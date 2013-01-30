Никотин убивает не только лошадей

Земля под курильщиками задымилась. Госдума всерьёз взялась за борьбу с никотином. Депутаты приняли закон, который поэтапно вводит драконовские меры против табака. По уровню жёсткости – как в Европе. Например, в магазинах прекратят открытую выкладку пачек, с лета 2014 г. нельзя будет курить в ресторанах и гостиничных номерах. Вообще во всех общественных помещениях, включая подъезды жилых домов. Поможет ли это сбить накатившую на РФ в 1990-е годы табачную эпидемию?

Табачный синдикат

Нет сомнений – с массовым курением в РФ давно пора разобраться всерьёз. Доказательства вреда сигарет настолько очевидны, что отрицать их абсурдно. Взять хотя бы медицинские наблюдения, длившиеся почти век. В начале XX века среднее потребление сигарет взрослыми европейцами было менее 1 тыс. штук на человека в год. При этом число случаев летальных болезней лёгких стремилось к нулю. К 1980 г. потребление перешло планку в 4 тыс. сигарет в год. Смертность подскочила до 150 случаев на 100 тыс. населения. Может, сигареты ни при чём, просто загадили атмосферу за 80 лет? Как тогда быть с такими данными: у тех, кто курит по полпачки в день, заболеваемость – 51 случай на 100 тысяч. Кто две пачки и больше – 217 случаев.

Статистика известна давно, решимости не хватало. В результате в ряде стран возобладал голос разума. Пропаганда здорового образа жизни наряду с бурным ростом налогов на табак сделали своё дело. Например, в США число курильщиков за последние 40 лет упало с 42 до 21% взрослого населения. В ЕС показатель снизился до 24%. Для сравнения: в РФ курят 65% мужчин и 30% женщин.

Конечно, подействовали и прямые запреты. Даже в Ирландии и Британии теперь нельзя дымить в пабах и на остановках! В недавно очень курящей Японии, где население пристрастилось к табаку не меньше, чем в РФ, – теперь всё новые огромные участки городов объявляют зонами, полностью свободными от табачного дыма. В Бахрейне и Бутане – сигареты попросту объявили вне закона, в Новой Зеландии – собираются сделать то же с 2017 года. В Финляндии полный запрет сейчас обсуждают в парламенте.

В общем, мировая тенденция ясна. Надо сказать, прижать табачную индустрию было непросто. Во-первых, она невероятно богата. Мировые продажи сигарет приносят 670 млрд. долларов. Ежегодно в мире этого товара выпускают 5,5 трлн. штук. Между прочим, 8% производства сосредоточено в России! Во-вторых, отрасль очень сплочённая. 80% мирового табачного рынка давно поделила четвёрка корпораций (так называемых никотиновых сестёр).

Что интересно, несмотря на повсеместную борьбу с курением, в последние годы обороты табачных монстров росли. Например, бизнес «Бритиш Американ Тобакко» (БАТ) в 2012 г. принёс более 50 млрд. долл., «Филип Моррис» заработал 76 миллиардов. Оборот японской «Джапан Тобакко» подскочил до 85 млрд. долларов. Кстати, 50% этой компании принадлежит японскому министерству финансов – государство не выпускает из рук сверхприбыльный бизнес.

Почему табачники богатеют? Продажи подбросила вверх пружина развивающихся стран. Когда в государствах золотого миллиарда на табак начались повсеместные гонения, крупнейшие сигаретные предприятия эмигрировали в третий мир. Там дело развернулось вовсю. В результате потребление табака в странах «Большой семёрки» сократилось на 10%. Одновременно в беднейших государствах – подскочило на 67%. Раньше самым большим рынком сигарет были США, теперь – Китай. К сожалению, тут Россия не сильно отстаёт от КНР. Наша страна – третий в мире производитель сигарет. В прошлом году выпустили 404 млрд. штук на сумму около 300 млрд. рублей. Получается – по три с лишним тысячи сигарет на каждого жителя страны, включая несовершеннолетних.

