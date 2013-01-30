Прощай, Байконур!

Похоже, Россия собирается покинуть Байконур – не сейчас, так лет через 5–10. Казахстан, который сегодня сдаёт космодром в аренду Москве, мечтает развивать на нём собственные проекты и становиться космической державой. А в России есть силы, которые хотят осваивать бюджет на строительстве нового космодрома Восточный в Амурской области. Другое дело, что проект подобного масштаба может оказаться нынешней власти не по зубам. А в глазах всего мира уход с Байконура будет выглядеть как отказ от Королёва, Гагарина и золотой эры советской космонавтики.

Ракеты в степи

Байконур – это не только первый и самый большой космодром в мире. Это не только пусковая площадка, знакомая каждому по кадрам кинохроники. Это целое степное государство площадью 7,6 тыс. кв. км – как три Люксембурга. На территории космодрома расположены 15 пусковых установок для запусков ракет-носителей, четыре установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов. Это не считая 470 км железнодорожных путей, 1,2 тыс. км автодорог, двух аэропортов и 70-тысячного города Байконур. Здесь же базируются филиалы крупнейших российских предприятий отрасли: РКК «Энергия», ЦСКБ-Прогресс, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и т.д.

Россия тратит на содержание этого хозяйства 1,5 млрд. рублей в год. Плюс 1 млрд. – прямая дотация из бюджета городу Байконур. И ещё 3,5 млрд. – арендная плата Казахстану за космодром. Итого 6 млрд. – менее 3% бюджета на космические исследования в России.

В 2012 г. Россия произвела 20 пусков ракет с Байконура, а с трёх российских космодромов (Плесецк, Капустин Яр, Ясный) – всего 4. А в декабре глава Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев заявил, что договор об аренде Байконура устарел и может быть пересмотрен. Россия о немедленном уходе и слышать не хочет: это как Черноморский флот – вопрос престижа. Но когда речь заходит о необходимости долгосрочных инвестиций в Байконур, позиция становится более мягкой: мол, можем уйти, если будет куда.

За заявлением Мусабаева последовала короткая дипломатическая война, увенчавшаяся встречей в верхах и признанием главы МИД Казахстана Ерлана Идрисова, что прекращение сотрудничества с Россией – нонсенс. Однако казахи добились одной из своих целей: от Байконура может «отвалиться» пусковой комплекс ракет «Зенит». По сути, это отдельный космодром, который будет использоваться обеими странами совместно.

– Казахстан хочет выйти на прибыльный рынок космических запусков, но не имеет для этого технологий и специалистов, – говорит политолог Анна Рудая. – И если десятилетиями сдавать Байконур в аренду, технологий от этого не прибудет. Большие надежды возлагались на планы создания российско-казахского комплекса «Байтерек» под конструируемые в России новые ракеты «Ангара», которые идут на смену устаревшим «Протонам». Но старт «Ангары» откладывается из года в год, а Роскосмос начал строительство нового космодрома в Амурской области именно под ракеты этого класса.

Когда задержка реализации планов комплекса «Байтерек» составила четыре года, а его стоимость без единого гвоздя выросла в семь раз, стало понятно, что проект вряд ли удастся перезапустить. Тем более «Ангару» разрабатывают уже 20 лет, на изыскания потрачено около 60 млрд. рублей. По сути, демарш Казахстана по Байконуру имеет одну главную причину: Астана хочет иметь более надёжного и прогрессивного партнёра, чем Роскосмос, который сдаёт одну позицию за другой.

Ноу-хау из гаража

Два последних года российскую космонавтику преследуют неудачи. Космический грузовик «Прогресс М-12М» не смог выйти на расчётную орбиту и доставить грузы на МКС. Ракета «Протон-М» из-за сбоя в работе разгонного блока не смогла вывести два спутника на геостационарную орбиту. В январе 2012 г. из-за технических огрехов сгорела межпланетная станция «Фобос-Грунт» стоимостью 5 млрд. рублей. Этих денег Байконуру хватило бы почти на год – даже с учётом арендной платы.В августе потеряны спутники«Экспресс-МД2» и Telkom-3. Ещё раньше из-за нештатной работы двигателя ракеты-носителя «Протон-М» три спутника ГЛОНАСС-М упали в Тихий океан. После этого по КБ ходила шутка, что у России теперь самая крупная в мире тихоокеанская группировка спутников.

