//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

А ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?

Городу нужен сценарий инновационного развития

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ ]

А ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?

На повестке дня в Смоль­ном «Стратегия развития Санкт-­Петербурга до 2030 года». Сформулировать ее должны до конца текущего года, но пока на слуху одни лишь стандартные «воздушные замки».

Основной груз по подготовке документа, который по отдельным пунктам составит «распорядок жизни» Петербурга аж до 2035 года, бесспорно, ляжет на плечи Комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию, который в начале января возглавил Анатолий Котов. Но пока из его уст можно слышать лишь «прожэкты»: мол, качество жизни петербуржцев будет при формировании стратегии превыше всего. Нам обещают рост благосостояния, совершенствование здравоохранения, образования, жилищной политики, городской энергетики и общественного транспорта. И предание о комфортном мегаполисе не свежо, и верится в него с трудом. «Куда ж нам плыть?»

Да, были планы в наше время…

Планы по развитию нашего города принимаются регулярно (заметим, буквально со дня основания Северной столицы), причем часто город обгоняет программы, рассчитанные на десятилетия. Только в прошлом году была утверждена «Концепция социально­экономического развития города до 2020 года». Существовал и генеральный план развития мегаполиса до 2015 года, из 157 пунктов которого выполненными оказались 80, а остальные признаны неэффективными. Но вот опять надо вырабатывать новые цели и приоритеты, согласовывать, править и утверждать (кто будет утверждать, решают всероссийские парламентарии, все еще принимающие закон о государственном стратегическом планировании). Конечно, уже имеющийся документ о социально­экономических целях никуда не денется, его возьмут за основу, а вот общий сценарий (в данном случае — описание движения к некой модели) развития Петербурга еще будет обсуждаться. Анатолий Котов свидетельствует: «Можно говорить только о двух вариантах сценария — либо инерционном, либо о базовом, который мы примем. Инерционный означает, что не надо разрабатывать дополнительные программы, совершенствовать систему управления и планирования, привлекать дополнительные ресурсы. Но мы ставим перед собой вполне конкретную амбициозную цель — создать сценарий базового инновационного развития города». Вилами по воде... А что говорить, пока федеральный закон о стратегиях не принят? А вот будет принят, окажется, что мы уже «впереди планеты всей» и уже об этом поговорили…

Когда верхи хотят, а низы не могут

В реальности, уверен Рудольф Тов, руководитель проектов развития бизнеса «Газпром­-Германия» (а некогда — исполнительный директор общественного фонда «Петербург 2015») наш город уже следует называть городом­регионом. Многофункци­ональная экономика Петербурга, опирающаяся на солидный промышленный, научный, культурный и транспортный потенциалы, хотя и может перестраиваться (что доказал кризис), сегодня является довольно инерционной, как и бизнес-­среда, ожидающая то ли особых месседжей, то ли вызовов от властей или внешней среды. Это утверждает не меньший реалист Лев Савулькин, главный специалист Леонтьевского центра. Данное обстоятельство, как и то, что лидеров среди современных бизнесменов, как говорится, днем с огнем не найти, по мнению Савулькина, является главной проблемой для установления властных рамок развития городской экономики. Вот и попробуй двигать вперед экономику, которая без рулевого…

А вот Наталья Андреева, руководитель проектного направления Фонда «ЦСР Северо­Запад», убеждена в необходимости создания комфортного для жителей города, в котором горожанам прекрасно бы жилось с точки зрения экологических и жизнеобеспечивающих критериев. Ее и Рудольфа Това поддерживает Леонид Лимонов, заместитель директора Леонтьевского центра, констатируя, что, согласно докладу Всемирного банка, большая часть валового национального продукта создается крупными городами; важно понимать, что планирование будущего таких территорий должно осуществляться именно с позиций безопасности и комфорта проживания, то есть должна меняться сама инфраструктура больших городов.

Чтобы не вышло «как всегда»

Вообще в связи с шевелением в области вырабатывания новой стратегии на ум отчего-­то приходит австралийский мультик «80 дней вокруг света» — пародия на роман Ж. Верна. Один из его героев постоянно вопрошал самого себя: «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» и сам же отвечал «У меня есть план!». Вот только все его многочисленные планы отчего-­то проваливались… Скептически настроен и Роман Могилевский, руководитель «Агентства социальной информации Санкт­Петербурга». Он считает предвидение будущего неблагодарной вещью. «Город — это живая конструкция, которая порой выкидывает определенные коленца», — говорит Могилевский и приводит в пример период, когда власти Петербурга были убеждены, что развитие города просто обязано было обеспечить пивное производство, но вопреки ожиданиям Петербург «поднялся» за счет автокластера. Упомянутый выше план развития города до 2015 года тоже предусматривал превращение Петербурга в туристическую Мекку, ан нет: в зимний сезон, который у нас длится чуть ли не полгода, нам почти нечего предложить иностранцам. Какой уж тут экономический рост «от туризма»! Не дождаться в ближайшие 10 лет дивидендов и от нашего высшего образования, и от научных учреждений… Могилевский видит проблему «не в том, чтобы затеять какие­то новые объекты, а в том, чтобы создать условия для того, чтобы проявилась активность общества, которое должно вырастить новое будущее, исходя из своих представлений и интересов. Необходимо создать условия, при которых мы услышим то, что именно хотят сами граждане. Чрезвычайно важно навести мосты с обществом, с теми, кто заинтересован в развитии политики и экономики. Только тогда будет полный успех». Возможно, он прав?..

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, на каком этапе находится процесс переговоров между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами.