Непатриотичный никотин

Что характерно, почти половину табачных доходов (139,5 млрд. руб.) в виде налогов забрало государство. Так что оно – в доле. Чиновникам удобно иметь дело с никотиновым бизнесом, благо 90% российского производства – в руках всё тех же четырёх «никотиновых сестёр». Надо полагать, им было нетрудно договориться о дележе рынка. На деле табачная монополия в РФ ещё крепче. Потому что всё распространение сигарет по торговым каналам контролируют только две оптовые компании! Это широко известные в узких кругах фирмы «Балтика» и «Мегаполис». Причём последняя захватила 70% сигаретного опта.

Как бы то ни было, там, где топчутся транснациональные корпорации, – хорошего не жди. Например, несколько концернов давно поделили российский пивной рынок. Результат: у РФ репутация производителя худшего пива в мире. Ровно та же история с сигаретами. Ещё в начале 1990‑х годов представители западного капитала планомерно скупили все старые советские фабрики. Например, легендарный завод «Лиггетт-Дукат» достался британской компании «Гэллахер», которую вскоре слопала «Джапан Тобакко». Так что теперь это японское предприятие. Изобретатель «Беломора» – фабрика им. Урицкого в Петербурге – в 1994 г. досталась американской «Рейнольдс Тобакко». Затем вместе с ней перешла к «Филип Моррис». Столичная «Ява» попала в руки БАТ, потом предприятие закрыли, чтобы расчистить дорогую землю в центре столицы под строительство офисов.

Аналогичная судьба постигла все старые табачные заводы. Правда, чудом сохранились пять небольших независимых отечественных предприятий. Например: «Погарская фабрика» в Брянской области, «Донской табак» в Ростове и «Усмань-табак» в Липецкой области. Но они отсиживаются в тени гигантских международных производств, в основном перебиваются выпуском дешёвых сигарет и не делают погоды на рынке.

Прибрав к рукам старое наследие, включая все популярные марки, мировые табачные концерны быстро нарастили производство в два раза. В результате, если СССР обеспечивал себя сигаретами только на 60% и сильно зависел от болгарских и кубинских поставок, сейчас ситуация обратная. Российское курево едет в 25 стран мира. Хотя на фоне общего производства экспорт невелик – примерно 16 млрд. сигарет в год. Но такова политика международных табачных гигантов – им выгоднее выпускать сигареты на месте.

Другая сторона корпоративной экономии станет отличной антирекламой курения как такового. Неспроста любители подымить массово стонут: качество наполнителя российских сигарет год от года падает. Даже в очень дорогих – всё больше химии, всё меньше вкуса настоящего табачного листа. В некоторых марках сигарет табака, похоже, вообще почти не осталось.

Надо сказать, производители не делают из этого особого секрета. Под давлением западного законодательства они давно публикуют подробный химический состав товара, включая разбивку по странам. Оказывается – чего только не кладут в сигареты! Кроме хорошего табака, который очень дорог. Самые интересные пункты меню – так называемый восстановленный и взорванный табак. Тут всё как водится у крупных компаний – любой мусор превращается в прибыль.

Например, восстановленный табак – на деле прессованные отходы табачного производства. По сути, мусор и пыль, которые остаются после правильной просушки и нарезки табачного листа. В недрах корпораций решили – зачем пропадать добру. Поэтому то, что раньше выбрасывали в отходы, теперь сушат и пропускают через бумагоделательную машину, раскатывая в тонкое полотно. Затем бывший сор отправляют в нарезку и закатывают в сигаретную смесь.

Взрывная прибыль

Не менее «приятная» технология – взорванный табак. Как вышло, что сигареты часто сильно тлеют, даже если ими не затягиваться? Потому – заканчиваются почти мгновенно. Учитывая, что по природе – табачный лист вообще практически не тлеет, если нет тяги воздуха... Оказывается, лист растения очень пористый. Это навело грандов никотиновой промышленности на такую мысль. Если заполнить табак азотом, затем быстро нагреть – он резко расширяется. Разу­меется, при этом теряет запах, вкус и цвет, но лиха беда... Это легко поправить, залив табачную мешку разно­образными химическими ароматизаторами и соусами. Зато тот же объём сигареты можно заполнить значительно меньшим количеством табака. Экономия сырья – очень приличная.

Наконец, корпорации не брезгуют использовать взорванную табачную жилку. То есть ту часть табачного листа, которую вообще-то положено срезать и отправлять в отходы. Потому что она пустая: от природы в ней нет ни вкуса, ни запаха, ни никотина, ни смол. Зато, подмешав взорванную жилку в табак и приправив получивше­еся блюдо ароматизаторами, можно резко увеличить выход сигарет из того же объёма сырья.

Между прочим, восстановленный табак в огромных количествах производится в РФ, а жилка – поступает из-за рубежа. В декабре 2008 г. правительство, видимо, решило поддержать падающие сверхприбыли международных никотиновых концернов. Поэтому резко снизило таможенные пошлины на взорванную табачную жилку (с 20 до 10%).

Насколько широко используются такие сомнительные ингредиенты? Если изучить данные корпораций о составе товара, окажется: взорванный и восстановленный табак присутствует даже в дорогих сигаретах с рекомендованной розничной ценой более 60 руб. за пачку. В том числе – в очень популярных и престижных в РФ марках! В ход идёт простой трюк: сначала сигареты выпускают качественные, курильщики подсаживаются на их вкус. Затем, когда наберётся солидная база поклонников марки, сигареты резко удешевляют, нашпиговывая сором и химикатами вместо качественного табака.

Надо сказать, производители признают наличие мусора, взрыва и жилки в составе сигарет. Но не уточняют, насколько много в них всякого хлама. Приходится судить по косвенным признакам. Независимые эксперты приводят такие цифры. Средний вес сигареты российского производства за последние годы упал с 1,0 до 0,7 грамма. Среднее содержание никотина снизилось с 1,1 до 0,9 миллиграмма. Есть и такие данные: соусов и ароматизаторов в табачной мешке – от 4 до 9%. Общее содержание субпродуктов в зависимости от марки сигарет – от 10 до 45%. И это массово подсовывают российским курильщикам! По цене – от 20 до 100 руб. за пачку и дороже. Причём наивно надеяться, будто высокая цена гарантирует качество. Судя по отчётам о составе сигарет, в дорогих сортах химии порой больше, чем в дешёвых марках.

Так что можно только поблагодарить депутатов, принявших драконовский вариант антитабачного закона. Глядишь, часть курильщиков откажется от зловредной привычки. К чему травиться суррогатами, к тому же – выбрасывать на это приличные деньги? Государство могло бы помочь, но в крестовом походе против сигарет нужно действовать решительнее.

Эксперты предлагают разные варианты. Один из наиболее любопытных – ввести полный запрет на курение. Почему бы России не стать одной из первых стран, шагнувших в бестабачное будущее? Мировая тенденция тут ясна. Это понимают и сами табачные компании – уже сейчас они переориентируются с традиционных сигарет на новые продукты. В частности, вкладывают миллиарды долларов в разработку новых типов так называемых электронных сигарет. Правда, ничего революционного в них нет, сигареты с батарейкой и паровым испарителем изобретены ещё в 1960-е годы. Да и вред от них может оказаться не меньше, чем от обычных. А то и сильнее, потому что у курильщика нет естественного стопора – паровую сигарету можно сосать до бесконечности, пока не получишь никотиновый передоз. Тем не менее табачники держат электронный туз в рукаве. Они надеются: к 2050 г. продажи электронных сигарет изрядно потеснят обычные и будут приносить им более 50% дохода.

Так что, если не прихлопнуть сигаретную гидру одним махом, она быстро найдёт способ выкрутиться. Конечно, прежде чем полностью запрещать табак и никотин, нужно вспомнить о заядлых курильщиках. Один из вариантов: те, кто не может отказаться от сигарет, – будут получать их по рецептам. Причём желательно бесплатно. Государство на этом не разорится. Оно легко наладит производство медицинского курева. Благо себестоимость сигарет очень низкая – порядка 3–5 руб. за пачку. Зато экономическая мощь табачных корпораций будет полностью подорвана.

Главное – остановить продажу табака подрастающему поколению. Один из вариантов: запретить его продажу всем, кто родился после 2000 года. Тем, кто не успел попробовать сигаретный дым и, будем надеяться, никогда не захочет.