Кстати, создание навигационной системы ГЛОНАСС стало крупнейшей статьёй расходов, связанных с космосом, – Байконур и рядом не стоял. За 10 лет на эти цели израсходовано 116,9 млрд. рублей, и ещё 330 млрд. планируется освоить до 2020 года. Потратив на ГЛОНАСС больше, чем американцы на систему GPS, нововведение так и не заставили нормально работать. К 2012 г. ГЛОНАСС разместили на 530 гражданских самолётах, но оказалось, что сопровождать суда с помощью системы невозможно. Сообщалось, что Россия безнадёжно отстала в области микросхем, и для ГЛОНАСС закупали в Китае и Таиланде электронику, которая вообще не предназначена для использования в космосе. Некоторые выводимые на орбиту спутники уже сейчас считаются устаревшими.

В ноябре 2012 г. ещё больший шок вызвала история в Самаре, где руководители конструкторского бюро «дочки» ракетно-космической корпорации «Энергия» придумали производить узлы и детали для ракет «Союз» по госзаказу… в гаражах! Создали левую фирму, наняли работяг, словно это ремонт подержанных иномарок, – и освоили 15 млн. рублей. Это, конечно, немного. По данным следствия, из средств на разработку системы ГЛОНАСС только через ОАО «Российские космические системы» украдено 6,5 млрд. рублей.

Та же РКК «Энергия» потратила на разработку новой ракеты-носителя «Русь-М» 1,6 млрд. рублей, после чего работы вдруг остановили. И сейчас стоимость завершения проекта оценивается уже в 250 миллиардов. Сколько десятилетий на это может уйти, страшно подумать. Внятных комментариев со стороны Роскосмоса не появляется, а главе ведомства Владимиру Поповкину предрекают скорую отставку. Злые языки написали, что директор подрался на корпоративе из-за своего пресс-секретаря, бывшей модели. Близкие к Поповкину ресурсы версию отрицают, и даже нет смысла выяснять истину. Важно, на каком информационном фоне начались разговоры об уходе с Байконура и кем реализуется проект нового космодрома на Дальнем Востоке.

Хозяева тайги

Космодром Восточный начали строить в середине 2012 года. Первый спутник отсюда планируется запустить через три года, пилотируемый корабль – через шесть лет. На всю затею рассчитывают потратить 300 млрд. рублей – это три годовых бюджета Роскосмоса. Или ещё одна Олимпиада в Сочи.

– Скорее всего, расходов будет значительно больше, – говорит экономист Андрей Близнец. – Восточный строят на пустом месте в тайге. Нужно будет подводить железнодорожные пути, строить дороги и аэропорт. Куда селить 100 тысяч сотрудников космодрома и их семьи? Значит, нужен большой город. А там рядом только 5-тысячный Углегорск. Возрастут транспортные расходы. Ведь головные предприятия Роскосмоса находятся в Москве, Подмосковье, Самаре и Красноярске – до Байконура в 2–3 раза ближе, чем до Восточного.

Главный плюс Восточного: страна получает современный космодром на собственной территории. Снимается вопрос дорогостоящей модернизации Байконура до 2020 г., не нужно зависеть от его аренды. Восточный может стать локомотивом роста и для Амурской области, а начальный этап полёта ракет теперь не будет проходить над густонаселёнными территориями. Правда, Восточный находится на 6 градусов севернее Байконура, и масса выводимых на орбиту грузов будет меньше. К тому же отработанные части ракет будут падать на тайгу, которая и так каждый год страдает от пожаров.

И всё-таки сравнивать Байконур и Восточный преждевременно. С одной стороны, есть реально работающий легендарный космодром, который арендован нашей страной до 2050 года. С другой – обещания запутавшегося в неудачах и коррупции Роскосмоса. Сегодня мало кто вспоминает, что в 1996 г. в Амурской области уже пытались раскрутить космодром «Свободный». С него осуществили несколько запусков и в 2007 г. закрыли – из-за малой загруженности и недостаточного финансирования.