//В мире

Экс-депутат Рады поведал о проводимом Зеленским скрытом госперевороте на Украине

Экс-депутат Рады поведал о проводимом Зеленским скрытом госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент осуществляет в стране скрытый государственный переворот. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России

Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России

Вероника Скворцова поддерживает идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. По мнению Скорцовой, допольнительным выходным могут воспользоваться люди, которые ведут здоровый образ жизни.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Власти Японии сделали представление России из-за открытия рыбзавода на Курилах

Власти Японии сделали представление России из-за открытия рыбзавода на Курилах

Власти Японии сделали представление России из-за открытия нового рыбоперерабатывающго завода на Курильском острове Шикотан. Суга не стал уточнять, будет ли заявлен Москве официальный протест.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//Общество

«Московское дело»: приговоры участникам протестных акций

«Московское дело»: приговоры участникам протестных акций

Лето в Москве ознаменовалось многотысячными субботними протестными акциями в поддержку независимых кандидатов в Городскую Думу. Для протестующих массовые шествия запомнились жёсткими задержаниями силовиков, которые не брезговали прибегать к насильственным методам усмирения «бузотёров».

//Культура

Народного артиста Валентина Гафта частично парализовало, ему может потребоваться операция

Народного артиста Валентина Гафта частично парализовало, ему может потребоваться операция

Народного артиста Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Гафт попал в больницу в начале августа. Его сначала в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

//В мире

В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

В Лондоне автомобиль на пешеходном переходе сбил бывшего руководителя Национального Банка Украины Валерию Гонтареву. Пострадашая экс-глава НБУ была сразу госпитализирована с места происшествия.

//Новости партнеров

//Политика

Путин рассказал, чем опасны американские ракеты в Южной Корее и Японии

Путин рассказал, чем опасны американские ракеты в Южной Корее и Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что нахождение американских ракет в Южной Корее или Японии является угрозой для Российской Федерации, поскольку таким образом ракеты США смогут «перекрывать значительную часть российской территории».

//Жаркое из блогов

Схожести и различия нашего и английского

Схожести и различия нашего и английского

Изучаю на досуге язык «нового Брекзита» им. Б. Джонсона. Удивительно, насколько он соответствует нашему лоялистскому в России в части описания Друга, Врага и Конфликта. Где-то мы превосходим тори, где-то уступаем, но в целом – общего в правой повестке Британии и, кстати, правых повестках США и других европейских стран и в нашей властной повестке очень и очень много.

//Новости СМИ2

//Общество

В Сети попало видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут своих детей в школу

В Сети попало видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут своих детей в школу

В Сети попало видео, как герцоги Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе ведут своих детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В этой году 2 мая принцессе Шарлотте исполнилось четыре года.

//Здоровье

Три совета по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Три совета по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Эксперты в области народной медицины рассказали, как гипертоники могут нормализировать артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом идет речь в посте, выложенном в российской блогосфере.

//Здоровье

Нейропсихолог рассказала, как определить переутомление у ребёнка

Нейропсихолог рассказала, как определить переутомление у ребёнка

Нейропсихолог Ирина Хвингия дала родителям школьников совет, как распознать у ребёнка переутомление. По словам специалиста, перечисленные симптомы нельзя оставлять без внимания.

//Политика

Путин рассказал, что протестные акции молодежи иногда приводят к позитивному результату

Путин рассказал, что протестные акции молодежи иногда приводят к позитивному результату

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, высказался по поводу протестных акций молодежи.

//Общество

Фейки - и смех и грех. Как понять, что Вы читаете фальшивку

Фейки - и смех и грех. Как понять, что Вы читаете фальшивку

Тема «фейк-ньюс» сегодня является острой в нашем информационном обществе. Само понятие «фейк-ньюс» имеет много значений, но общий смысл, отраженный в формулировке Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определяется как недостоверная общественно значимая информация

//Непознанное

«Сделанный по технологиям пришельцев российский НЛО» разглядел над Украиной уфолог

«Сделанный по технологиям пришельцев российский НЛО» разглядел над Украиной уфолог

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил «российский НЛО» на одном из опубликованных в интернете видео, снятых в небе над Украиной. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах прессы.

//Новости партнеров

//В мире

Путин убежден, что отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются

Путин убежден, что отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются

Президент РФ Владимир Путин убежден, что в будущем отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются. Путин отметил, что конкретные сроки зависят от действующего украинского руководства.

//Здоровье

Почему Россия на втором месте в мире по смертности из-за грязного воздуха?

Почему Россия на втором месте в мире по смертности из-за грязного воздуха?

Министерство природы России указало на серьёзные экологические проблемы в ряде российских городов. Большинство проблемных территорий расположено в азиатской части страны. Основной причиной загрязнения атмосферы является большой объём бензопирена. Это вещество выбрасывается в атмосферу ТЭЦ.

//Политика

Путин рассказал, что японцы смогут посещать Курилы без виз

Путин рассказал, что японцы смогут посещать Курилы без виз

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане Японии могут посещать Курильские острова без виз, поскольку люди не должны становиться жертвами прошлых геополитических событий.

//Спорт

СМИ назвали размер премиальных футболистов команд РПЛ

СМИ назвали размер премиальных футболистов команд РПЛ

СМИ назвали размер премиальных футболистов команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Новая тенденция в РПЛ – награждать игроков не за отдельно взятые матчи, а за решение задач на сезон. Т

//Общество

В Новосибирске рассказали о смене пола роботом «Федором» перед полетом на МКС

В Новосибирске рассказали о смене пола роботом «Федором» перед полетом на МКС

Отечественный робот-андроид «Федор» сменил пол перед полетом на Международную космическую станцию. Об этом рассказал Андрей Заворин, управляющий директор компании, принимавший участие в разработке робота.

//Шоу-бизнес

Где пройдет свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

Где пройдет свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

До свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова осталось несколько дней. По слухам, торжество влюбленные отметят 13 сентября в Петровском пассаже в самом центре Москвы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег
5

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры