властей или внешней среды. Это утверждает не меньший реалист Лев Савулькин, главный специалист Леонтьевского центра. Данное обстоятельство, как и то, что лидеров среди современных бизнесменов, как говорится, днем с огнем не найти, по мнению Савулькина, является главной проблемой для установления властных рамок развития городской экономики. Вот и попробуй двигать вперед экономику, которая без рулевого…

А вот Наталья Андреева, руководитель проектного направления Фонда «ЦСР Северо­Запад», убеждена в необходимости создания комфортного для жителей города, в котором горожанам прекрасно бы жилось с точки зрения экологических и жизнеобеспечивающих критериев. Ее и Рудольфа Това поддерживает Леонид Лимонов, заместитель директора Леонтьевского центра, констатируя, что, согласно докладу Всемирного банка, большая часть валового национального продукта создается крупными городами; важно понимать, что планирование будущего таких территорий должно осуществляться именно с позиций безопасности и комфорта проживания, то есть должна меняться сама инфраструктура больших городов.

Чтобы не вышло «как всегда»

Вообще в связи с шевелением в области вырабатывания новой стратегии на ум отчего-­то приходит австралийский мультик «80 дней вокруг света» — пародия на роман Ж. Верна. Один из его героев постоянно вопрошал самого себя: «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» и сам же отвечал «У меня есть план!». Вот только все его многочисленные планы отчего-­то проваливались… Скептически настроен и Роман Могилевский, руководитель «Агентства социальной информации Санкт­Петербурга». Он считает предвидение будущего неблагодарной вещью. «Город — это живая конструкция, которая порой выкидывает определенные коленца», — говорит Могилевский и приводит в пример период, когда власти Петербурга были убеждены, что развитие города просто обязано было обеспечить пивное производство, но вопреки ожиданиям Петербург «поднялся» за счет автокластера. Упомянутый выше план развития города до 2015 года тоже предусматривал превращение Петербурга в туристическую Мекку, ан нет: в зимний сезон, который у нас длится чуть ли не полгода, нам почти нечего предложить иностранцам. Какой уж тут экономический рост «от туризма»! Не дождаться в ближайшие 10 лет дивидендов и от нашего высшего образования, и от научных учреждений… Могилевский видит проблему «не в том, чтобы затеять какие­то новые объекты, а в том, чтобы создать условия для того, чтобы проявилась активность общества, которое должно вырастить новое будущее, исходя из своих представлений и интересов. Необходимо создать условия, при которых мы услышим то, что именно хотят сами граждане. Чрезвычайно важно навести мосты с обществом, с теми, кто заинтересован в развитии политики и экономики. Только тогда будет полный успех». Возможно, он прав?..